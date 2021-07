El video de L-Gante superó las 200 millones de vistas en Youtube

En plena gira por México, luego de haber pasado varias semanas en España presentándose, el creador de “L-Gante RKT”, Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, festejó en Instagram que su clip en Youtube superó las 200 millones de vistas en todo el mundo.

El joven que desde sus orígenes humildes creo uno de los mayores éxitos del trap argentino, duramente criticado por algunos sectores de la sociedad y del periodismo, demostró que no le afecta lo que digan, sino que eso lo potencia.

Así lo demostró cuando respondió a los comentarios críticos que tenía una entrevista que le habían hecho, y lo hizo dejando un comentario en la publicación de Instagram. “Hermosa nota. Me gustó mucho compartir con su equipo. Estuve leyendo comentarios y ante un público como el de Clarín que tiene menos barrio que Alex Caniggia no me esperaba menos pero bueno, chetos subestimando gente humilde siempre va a haber”, disparó el creador de “L-Gante RKT”.

El joven está viviendo un gran momento artístico. Tal es así que la propia Cristina Kirchner quiso subirse a su éxito, nombrándolo en un acto político. Algo que al artista que hoy hará lo que está programado como la última presentación en México no le generó nada.

por R.N.