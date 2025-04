Ana Paula Dutil: “No hay que tenerle miedo a las enfermedades mentales”

Ni el dolor ni la oscuridad lograron apagar su belleza. Los rasgos, el pelo, la mirada, el porte, la voz están intactos. Ana Paula Dutil sigue siendo una mujer cautivante.

“Soy una persona en recuperación. Es muy profundo lo que me pasa. Después de mi gran depresión, a la que se le sumaron mi separación y un proceso de duelo largo, una vez que pasó todo, empecé a disfrutarme y a prestarme atención, porque yo iba como en automático. Estoy sanando y recuperándome”, le cuenta a NOTICIAS.

Ana Paula fue una reconocida modelo y hoy se dedica al diseño de interiores. Tiene cuatro hijos: Bautista (24) e India (19) - de su matrimonio con Emanuel Ortega, con el que estuvo casada dos décadas y se separó en 2020 - y Teo (28) y Noé (26), de su pareja con Fernando Ranuschio.

Hubo un tiempo largo en el que la vida le dolió por demás. Un tiempo en que la depresión la tomó por completo. Hoy, en proceso de sanación, se anima a nombrar las cosas por su nombre. Cuenta sus experiencias en el excelente podcast “Las pibas dicen”, que diseñó junto a sus amigas Julieta Ortega, Rosario Ortega y Fernanda Cohen. Este año graban la cuarta temporada y suman la publicación de un libro. Por otro lado, a raíz de las numerosas consultas que recibió en sus redes sociales, creó “Hablemos”, dos encuentros mensuales que se realizaban en la Universidad de la Ciudad para hablar de temas de salud mental con asistencia de profesionales. Actualmente se hacen por Zoom hasta encontrar un nuevo espacio.

Noticias: ¿Está contenta con la mujer que es?

Ana Paula Dutil: Sí, falta mucho, pero estoy mucho mejor que antes. Estoy aprendiendo a salirme de las zanjas profundas y empezar a caminar, pero cuesta porque me vuelvo a caer en las zanjas de la que yo era antes, de todos los pensamientos, los mandatos que tenía. Estaba haciendo cosas porque había que hacerlas, pero no porque realmente las sentía.

Noticias: ¿Cuál es su mayor desafío?

Dutil: Perdonarme cosas que tienen que ver con mis hijos. Es lo que más me está costando. Y me pregunto si algún día volveré a estar en pareja, porque lo estoy pasando muy bien sola. Otra cosa que me preocupa es que estoy en un momento económico de mucha incertidumbre. Estoy viviendo en un lugar prestado generosamente. Tengo 53 años y no tengo casa propia, me pesa y no entiendo por qué llegué a esta situación. No me llevo bien con el dinero, no sé cuidarlo, ahorrar y me cuesta ponerle precio a mi trabajo.

Noticias: ¿Sus fortalezas?

Dutil: No me doy por vencida fácilmente. A pesar de que esté todo oscuro, trato de ver lo bueno que tengo y agarrarme de eso. Trato de que la ansiedad no me gane y estar conectada al presente. Es una fortaleza mía, estar presente, y la estoy mejorando cada día. Y soy una buena persona, creo que soy generosa.

Noticias: ¿Y sus puntos débiles?

Dutil: La inseguridad. Soy muy insegura, soy mi peor enemiga, muy severa conmigo misma.

Noticias: ¿A qué le tiene miedo?

Dutil: A la inseguridad en la calle, estar en la calle sola de noche me da miedo. Eso nada más, con el resto no soy miedosa. Incluso, hace poco me tiré en paracaídas por primera vez.

Noticias: ¿Tiene un propósito de vida?

Dutil: Sí. Sé que fui un desastre de madre, hay muchas cosas en las que me equivoqué y quisiera que fueran mejor ahora. En esta etapa, donde estoy mucho mejor y mis hijos me ven parada sobre mis piernas y contenta, quisiera poder maternar de otra manera. Cuando ellos eran bebés yo estuve muy presente, pero después no.

Noticias: ¿Por qué un desastre?

Dutil: Porque mis hijos vivieron cosas muy difíciles conmigo. El alcohol, una madre que intentó suicidarse, son heridas que no van a sanar. Me gustaría que los haya afectado lo menos posible, pero siento culpa todavía.

Noticias: ¿Por qué cayó en una depresión tan profunda?

Dutil: En 2001 estaba en pareja con Emanuel, nació Bautista, y por trabajo de él nos fuimos a vivir a Miami. Mis dos hijos mayores se quedaron en Buenos Aires, eso no me hizo nada bien, y todo empezó ahí. Yo sabía que no estaba bien, pero iba por la vida y seguía y seguía, y mi depresión no fue diagnosticada a tiempo.

Noticias: ¿La tristeza no venía de antes?

Dutil: Yo soy Cáncer con luna en Cáncer. Soy muy dramática, todo lo sufro, de toda la vida. Tuve una madre bastante ausente, que también tuvo problemas con el alcohol y de salud mental. Creo que eso también influyó, tuve una infancia difícil.

Noticias: ¿Cuándo le diagnosticaron la depresión finalmente?

Dutil: En 2022, viviendo en Buenos Aires. En el proceso fui con diferentes psiquiatras, terapeutas y estuve internada dos veces en Miami y una tercera aquí.

