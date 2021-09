Series con clima de época: la cancelación on demand

En los últimos años, el mundo ha sido testigo del surgimiento de la controversial cultura de la cancelación, un movimiento que, según su definición, consiste en “quitar el apoyo moral, financiero o social a una persona, entidad o marca que hayan llevado a cabo comentarios o acciones desacertados u ofensivos”, teniendo como consecuencia una ola de denuncias masivas en las redes sociales. Fiel a su estilo, la serie "The Morning Show" se sumerge sin miedo en esta problemática candente, volviéndola uno de los ejes principales en su segunda temporada recientemente estrenada en Apple TV+, en la cual expone las aristas más extremas de sus consecuencias.

La tira protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon ya demostró que no tiene reparo de recorrer la compleja ruta de los nuevos paradigmas sociales cuando abordó en su primera parte el #MeToo (movimiento que expuso los abusos de poder por parte de los hombres en los medios de comunicación), a través de una denuncia de violación contra el conductor estrella del programa que da nombre a la tira. Ahora, redobla la apuesta desnudando el impacto del rechazo en su máxima expresión.

“Vivimos en un tiempo en el que tenemos que pensar dos veces las cosas que pudimos haber dicho por miedo a que alguien se sienta ofendido”, aseguró Néstor Carbonell ("Lost", "Bates Motel") a NOTICIAS, quien interpreta a Yanko Flores en la serie de Apple TV+, un personaje que vive en primera persona la furia de las redes.

En medio de un mundo dividido entre quienes apoyan el movimiento y quienes lo condenan sin piedad, la cultura de la cancelación toma cada vez más protagonismo en el universo de la ficción.

El 31 de marzo del 2017, cuando aún no se tenía una definición específica para la condena social, Netflix estrenaba la serie "13 Reasons Why", protagonizada por Katherine Langford y producida por Selena Gomez. Si bien la historia no toma como tema transversal la cancelación, relata la caída emocional de Hannah Baker después de sufrir un abuso sexual, rodeada de un sistema que no supo contenerla. El declive de la joven comienza a partir de una serie de rumores falsos que la llevan a ser juzgada y rechazada por todos los alumnos de su escuela, una forma de cancelación masiva plasmada en el drama de la plataforma.

Hoy, un tuit viejo, una broma políticamente incorrecta, un comentario ofensivo o un pensamiento repudiable bastan para hundir por completo la imagen de una persona. “Como seres humanos estamos intentando entender estos cambios.Todos somos capaces de cosas horribles y de cosas increíbles, pero ninguno de nosotros somos esa única cosa horrible que hicimos”, dijo la ganadora del Oscar y protagonista de la serie Reese Witherspoon ("Walk the Line", "Legalmente Rubia"), en una conferencia en la que NOTICIAS fue invitada. “Hay un costo humano como consecuencia de exiliar personas o condenarlas por esa única cosa horrible que hicieron en su vida. Nadie es tan perfecto”.

La razón más frecuente para la cancelación suele ser un comentario desafortunado en las redes sociales, como sucedió el año pasado con J.K. Rowling, la escritora responsable del mundo de Harry Potter, que tuiteó una serie de mensajes transfóbicos que le valieron el repudio masivo de millones de fanáticos alrededor del mundo, así como de parte de los mismos protagonistas de sus películas.

Una situación parecida vive Ava, el personaje interpretado por Hannah Einbinder en la recientemente estrenada comedia de HBO Max, "Hacks". La joven, una guionista de televisión, tuitea una broma sobre la condición sexual de un senador de los Estados Unidos que es condenada en las redes. Esto la lleva a perder su trabajo, viéndose obligada a aceptar el único lugar que no la rechaza y convirtiéndose así en la nueva escritora de Deborah Vance, una standapera estrella de la vieja escuela interpretada por Jean Smart que entiende el humor de una forma completamente opuesta a ella.

“Todos sentimos esa presión ahora mismo. La obligación de decir la palabra correcta y apoyar todo es real, pero hay quienes lo llevan demasiado lejos. Por eso creo que es un camino resbaladizo en el que tenes que tener mucho cuidado, pero al mismo tiempo ser honesto con uno mismo”, dijo Julianna Margulies ("E. R. Emergencias", "The Good Wife"), quien se unió a la segunda temporada de "The Morning Show" en el papel de Laura Peterson, una famosa periodista enfrentada a Alex Levy, el personaje de Jennifer Aniston que convive con el miedo constante de ser cancelada.

