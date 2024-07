Mirta Romay: “Soy muy autoexigente”

Mirta Romay es psicóloga, empresaria, madre de tres hijos y abuela de ocho nietos. Al repasar su historia y conversar con ella, uno descubre a la mujer emprendedora, autosuficiente y arriesgada. Una mujer que no teme aventurarse a terrenos desconocidos y asumir los desafíos que la vida le presenta y los que ella misma se impone.

“Me desafío todo el tiempo. Necesito esa adrenalina, estoy en una búsqueda constante que, a veces, es tortuosa también, donde la satisfacción es efímera. Necesito desafiarme y descubrir que esto lo puedo y aquello también”, cuenta durante la charla con NOTICIAS en el living de su hogar en Núnez. Una casa amplia, de dos plantas, linda y luminosa.

Mirta lleva un apellido que tuvo su peso en el ambiente artístico y mediático local y del exterior. Su padre, Alejandro Romay, fue un importante empresario teatral y de medios de comunicación argentino. Conocido como el “zar de la televisión”, fue dueño de Canal 9 y de Radio Libertad y del Canal 41 en Miami, entre otros medios. También fue propietario de los teatros El Nacional, Argentino y Nuevo Alcalá de Madrid. Falleció en 2015.

Su hija heredó en parte su espíritu hacedor y concretó diferentes emprendimientos. En 2015 creó Teatrix, la primera plataforma de teatro online de Argentina y de Sudamérica. Una década después, su creadora se siente orgullosa de lo conquistado.

Noticias: ¿Es muy autoexigente?

Mirta Romay: Terrible y mucha exigencia para los que me rodean también. Fui siempre así.

Noticias: ¿Cuándo se relaja?

Romay: Con los años fui relajándome, pero evidentemente necesito del cambio. No puedo mantenerme en una especie de meseta tranquila, placentera. Rápidamente empiezo a sentir aburrimiento.

Noticias: Debe ser perfeccionista también

Romay: Sí, a mi cargo tengo el área de comunicación de mi empresa y soy muy perfeccionista. Al principio también estaba en el diseño audiovisual y ahora lo estoy dejando en manos de los chicos, porque, a veces, las ideas superan mi imaginación y me encanta. Me da mucho placer cuando me doy cuenta de que no estoy sola, que el otro capturó y es capaz de darle una vuelta de tuerca a lo que yo pensé.

Noticias: Puede delegar entonces

Romay: Cuando encuentro en quién delegar es un placer fantástico porque ahí encuentro la posibilidad de interactuar de igual a igual. Ese diálogo es de crecimiento, de superación, un ida y vuelta de retroalimentación. En cambio, cuando del otro lado está lo políticamente correcto me exaspera un poco.

Noticias: ¿La sangre turca qué le aportó?

Romay: Mis cuatro abuelos eran de Esmirna y los cuatro abuelos de mis hijos también. En el grupo familiar un tema interesante es la cocina y hay muchas recetas que son de origen español porque el origen de mi familia es de España.

Noticias: ¿Usted cocina?

Romay: Sí, y mis hijos también. La cocina es un punto de encuentro, tiene mucho que ver con la creatividad, con el explorar, con el placer. Mi hija tiene un emprendimiento gastronómico en Miami y lo vive como algo muy placentero.

Noticias: ¿El apellido Romay la condicionó?

Romay: No sé si exactamente el apellido. Creo que fue el desenvolvimiento de mi papá, su la carrera. Fue muy importante, inventó un momento. Creo que eso me condicionó, lo del desafío permanente viene por ahí. Y puso la vara altísima.

Noticias: ¿Qué heredó de él?

Romay: Había una zona de complicidad entre los dos, que era hablar de lo nuevo, de lo que íbamos a hacer, de las ideas que se nos ocurrían. Eso lo ponía muy bien a él, teníamos un diálogo de mucha energía. Ese período, que coincidió con que yo estaba sin pareja y le podía dedicar mucho tiempo, fue muy interesante para mí. Me dejó inquietudes de hacer cosas.

Noticias: ¿Cómo era el Romay que usted conoció?

Romay: Papá tenía esta frase para todos: “¿Cómo estás?, ¿Necesitás algo?”. Ese era mi viejo, muy empático y considerado. Trabajé poco tiempo con él porque nos peleábamos, teníamos carácter muy fuerte y yo quería conservar la relación familiar. Ojo, yo pasé a la producción audiovisual a partir de trabajar con él y fue un descubrimiento importante. Entrar a una isla de edición y construir de fragmentos una idea, para mí fue tocar el cielo con las manos.

Noticias: Se fue de su casa a los 18 años. ¿Necesitaba independizarse?

Romay: Sí, necesitaba independizarme y construir un camino propio, que en ese momento creía que no tenía nada que ver con la televisión. Me casé a los 18 con mi novio de los 16 años.

Noticias: Y cursó psicología mientras tenía a dos hijos pequeños. ¿Por qué eligió esa carrera?

Romay: Empecé análisis muy jovencita y me pareció que quería ocupar el rol de terapeuta. Entonces, hice toda la carrera y el final lo desdoblé en dos años porque quedé embarazada de mi tercera hija. Trabajé en el Hospital Israelita, en el Italiano y en el Güemes y tuve consultorio durante diez años.

