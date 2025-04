Liliana Parodi: “Siempre fui muy pragmática”

Se la ve impecable, maquillada y peinada de peluquería. Cuenta que el peluquero va tres veces por semana a su casa, que ella no sabe arreglarse sola. Una paradoja para una mujer que supo y sabe gestionar su vida eficazmente. Es simpática, agradable, conversadora e interesante. Da gusto escucharla.

“Soy una chica silver. Tuve que reinventarme, afortunadamente, sobre una base profesional bastante sólida y con una vida personal también consolidada, y ver cómo sigo hasta los 100 y qué hago en este nuevo camino”, le cuenta a NOTICIAS.

Liliana Parodi es periodista, productora y locutora nacional. Comenzó en los medios en 1985 en Radio Rivadavia y fue la mujer fuerte del Grupo América, donde trabajó 33 años y ocupó diversos cargos hasta llegar a ser directora de contenidos. Hoy dirige su propia consultora, LP Consulting Group, especializada en medios, comunicación e imagen y en entrenamiento de líderes de alto impacto. También trabaja para el Silver Economic Forum y participa en Women Corporate Directors, que reúne a la élite de mujeres ejecutivas en el mundo corporativo. Además, colabora con las ONG SOIJAr, Casa Ronald, Conciencia y Fundación Hospital Rivadavia.

Lo destacable y meritorio no es sólo lo que logró sino desde dónde lo hizo. Nació en General Villegas, vivió en Saboya y José C. Paz. Conoció la pobreza en barrios sin asfalto, agua potable ni cloacas. Fue cadeta en una fábrica y camarera en Harrods. Allí conoció a la familia Talamoni –dueños de Rivadavia en ese entonces–, empezó a estudiar periodismo y, a través de ellos, comenzó como meritoria en Radio Mar del Plata. Luego fue productora en Rivadavia y Canal 9.

Desde hace 18 años comparte vida y amor con Ulises Novoa, contador y empresario.

Noticias: ¿Es la mujer que quiso ser?

Liliana Parodi: No fui muy soñadora, sino muy pragmática. Siempre sentí que la necesidad era mi maestra y que iba construyendo a partir de ahí. Era bastante sufrida, me parecía que todo me salía mal, que nunca iba a llegar a destino y que no estaban dadas las condiciones para que mi vida fuera próspera, pero lo logré, estuvo bien.

Noticias: Suele decir que la necesidad la hizo salir siempre para adelante. ¿Sigue siendo así?

Parodi: Siempre estuve muy preocupada por mis necesidades económicas, por la salud, por la vivienda o por lo que iba a ser de mí. Aún hoy, habiendo consolidado algunas cosas, no termino de relajar y de pensar que hay que seguir construyendo. No es avaricia ni una cuestión económica, sino una necesidad de tener cubiertas las necesidades básicas para mí y todas las personas que pueda abarcar. Ahora, además, puedo viajar y hacer otras cosas, pero sigue siendo una espada de Damocles.

Noticias: ¿Es cierto que su terapeuta le dice que relaje, que ya está bien, que pare un poco?

Parodi: Me atiendo con la misma psicóloga hace 35 años. Nos tratamos de usted y, en realidad, la frase que a veces me dice es: “Déjese de joder, Liliana”.

Noticias: ¿Cuánto le costó llegar a ser esta chica silver?

Parodi: En lo profesional muchas horas, mucha dedicación, mucho empuje y aguantar cuando viene la que no te gusta. Es como el mar, son olas que te suben, olas que te bajan, hay que acostumbrarse a ese vaivén. Los medios no son lugares de gran estabilidad. Yo generé mi propio ascenso profesional y social, pero no es lo habitual. No es lo habitual tampoco para las mujeres en un lugar de decisión. Estuvo bueno, pero mientras lo vas transitando siempre te parece que vas a claudicar. Hubo épocas bien difíciles.

Noticias: ¿Sus fortalezas?

Parodi: La resiliencia, el aguante, la pasión, el tiempo, la disponibilidad, la disponibilidad y la disponibilidad hasta el último segundo. Y nunca me la creí, siempre pensé que tenía que volver a rendir el examen. Aún hoy me lo tomo así, la tarea, el trabajo o eso que esperan de mí tiene que estar impecable. La autoexigencia es brutal.

Noticias: ¿A qué le tiene miedo?

Parodi: Además de las tormentas, le tengo miedo a las enfermedades mías y las de los seres queridos y a la pobreza.

Noticias: ¿Qué aprendizaje se llevó de sus casi 40 años en los medios?

Parodi: Que el aprendizaje no se termina, incluso hoy tengo que seguir aprendiendo. Para mantenerse vigente hay que estar abierto y seguir aprendiendo siempre. Además, de poder enseñar a otros lo que uno sabe. Ahora puedo ser señorita maestra como Coordinadora Académica de la Tecnicatura en Producción de Contenidos para la Comunicación para la Universidad Nacional de La Matanza. Siempre me gustó la mezcla de conocimientos entre los más jóvenes y los más experimentados porque genera mejores productos. Y es lo que se impone hoy, la cuestión intergeneracional es necesaria para que la sociedad pueda mejorar y avanzar.

