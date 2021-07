"Ted Lasso" y las mejores series de fútbol en el streaming

Según la consultora Euroamericas Sport Market, el fútbol es el deporte más practicado en todo el mundo con 2.900 millones de personas. Por eso, no es extraño que "Ted Lasso" se haya convertido en una de las series más exitosas del 2020, logrando una veintena de nominaciones a los premios Emmy de este año.

Creada, producida y protagonizada por Jason Sudeikis (“Horrible Bosses”), la vida del entrañable entrenador se une a una larga lista de producciones que reivindican este deporte y lo enaltecen con historias de vida sinceras y amor incondicional por la pelota. El fútbol siempre ha sido, es y será sinónimo de compañerismo, trabajo duro y superación, y de eso trata Ted Lasso, que estrena su segunda temporada el próximo 23 de julio en Apple TV+.

Un buenazo

Esta comfort-serie norteamericana cuenta la historia de un entrenador de fútbol americano interpretado por Sudeikis, el cual, tras hacerse conocido en Estados Unidos por llevar un pequeño equipo universitario a la segunda División de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), es contratado por el club de fútbol inglés AFC Richmond, a pesar de no tener ningún tipo de experiencia en este deporte.

Sin embargo, Lasso termina ganándose el corazón de todos a fuerza de buenas intenciones, y esto ha llevado al público a empatizar profundamente con él en tiempos de producciones estrafalarias y mucha pantalla verde.

“Ted es un personaje que se mueve impulsado por un poco de realidad, pero también por un poco de fe en que todo va a salir bien. Es único y todos deberían tener un Ted Lasso en sus vidas”, aseguró a revista NOTICIAS Sarah Niles (“I May Destroy You”), actriz encargada de interpretar a Sharon, la psicóloga deportiva del club, con la difícil tarea de traer estabilidad emocional a los jugadores.

“Por un lado están entrenando físicamente y preparándose para ser los mejores, pero además tienen que estar mentalmente listos para ese trabajo y es muy importante que las dos cosas vayan de la mano”, explicó Niles.

“La gente conectó con Ted Lasso porque no es normal encontrar en la televisión gente tratándose bien”. “Ver algo donde las personas intentan empatizar y entenderse es revolucionario. No debería serlo, pero lo es”, explicó Brett Goldstein, quien interpreta a la estrella en descenso Roy Kent

La serie se caracteriza por su humor blanco y sus lemas positivos, como “futbol es vida”, la rase repetida una y otra vez por Dani Rojas, la flamante promesa mexicana del AFC Richmond, interpretado por Cristo Fernández, que llega al club para cumplir su sueño de triunfar en el fútbol europeo.

Salir de pobre

Las tramas arraigada con la idea de tomar al juego como una salida de la pobreza, tal y como puede verse en la película “Goal!” dirigida por Danny Cannon (que contó con dos secuelas que no lograron el mismo impacto que su predecesora).

La cinta del 2005 plasma el sacrificio que deben hacer los jóvenes para triunfar, a pesar de las adversidades, y lo hace a través de la historia de Santiago Muñez (Kuno Becker), un joven mexicano de origen humilde que logra consagrarse como una estrella mundial y ayudar a su familia a conseguir una vida mejor.

Cristo no solo representa ese sueño en Ted Lasso, sino que él mismo vivió una historia parecida en su adolescencia. “Siempre pensé que la vida era una broma y ahora lo compruebo. Cuando tenía 15 años jugaba profesionalmente al fútbol hasta que me lesioné y tuve que renunciar. Eso me hizo tocar fondo porque el fútbol era mi vida entera y me vi obligado a aceptar que, a veces, las cosas no salen como uno piensa”, explicó a NOTICIAS Fernández asegurando que ser parte de Ted Lasso se convirtió en una revancha personal.

Salir de pobres mediante el fútbol y codearse con lores es también la premisa de “The English Game”, la miniserie dramática de seis episodios ambientada a finales del 1800 y creada por Julian Fellowers para Netflix, que retrata los orígenes del juego en una Inglaterra que debe .revolución industrial mediante- aggiornandose a un nuevo orden sociale.