Noticias: Tuvo tres intentos de suicidio. ¿Por qué cree que llegó a ese punto?

Dutil: La depresión te quita la voluntad, la empatía, ya no te importa el otro. Ni siquiera mis hijos me importaban. Son tantos pensamientos oscuros, no querés vivir. En cuanto abría los ojos a la mañana decía: “Otra vez, empezar este día con esta cabeza que me persigue, que me tortura”. No me lavaba los dientes, no me bañaba, no tenía ganas de moverme. Pasé meses en cama, sólo me levantaba para ir a comprar alcohol cuando me quedaba sola en casa. Te toma el cuerpo entero la depresión cuando es profunda.

Noticias: ¿Y cuándo empezó con el alcohol? ¿En Miami?

Dutil: Sí, en Miami. Era como tratar de anestesiarme.

Noticias: ¿Cuándo empezó a sanar?

Dutil: Igual, voy alerta, atenta porque siento que la depresión puede volver. No sé por qué. Empecé a sanar cuando la medicación me empezó a hacer efecto. Me devolvió la voluntad, las ganas de levantarme. Yo venía de varios terapeutas que no habían dado en la tecla con los tratamientos hasta que un amigo me recomendó a la psiquiatra Ana Rivera. No sé por qué le hice caso, porque no hacía caso a nadie, nada de lo que me decían lo hacía. Hacía la mía, que era dormir, estar en la cama todo el día. La llamé y fue bárbara. Una bendición haberla encontrado. Me salvó la vida.

Noticias: ¿Quiénes fueron su sostén en todo este proceso?

Dutil: Mis hijos. Teo vive en Barcelona y Noé en Los Ángeles, me llamaban, hablaban conmigo, a veces se enojaban. Mis hijos más chicos me acompañaban muchísimo también. Julieta (Ortega), Guillermina (Valdés), otra amiga Florencia, este amigo Ignacio, que me presentó a la psiquiatra. La familia, pero mis hijos principalmente. Ellos maternaron a su madre.

Noticias: ¿Y sus padres?

Dutil: Hablo muy de vez en cuando, viven en La Plata, no los veo mucho. No tengo mucha relación. En un momento que estaba muy mal, fui a verlos y les conté lo que me estaba pasando. Lloré un montón. Fue un fin de semana, les pedí ir porque necesitaba que me cuidaran, y cuando me iba mi mamá me dijo: “Volvé cuando estés mejor”. Me dolió muchísimo. No estaba para que me dijeran eso y mi mamá, pobre, no lo pudo ver. Entonces, decidí tomar distancia. No quería más cosas que me hicieran daño.

Noticias: ¿Qué le enseñó el sufrimiento, el dolor?

Dutil: Que nada es tan grave como yo pensaba. Nada de lo que me pasaba era tan grave como para no querer vivir. Entendí que estaba enferma y que esa enfermedad me tomaba todo y que por eso yo tomaba malas decisiones. Entendí también que siempre fui muy Susanita, pensaba que el amor era para toda la vida y no es así. Existen amores para toda la vida, pero a mí no me tocó. La separación también me ayudó a crecer.

Noticias: ¿Cómo está hoy? ¿Está en tratamiento?

Dutil: No estoy medicada para nada, pensé que no iba a poder, porque tomaba muchas pastillas para dormir, me automedicaba, pero dejé todo. Tengo una vida muy tranquila.

Noticias: ¿Cómo es?

Dutil: Como a las ocho y media de la noche y a las nueve y media ya estoy durmiendo. Me levanto a las seis de la mañana, veo el amanecer, me encanta. Estoy viviendo en una casa de huéspedes en Pilar, con mis gatos. Estoy soltera, salgo muy poco. Trabajo y veo a mis hijos todo el tiempo que puedo. Estoy viviendo mucho también la amistad. Siempre me enfoqué demasiado en mi familia, en mis parejas, y pensé que eso no se podía conjugar con los amigos. Sí, se puede, y es re importante la amistad.

Noticias: ¿Qué la hace sentir bien?

Dutil: La música me encanta. Las pequeñas cosas, los días lindos, la lluvia también, no hay nada que no me ponga contenta en este momento, salvo una mala noticia. Después de pasar tanta oscuridad estoy disfrutando todo.

Noticias: ¿Está de acuerdo con la frase “Si sucede, conviene”?

Dutil: Sí. Cuando nos separamos, Emanuel se puso en pareja muy rápido y a mí me dolió. Era mi ego herido. Nosotros nos tendríamos que haber separado siete años antes y que él esté en una relación hizo que no volvamos a estar juntos más, porque íbamos y veníamos y siempre era yo la que insistía en que lo intentáramos una vez más. Agradezco que Emanuel haya encontrado a Julieta (Prandi) porque gracias a eso pudimos separarnos.

Noticias: ¿Emanuel la acompañó en su proceso?

Dutil: Desde el primer momento, incluso cuando ya estábamos separados y estando él en pareja, siempre estuvo presente. Hoy tenemos un vínculo excelente, nos llevamos muy bien.

Noticias: Se puede salir, entonces

Dutil: Sí, se puede. No hay que tenerle miedo a las enfermedades mentales. Yo no me siento mal por nada de lo que me pasó porque gracias a eso hoy estoy donde estoy.