Noticias: ¿Cuál es su mirada sobre la televisión?

Parodi: Amo ver televisión. Siempre fui muy televidente, me quedaba horas frente a la pantalla. En mi casa no había televisor, pero yo iba a la casa de un vecino. Me encantaba todo. Nunca fui una crítica cool. Me gusta tener una visión masiva y popular y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Nunca fui una trabajadora de nicho. Rescato a la televisión como medio masivo, pero creo que está paralizada de terror frente a las plataformas, el streaming, y en esa parálisis no se reinventa. En la industria deberían llegar a acuerdos comunes, tendrían que sentarse y trabajar en conjunto para ver hacia dónde van.

Noticias: Hablemos de la revolución silver.

Parodi: La vida se extendió y podemos vivir hasta los 100. Los que tuvimos la suerte de llegar a esta etapa con proyectos, con lo económico bastante robusto, con afecto, estamos bien. La gran revolución de los silver es que aportamos al trabajo, a la experiencia, al consumo. Pero hay que prever esto para la mayoría de las personas, sino va a haber muchos silver vulnerables. Es un llamado de atención sobre cómo vamos a vivir y cómo vamos a preparar a las próximas generaciones. Yo tenía obsesión por mi “yo mayor”, entonces traté de prever mi adultez. Por otro lado, no se le dice abuelo a la gente, no se le dice jubilado, no se estigmatiza poniendo en televisión imágenes de personas vulnerables cuando quieren referirse a personas maduras. Hay que cambiar la narrativa. Ni hablar de las políticas públicas que sólo le hablan al sector vulnerable de la longevidad y no hablan de la longevidad positiva.

Noticias: ¿Cómo hizo usted para reinventarse?

Parodi: Cuesta. Durante treinta y pico de años tuve un nombre propio y mi apellido América. Esa fue mi carta de presentación en mis distintas etapas, como productora, gerente, productora general, directora de contenidos. Un lugar que si lo sabés interpretar es cómodo, tenés un equipo y una empresa que te respalda. Cuando perdés ese apellido porque decidiste o porque decidieron, es el fin de una etapa. En esta reinvención hice cursos, networking, conocí gente, pensé cómo poner mi experiencia en medios a disposición de empresas, de líderes, de mujeres, de la política, de instituciones. La comunicación falla en general en todas partes. Además, como en América me dejan seguir despuntando el vicio de la tele, me dedico a los Martín Fierro, los armo, hago eventos. Contar cómo es este proceso de reinvención de una mujer de sesenta y pico, en una sociedad con todos los problemas que tenemos, es un camino que voy haciendo para mí y que puedo ir generando para otros. Las varias Lilianas que tengo están todas en funcionamiento.

Noticias: ¿Cómo fue el proceso en lo emocional?

Parodi: Imaginate. Hay que proveerse de todo, desde lo básico a las relaciones, volver a ser vos misma, ver si tu nombre dependía sólo del apellido empresa o si habías construido una carrera personal, y en ese devenir tenés que volver a validar los títulos. Vamos de nuevo. Y le vas agregando otras cosas. Tampoco es que afuera te están esperando con los brazos abiertos.

Noticias: ¿Es estructurada o flexible?

Parodi: Lamentablemente soy bastante estructurada y trato de ser flexible para bien mío en esta etapa de mi vida.

Noticias: Recién dijo que la comunicación falla en todos lados. ¿Por qué?

Parodi: Falla el mensaje, cómo construirlo, cómo comunicarlo, a quién, cuáles son las pautas. No acomodamos lo que tenemos que decir o lo hacemos mal. Hay un desorden absoluto. Pasa en los gobiernos, en las empresas, en las instituciones, en los programas de radio y televisión. El hecho de estar conectados no quiere decir bien comunicados.

Noticias: ¿Cuánto suma tener un gran compañero de vida?

Parodi: Definitivamente suma. Ha sido mi pilar en estos 18 años que llevamos juntos. Si bien yo era una heroína solitaria, la estabilidad emocional y afectiva me acomodó, me dio un eje. El proceso de compartir, de soñar, de crecer juntos, de acompañarse uno al otro es mágico. Ese es el gran éxito de mi vida.

Noticias: ¿Se considera una mujer difícil?

Parodi: No, soy fácil para convivir, para tratar, me encanta trabajar. En realidad, lo único que haría es estar sentada en un bar, tomando café y hablando con la gente. Me encanta hablar con las personas, sus experiencias, las mías, construir un mundo. Estaría tirada horas de mi vida haciendo eso.

Noticias: ¿Y cómo le gustaría que la recordaran?

Parodi: Como una mujer muy honesta. Creo que es todo.