Este motor del rescate mediante el fútbol está presente en muchas producciones futboleras, como puede verse en la serie de Netflix del 2019, “Apache”, que recorre la vida del jugador de Boca Juniors y Manchester City, Carlos Tevez, o la próxima a estrenar “Maradona: sueño bendito”, de Amazon Prime Video, que contará la vida del máximo ídolo popular argentino Diego Armando Maradona, el fútbol no es solo historias de vida, sino que está repleto de incontables aristas y complejidades.

Barrabravas

Algunas de ellas son abordadas en Ted Lasso, tal y como explica Toheeb Jimoh, actor británico encargado de interpretar al jugador nigeriano Sam Obisanya en la tira. “Hay problemas de la vida real con los que tienen que lidiar los jugadores y el resto del plantel, tanto del ámbito personal como el profesional y, por eso, conseguimos una buena mezcla de ambos lados”, expresó a NOTICIAS.

En 2005, Universal Pictures llevó a la gran pantalla la obra devenida en film de culto, “Green Street Hoolligans”, la cual fue dirigida por Lexi Alexander, la cineasta germano palestina responsable de “Punisher: War Zone” (2008) y protagonizada por Elijah Wood (“El señor de los anillos”). El film es una mirada inmersiva al funcionamiento de las tristemente célebres barra bravas inglesas a través de la historia de Matt Buckner, un joven inglés que, tras ser expulsado injustamente de Harvard, comienza a adentrarse en la cultura Hooligan de Inglaterra, desnudando una de las facciones menos fortuitas del deporte.

Otra producción que buscó retratar este profundo conflicto que vive el fútbol latinoamericano es “Puerta 7”, la tira argentina de Netflix creada por Martin Zimmerman y dirigida por Israel Adrián Caetano que explora la injerencia que llegan a tener las barras sobre la política de los clubes argentinos y el negocio que hay detrás de ellas.

La tira está protagonizada por Dolores Fonzi (Truman, Así habló el cambista) en el papel de Diana, la jefa de seguridad del Ferroviarios Fútbol Club que decide hacerle frente a los barra bravas, a la vez que intenta abrirse paso en un mundo profundamente patriarcal, problemática plasmada en Ted Lasso a través de los personajes de Rebecca, interpretada por Hannah Waddingham (Doctors, Game of Thrones) y Keeley, interpretada por Juno Temple (Vinyl, Maléfica, Sin City).

Fútbol femenino

“Amo lo que representan Rebecca y Keeley. No debería ni ser discutido hoy en día si hay equidad, debería haberla y punto. Ya tuvimos suficiente, no hay motivos para que no sea así y no es aceptable”, reflexionó Hannah a NOTICIAS.

La dueña y directora del club AFC Richmond que contrata a Ted Lasso es durante la primera temporada fuertemente cuestionada por ser mujer y haber obtenido el control del club tras divorciarse de su marido, quien lo manejaba anteriormente. “Tengo la suerte de interpretar a una mujer de negocios que cuando entra a una conferencia de prensa o a una reunión no tiene que verse ruda, masculina, o estar a la altura de los hombres”, expresó Wanddingham.

Por su parte, Juno Temple, uno de los rostros más conocidos de la tira de Apple TV+ junto con Sudeikis, aseguró que Keeley es “el personaje con el corazón más grande” que interpretó en su vida. Se trata de una famosa supermodelo preocupada al ver su carrera en declive.

“Lo que intenta hacer Keeley es mantenerse relevante en un mundo donde la gente ya no compra más revistas, ni lee ese tipo de artículos. Durante su viaje irá descubriendo que tiene mucho más para dar”, explicó la joven británica que poco a poco irá volviéndose una pieza fundamental del club. “Las mujeres sudan, las mujeres lloran, no somos perfectas y cualquiera que intente hacer artículos diciendo lo contrario está mal”, aseguró Temple.

Phil Dunster (Strike Back, Humans), quien le da vida a Jamie Tartt, la arrogante joven estrella del club, remarcó que en esta industria, como en muchas otras, históricamente hubo pocas mujeres en los puestos de poder y esto debe modificarse.

“No vamos a cambiar el mundo, pero es importante que la gente joven vea mujeres fuertes liderando para cambiar la visión”, explicó a este medio, aunque aseguró que “siempre habrá hombres que tratarán de frenar el cambio porque están conformes con la estructura”. Algo con lo que “Ted Lasso” busca romper: el molde de las producciones futboleras machirulas.

por Javier Gutiérrez