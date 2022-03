El gol de las bioseries de deportistas argentinos

En 2020, los films documentales sobre Juan Manuel Fangio y Guillermo Vilas, marcaron el camino para las docuseries sobre próceres argentinos del deporte. “Fangio: el hombre que domaba a las máquinas” y “Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada” -ambas de Netflix- abrieron el juego para la llegada, mucho más ambiciosa, de series ficcionadas al streaming.

“Apache: la vida de Carlos Tévez”, fue un gol en audiencia. Y “Maradona: Sueño bendito”, que llegó a fines del año pasado a Amazon Prime, ahora espera el pitazo para su continuación.

Netflix había probado en paralelo, poner en su plantilla la interna de un club, con “Boca Junior Confidencial” (en 4 capítulos de 40 minutos), al estilo de “El último baile”, la serie documental sobre los exitosos Chicago Bulls de Michael Jordan; y “Match Day”, sobre el Barcelona de Lio Messi. Y tenía en su haber documentales sobre Pelé y Schumacher -ambos de 2021-; la F1, donde la serie “Drive to survive” acaba de estrenar su cuarta temporada; y también “Neymar: el caos perfecto”, que llegó en enero de este año.

Partido

La pasada en limpio pone sobre el pizarrón de jugadas una segunda ola de bioseries que llegan con la estrategia ajustada: centradas en personajes famosos del deporte local y el mundo, que vengan cargadas de drama e internas, pero sin la necesidad de complicar la producción con el paso a la ficción. Historias contadas por sus protagonistas con el backstage propio del vestuario.

Así arriban las historias de Diego Simeone, Ronaldo y Carlos Bilardo, a la que se sumará pronto la de Juan Martín Del Potro. Todas para el streaming. Algo que no parece ser casualidad por dos motivos: primero, la necesidad de cada empresa de ofrecer gran cantidad de contenido y que sea variado. La otra: los amantes del fútbol, el tenis y el automovilismo encontraron allí el espacio ideal para conocer y disfrutar de las biografías de sus ídolos.

Star +, Amazon Prime Video, Netflix y HBO Max ya estrenaron realizaciones de este tipo y pronto vendrán más. “En nuestra industria, los géneros y los subgéneros tienen ciclos recurrentes que se acentúan en la medida en que un gran título alcanza un impacto fuerte en la audiencia”, explica Leonardo Aranguibel, Head de Operaciones de The Walt Disney Company Latin America.

“Nosotros no estamos montados en una ola, lo vemos desde otra óptica. Buscamos siempre mantener la conexión con nuestro mercado y con la cultura local; trabajamos con historias que llamen la atención de figuras relevantes de cada mercado. Desde hace siete años venimos marcando el tema de las biografías en serie, comenzamos con la de Juan Gabriel, producida en 2015. No siempre son biopics, a veces son momentos específicos de la carrera. La clave es llevarle al público figuras relevantes”, agrega Aranguibel.

Golazos

Amazon Prime Video tiene la docuserie “Simeone: Vivir partido a partido”, un trabajo que repasa, en seis episodios, la trayectoria profesional y personal del entrenador del Atlético de Madrid. Tiene testimonios de Cristiano Ronaldo, David Beckham, Leo Messi, José Mourinho, Pep Guardiola, Luis Suárez, y más. Y refleja, luego de tres décadas como jugador y entrenador, la filosofía del “Cholo". Una estrategia que va más allá del fútbol y derrama en goles para toda la vida, aprendiendo sobre todo de las derrotas.

Un “cholismo” cultivado a la sombra del “bilardismo”, con sus matices, pero inspirado sin duda en quien fue su entrenador: Carlos Salvador Bilado, el DT campeón del '86 que tiene su propia historia en HBO Max, “Bilardo, el doctor del fútbol”, con producción ejecutiva de Federico D'Elía, Cune Molinero y Alejandro Turner. El propio Turner reconoce que el protagonismo del director técnico se dio porque “es una persona fascinante”.

“Es uno de los géneros que en las plataformas se produce porque funcionan bien. La expectativa que generó esta serie se debe a que son personajes muy interesantes, que hacen cosas públicas en las que hay mucha verdad: lo que hacen en la cancha es real, el fútbol tiene una estructura dramática perfecta, aristotélica”, desarrolla el ex guionista de “CQC “y “Algo habrán hecho”.

“Este tipo de documental, hecho con tiempo y trabajo, permite la inmersión en ámbitos no tan conocidos: casa, familia, algo de su pasado y un montón de ingredientes más que lo hacen muy atractivo. Es controvertido y eso siempre interesa por tener conflicto. Carlos es un gran personaje lleno de contradicciones y de particularidades”, sigue Turner.

Federico D’Elia (sí, el de “Los Simuladores”), agrega: “Si te enganchó el personaje aunque no te guste el fútbol, es porque es atractivo de por sí. Se están haciendo un montón de biografías de este tipo, algunas con sentido y otras no tanto, pero contando un momento de su vida. En este caso, Bilardo pasa la línea de lo deportivo pues logró lo máximo de la disciplina con sus formas que no son las de la mayoría. Es excepcional como ser humano, un tipo muy particular, y tratar de descubrir su cabeza y entender por qué era tan obsesivo fue nuestro principal objetivo. Ahí es donde atrapa, no solo al hincha de fútbol”.

Equipos

Este género tiene tiempos de realización largos. La jugada se construye primero con un proceso de investigación y seguimiento, que se le hace al protagonista durante un tiempo determinado. Para la serie de Bilardo, el equipo de producción comenzó a trabajar en la investigación un año y medio antes, a lo que se sumaron unos cuatro meses de rodaje, e incluye entrevistas a su gran contrincante, César Luis Menotti, así como la búsqueda de material de archivo que es el componente principal de los cuatro episodios que componen la serie.

“Las plataformas requieren más y hay que tener un equipo muy grande para responder en contenidos y calidad”, agrega D’Elía. “Solo en investigación de archivo tuvimos trabajando a seis personas y, en el rodaje en sí mismo, por la pandemia, debíamos trabajar lo más acotado posible y no superar los 10 integrantes. De todos modos tuvimos un equipo grande”.

En el caso de la serie de Juan Martín Del Potro, Star + viene acompañando su evolución física desde hace dos años, mostrando su lucha por recuperar su rodilla derecha. La historia del tandilense se filmó en distintas ciudades de la Argentina y los Estados Unidos: “Juan Martín del Potro, el último match point” retrata su entrega por volver a las canchas, y el deseo de conseguirlo para dedicárselo a la memoria de su padre.

Lo acompañaron día a día, en sus tratamientos, que es la esencia de la serie, para que los espectadores puedan ser testigos del proceso que conlleva, así como adentrarse en sus relaciones familiares, y las dificultades para lograr el nivel necesario, tanto físico como mental para la alta competencia.

“Desde el comienzo nos pareció muy interesante por su figura y para conocer el proceso, que es muy intrigante tanto para la gente que ama al deporte en todos sus aspectos como para los que no están familiarizados. Lo que ocurriera, lo íbamos a reflejar, incluso su retiro. Nada estaba guionado”, aclara Aranguibel.

Desde Disney, propietaria de Star+ y de los contenidos de National Geographic, tienen un plan de producción que incluye encarar el relato de las vidas de otros deportistas, programados hasta el 2025, y con el laureado Juan José Campanella como capitán.