“La cultura de la cancelación es algo con lo que todos estamos lidiando y tiene que ver con nuestra propia percepción de lo que aceptamos o no que pase. Hoy en día hay muchísima autocensura y un montón de cuestiones de las que ni siquiera podemos hablar”, reflexionó la ex protagonista de "Friends". “Esto tiene un costo y es que no podes hacer las cosas con libertad como antes. Se convirtió en un deporte para algunos decidir cómo se sienten sobre otras personas, o sobre lo que dijeron, incluso fuera de contexto”, dijo Aniston.

El acierto de las ficciones que deciden abordar la cultura de la cancelación radica en explorar las zonas grises donde el absolutismo de argumentos nunca termina de ser determinante y donde una imagen sacada de contexto puede arruinar una vida. La nueva serie de Netflix, "La Directora", la cual está protagonizada por Sandra Oh ("Grey's Anatomy"), presenta este escenario y plantea una de las mayores críticas a la cultura de la cancelación: ¿qué pasa si hay un error?

La tira muestra a un docente de la Universidad de Pembroke, intepretado por Jay Duplass, capturado en video mientras realiza el saludo nazi. Instantáneamente su nombre se convierte en tendencia y miles de personas comienzan a pedir su destitución sin pararse a pensar si se trata de un malentendido, uno de los principales argumentos de los detractores del movimiento. Sin embargo, no constituye un ensayo en contra de la cancelación, sino que plantea uno de los tantos escenarios posibles.

“Nadie quiere ser cancelado y el que tenga que lidiar con eso siente que no lo merece, pero la cultura de la cancelación llega por algo. Porque alguien se sintió ofendido o no representado o desestimado, así que hay muchas razones para que sea escuchado”, expresó a NOTICIAS, Mark Duplas, protagonista de "The Morning Show " y hermano de Jay, el actor encargado de interpretar al docente cancelado en "La Directora".

Las series han logrado encontrar en la cultura de la cancelación un tópico fuerte que atrae al espectador al que le gusta consumir historias controversiales. Un claro ejemplo puede verse en el éxito que ha cosechado la serie de FX disponible en Star + “A Teacher”. El drama explora la turbulenta relación entre una profesora de secundario interpretada por Kate Mara ("Cuatro Fantásticos", "House of Cards") y su alumno Eric, interpretado por Nick Robinson ("Love, Simon"; "Everything, Everything" ). El personaje de la joven actriz vive en carne propia el rechazo unánime de la sociedad norteamericana por sus acciones, y se ve obligada a cambiar su vida por completo, algo que también podemos ver en "The Morning Show" con el personaje interpretado por Steve Carell, Mitch Kessler.

Este tipo de respuestas representan para mucha gente una especie de justicia simbólica ante la ausencia de condenas penales reales y, por eso se posicionan a favor de esta herramienta, como es el caso de Desean Terry ("Doctor House", "Shameless") quien interpreta a Daniel Henderson en ambas temporadas del drama de Apple TV+.

“Soy un gran cancelador”, confesó Terry a NOTICIAS entre risas.”No voy a decir que no hay aspectos negativos pero también pienso que la gente tiene que responsabilizarse. Se llama ajuste de cuentas, un balance de años y años de cosas que diferentes personas, por fuera del patriarcado sistemático, estaban sufriendo. Escuchemos lo que tiene para decir antes de cancelarla”, expresó el actor.

Con el tiempo, seguramente las diferentes productoras y plataformas de streaming vayan ahondando cada vez en este nuevo paradigma, buscando explorar los grises más profundos y los extremos de esta compleja problemática. “Lo que pasa cuando hemos decidido que alguien ya no sirve en nuestra sociedad y lo arrojamos al mecanismo de vergüenza y culpa es una gran conversación para plantearle a nuestra ausencia”, reflexionó Karen Pittman a este medio, cuyo personaje en "The Morning Show" lucha internamente con la necesidad de aborrecer al monstruo, por un lado, y la realidad de lo que verdaderamente siente por él.

Es un desafío nuevo para el cine y la televisión saber representar el cambio que está experimentando la sociedad en la era de la hiperconectividad. “Somos ciudadanos del mundo y la forma en que se lleva a cabo la rendición de cuentas en internet es una nueva realidad”, expresó el actor Hasan Minhaj. Y agregó: "Algunas cosas están cambiando para bien o para mal y esto es algo que exploramos en la segunda temporada de 'The Morning Show'”.

-Javier Gutiérrez (@javiergutierrezok)

por Javier Gutiérrez