Diego Kolankowsky: "Es la victoria del arte sobre la tragedia"

El productor Diego Kolankowsky cumple por estos días una década de éxito en Broadway, ciclo que tiene un broche de oro: las cuatro nominaciones para los premios Tony para la reposición de “American Buffalo”. "En un período de cuatro años pasé de ser un desconocido a uno de los creativos de las obras más importantes de la industria", celebra Kolankowsky, ganador de dos Martín Fierro como productor periodístico de “La cornisa” y “Zoo”. "’Spring Awakening’ tuvo tres nominaciones a los Tony y fue exitosísima. Después llegó ‘Once On This Island’, una obra inmersiva en un escenario circular y pasó todo lo que pasó… Ganamos el Tony frente a gigantes como Disney", repasa.

Y tras dos años de producciones en pausa como consecuencia de la pandemia, su vuelta a New York lo recibe con aplausos: “American Buffalo” es celebrada por la crítica, y “Beetlejuice”, es un éxito en ventas que relanza un film de fines de los ochenta a una nueva generación que pide secuela.

Soltero, papá de Ámbar, y trabajador incansable que se ufana de dormir poco para maximizar sus horas de gestión, la suya es una épica de “self made man”. "Mi historia es la de una familia de clase media baja en Argentina. Una de esas familias que se va cayendo a través de los años y los distintos cimbronazos. Soy hijo de un diariero que tocaba el bandoneón y una costurera tucumana”, se presenta quien como la Argentina, se repone velozmente de sus crisis.

NOTICIAS: ¿Cómo vivió la pandemia?

Diego Kolankowsky: Como muchos, supongo, fue un proceso difícil. A principios de 2019 estaba con dos obras en Broadway, “Beetlejuice”, la versión musical de la película de Tim Burton, y la reposición de “American Buffalo”, de David Mamet, con Sam Rockwell, Laurence Fishburne y Darren Criss. Y eso se paró de un día para el otro sin saber muy bien cómo iba a seguir, y con costos hundidos.

NOTICIAS: ¿Cómo se gestó el regreso tras ese proceso?

Kolankowsky: A fines del año pasado arrancaron las reaperturas de teatros, y Broadway puso lo mejor de sí, en calidad de producción y creativa, para afrontar un regreso histórico. New York se ve golpeada por lo que dejó la pandemia, pero Broadway ve un regreso repleto de producciones exquisitas, y con una primera línea de actores y productores al frente que son prueba de la victoria del arte por sobre la tragedia.

NOTICIAS: Entre esos elencos está el de “American Buffalo”.

Kolankowsky: Es un elenco soñado, y una compañía maravillosa, que estuvo dos años en espera, y que sostuvo con devoción, la posibilidad de poder hacer finalmente la obra.

NOTICIAS: ¿Cómo aparecieron la obra y ese elenco?

Kolankowsky: Jeffrey Richards sabe de mi fanatismo por David Mamet y me convenció. Es mi primera obra de texto como productor en Broadway. Y en cuanto al elenco, Laurence Fishburne acercó a Sam (Rockwell), y luego se sumó Darren Criss (“Glee”). Y no solo tenemos a ganadores del Oscar y el Globo de Oro. Tenemos a tres personas maravillosas que siguieron ensayando durante la pandemia por Zoom. Por eso desde el estreno la obra brilló y fue destacada por el New York Times.

NOTICIAS: ¿Cómo es como productor?

Kolankowsky: Muy presente. En Nueva York voy al teatro todos los días. Debo ser uno de los pocos productores que está en cada función. Y conozco a todos los que trabajan en el teatro. Desde el acomodador hasta el iluminador. Me gusta escuchar lo que tienen para decir. “American Buffalo” tiene un tiempo acotado en cartelera, porque es el que disponían los actores. Fue un argumento de venta y funcionó: estamos sold out.

NOTICIAS: ¿Fueron reconocidos?

Kolankowsky: La producción fue nominada a cuatro premios Tony, incluyendo Mejor Reposición, Mejor Dirección para Neil Pepe, Mejor Diseño Escénico para Scott Pask, y Mejor Actuación para Sam Rockwell.

NOTICIAS: ¿Y con “Beetlejuice” tiene otro éxito?

Kolankowsky: Es un musical increíble. Desde lo visual con los escenarios y efectos visuales burtonescos. El vestuario, la música, el humor, y su espíritu un poco anarquista. Pero más allá de eso, tiene una historia de amor que me conmueve, y tiene ese contrapunto entre los protagonistas. Una joven que quiere morir y un demonio que ansía estar vivo. Las buenas historias nunca pasan de moda. La película con Michael Keaton es de fines de los 80. Y muchos de los chicos y chicas que hoy vienen a ver la obra la redescubren y es un fenómeno en redes.

NOTICIAS: ¿Va a ver también a la competencia?

Kolankowsky: Soy miembro de la Broadway League, asociación que reúne a productores, dueños de teatro, operadores y managers generales de Nueva York y de más de 250 ciudades de los Estados Unidos. Y voto en los Tony. Para que te habiliten tenés que ser productor principal, ganar un Tony... Yo cumplí todas en un año y soy el único argentino. Es un orgullo y un placer. Voy a ver a la competencia por disfrute.

NOTICIAS: ¿Broadway se recuperó como industria?

Kolankowsky: La recuperación se siente más en Argentina que en Estados Unidos. La inflación allá es palpable y golpea también el bolsillo. Pero en Broadway las cosas funcionan como se debe. Allá te abren el micrófono en las reuniones y si lo que decís les parece interesante, lo aplican. Si la pegás, te miran con otros ojos.

NOTICIAS: ¿Tiene tiempo para la vida personal?

Kolankowsky: Me es más fácil generar un éxito en Broadway que encontrar a la mujer de mi vida. Soy muy exigente para “castear” ese rol (risas). Pero toco la guitarra, escucho música, miro series, leo mucho y hago asados para los amigos.