Noticias: ¿Qué aprendió ejerciendo?

Romay: Yo tengo una cabeza de psicóloga. Nunca dejé la psicología. Dejé de atender porque para ejercer la psicología hay que tener una posición en la vida de escucha, de reflexión permanente y una formación permanente, y en ese momento me capturó todo lo que tenía que ver con la producción. Me sacó de ese lugar más receptivo y descubrí el hacer creador. Empecé haciendo una editorial de libros para la capacitación docente.

Noticias: Después creó Formar

Romay: Sí, era una metodología de aprendizaje y estudio que tenía programas de televisión, libros y un centro tutorial. Era un triángulo pedagógico. Teníamos tres puntos de rating en los horarios marginales y se capacitaron miles de personas. Esto fue entre marzo del ’98 y el 2001. Después Pramer, que decidió salir de Argentina y vender sus señales en el exterior, me pidió todos los materiales de Formar y así llegaron a Colombia, Ecuador, Venezuela. Entonces, me llamó el gobierno de Guayaquil y les armé un proyecto educativo que terminó pasándose en cadena nacional y donde se capacitaron 600 mil personas. Logramos arrancar 155 horas de televisión educativa y seis libros. Fue un proyecto divino, muy honesto intelectualmente, el más importante que hice en mi carrera en los medios.

Noticias: ¿Por qué creó Teatrix?

Romay: Papá filmaba muy bien las obras de teatro y Diego, mi hermano, también. Yo tenía a mi disposición una cantidad de obras filmadas en muy buena calidad y, al mismo tiempo, había estado experimentando con el streaming. Además, estaba llegando Netflix a Argentina y yo sabía que se iba a necesitar mucha cantidad de contenidos audiovisuales, y junté todo en este proyecto. Teatrix fue la primera plataforma de teatro online en Sudamérica y hoy debemos tener más de 400 obras. El segundo país en visualización es Uruguay, luego Estados Unidos y estoy invirtiendo en México, un mercado muy difícil. Tenemos un nicho pequeño pero muy fiel.

Noticias: ¿Cuáles son los desafíos de este negocio?

Romay: El gran desafío son los contenidos porque hay personas del ambiente artístico que dicen que una plataforma como la mía puede quitarles espectadores. Al contrario, Teatrix viene a promover el teatro, no a sacarle espectadores. El teatro es un antídoto contra la vida moderna. Lo que yo hago es filmar ese hecho único y permitir que un montón de gente pueda acceder y con la calidad que nosotros lo hacemos. Tenemos comedias, dramas, musicales, obras del off, óperas. Tenemos convenio con la Televisión Española para obras que ellos filman y con el Teatro Real de Madrid por las óperas, y ahora estamos filmando teatro mexicano. Por otro lado, hemos conquistado algunas agencias norteamericanas y europeas para que nos cedan algunas obras.

Noticias: ¿Cuál fue su mayor desafío en la vida ?

Romay: Irme a Ecuador, un país que no conocía y no sabía acerca de su cultura. Me fascinó la idea de trabajar para un gobierno y me fui sola. Armé equipo con gente de acá y estuve entre el 2002 y el 2006, pero el proyecto duró diez años.

Noticias: ¿Su logro más importante?

Romay: Mi mayor logro son mis hijos. Son tres divinos —Fernando (50), Ariel (48) y Anelí (43)— y tengo ocho nietos de 20 a 9 años, que son divinos también.

Noticias: ¿Cómo le fue con la maternidad?

Romay: Me fue bien, mis hijos van a estar siempre demandando algo más, pero me parece que eso es normal. Siempre les he dado un poquito menos porque también hay que desafiarlos. El desafío para mí es importante como modo de vida. Dar todo es aplacar el deseo. No fui una mamá que estuvo atrás del colegio, era una responsabilidad de ellos, y ninguno de mis hijos necesitó maestra particular, se las arreglaron, y todos trabajan desde muy jóvenes. Es un tema de actitud.

Noticias: Se separó del padre de sus hijos a los 34 años y con el tiempo formó otra pareja. ¿Sigue con él?

Romay: No, estuvimos quince años juntos. Nos conocimos bailando tango. Es una pareja maravillosa, no me imagino con otra persona, pero por ahora está en suspenso por una decisión mía.

Noticias: ¿Por qué en suspenso?

Romay: Porque estoy en un momento de cambio importante personal. Estoy necesitando estar sola, empecé a descubrir la importancia de estar sola en un mundo muy enajenado con el que no me siento para nada identificada. Ya no entiendo el mundo que me rodea, trato de entenderlo, puedo darle una explicación, pero no me siento identificada. Por ejemplo, la falta de contacto que tenemos con nosotros mismos y con los otros. Esa desconexión me preocupa. Todo está mediatizado. Yo he perdido la memoria, la memoria está dentro de mi teléfono. Me cuesta leer, y yo leía, tengo menos concentración, estoy más irritable. Hay una serie de consecuencias que produce este modelo de vida que no me gustan, pero tampoco puedo evitarlas. Estoy necesitando rearmar algunas cosas. En eso estoy.