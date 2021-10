Broadway: "American Buffalo" ya se apunta como la gran promesa del 2022

En el resurgimiento en Broadway, la promesa del estreno en marzo de 2022 de "American Buffalo" de David Mamet, protagonizada por Laurence Fishburne, Sam Rockwell y Darren Criss, es la gran noticia de esta semana. El estreno de la comedia sobre tres delincuentes de poca monta que planean robar una valiosa moneda de cinco centavos, se pospuso desde 2020 debido al cierre de la meca del teatro por la pandemia. Pero finalmente verá la luz en Circle in the Square Theatre el miércoles 14 de abril de 2022.

Las funciones previas comenzarán sin embargo la semana del 22 de marzo, y la obra estará en cartel 16 semanas. La obra será dirigida, como se planeó originalmente, por Neil Pepe ("Speed-the-Plough", "A Life in the Theatre"), y tiene en la producción a Jeffrey Richards, pionero en los protocolos para la vuelta de Broadway: en el verano de 2020, Richards se convirtió en el primer productor en insistir que el regreso al escenario estaría ligado a las vacunas: Broadway actualmente requiere que todas las audiencias y trabajadores del teatro estén vacunados, una política que seguirá vigente al menos hasta fines de este año.

Pepe marcó que la obra toca temas siempre vigentes: "profundiza en el sueño americano y la idea de lo que significa ser un hombre de negocios, incluso si la carrera que elijas es el robo. Toca temas como la lealtad, la amistad y la compasión y cómo esos se divierten cuando intentan obtener un pedazo del pastel”, agrega el director. "Y con David Mamet, de inmediato asumes que va a ser algo duro y desordenado, pero la obra tiene una pátina que la hace entrañable", agregó Darren Criss, ganador de un Emmy.

El estreno de "American Buffalo" marcará el regreso a Broadway de los tres actores: Fishburne hizo su debut en "Two Trains Running" en 1992, luego protagonizó "El león en invierno" (1999) y "Thurgood" (2008). Rockwell hizo su debut en Broadway en 2010 con "A Behanding in Spokane" y regresó en 2015 en "Fool for Love". Y Criss protagonizó la producción de "How to Succeed in Business Without Really Trying" en 2010, y de "Hedwig and the Angry Inch" en 2014.

El equipo creativo de "American Buffalo" incluye a Scott Pask (escenografía), Dede Ayite (vestuario) y Tyler Micoleau (iluminación). El equipo de producción está encabezado por Richards, Steve Traxler, Stephanie P. McClelland, GFour Productions, Spencer Ross, Chris y Ashlee Clarke, y el argentino Diego Kolankowsky entre otros.

"American Buffalo" ganó el premio Obie en 1976 (se entrenó en el Goodman Theatre de Chicago), con Robert Duvall, John Savage y Kenneth MacMillan en el elenco. Tuvo revival en 1983 contó con Al Pacino, J.J. Johnston y James Hayden; y en 2008 volvió con John Leguizamo y Haley Joel Osment.