Germán Palacios: “Mi oficio me apasiona”

Caballero de fina estampa, recordado por emblemáticos ciclos televisivos como “La banda del Golden Rocket”, “En terapia”, “Tumberos” y “La fragilidad de los cuerpos”, la figura de Germán Palacios quedó vinculada de por vida con “ART”, la obra de Yasmina Reza que lo tuvo como intérprete durante doce temporadas. Ese verdadero culto a la amistad le permitió forjar un vínculo con Ricardo Darín que perdura hasta la fecha.

Nuevamente el teatro y Yasmina Reza lo convocan. “El hombre inesperado”, estrenada originalmente en 1995, que en nuestro país contó con una versión protagonizada por Luis Brandoni y Luisa Kuliok, ahora presenta a Germán Palacios en su doble faceta de actor y director, junto a Inés Estévez en un duelo interpretativo que promete.

El Teatro Maipo sirve de escenario para el encuentro del actor con NOTICIAS, en una charla para viajar por los vericuetos de la memoria.

Noticias: ¿Qué lo sedujo de “El hombre inesperado”?

Germán Palacios: La lectura de la obra me enamoró y el hecho de conocer el mundo de Yasmina Reza me sumergió más todavía en la posibilidad de proyectar ese material arriba de un escenario, empecé a darme manija como actor y director a la vez, ¡no pude parar!

Noticias: ¿Yasmina Reza, a quien lo une una historia por “ART” quiso que protagonizara esta versión?

Palacios: La conocimos hace años, con mi compañero Ricardo Darín hemos estado varias veces con ella, es una persona muy especial porque es la dramaturga contemporánea más estrenada del mundo y a la vez es actriz, entiende mucho el mundo actoral y valora cuando ve algo que le interesa. Le gusta intercambiar comentarios, con respecto a “El hombre inesperado”, una vez que Inés y yo estuvimos embarcados en los ensayos, Yasmina vino a Buenos Aires y tuvimos oportunidad de vernos, le contamos la idea que teníamos sobre cómo encarar el material. Nos confesó que después de haber visto diversas puestas en el mundo, la nuestra era la que más le había gustado. Fue muy lindo para nosotros, quedó encantada con Inés, con su belleza y su distinción, porque Yasmina es tan fina como sus materiales.

Noticias: ¿Ya había trabajado con Inés Estévez?

Palacios: Hicimos un par de películas, una fue olvidable, de esas coproducciones con elenco internacional. El director era asistente de Bernardo Bertolucci, pero también quería ser actor y se escribió una parte para él. Era muy malo, pobre (risas), prudentemente, cuando la editaron sacaron todo eso y detrás de él volamos nosotros. Con Inés también hicimos otra película muy bonita, “Diario para un cuento”, sobre un cuento de Cortázar.

Noticias: “El hombre inesperado” es de 1995, ¿hubo que actualizar la obra o no fue necesario?

Palacios: Esencialmente en cuanto a su contenido no mucho, después, producto de los ensayos y del trabajo, fuimos puliendo la adaptación porque hay algo fundamental en el universo de Yasmina que es la musicalidad del texto, ella escribe las obras de teatro como si fueran una partitura. Concibe la escritura dramática como música y eso en el texto se nota muchísimo, nosotros con “ART” lo experimentamos a fondo, cambiás una coma y se modifica el sentido porque la melodía es perfecta.

Noticias: Inés y usted actúan los dos en la obra, pero a la vez la dirigen en conjunto. ¿Cómo es eso en la práctica?

Palacios: Es una experiencia hermosa, partió del hecho de que cuando empezamos a trabajar sobre la adaptación nuestros acuerdos acerca de hacia dónde ir con el material fueron muy grandes desde el inicio, a partir de ahí nos encontramos espontáneamente avanzando más y más hasta que en un momento nos miramos y dijimos estamos a gusto haciendo juntos la dirección.

Noticias: Eran como dos compañeros que preparan un material para una clase de teatro

Palacios: Sí, qué linda imagen. Me voy a quedar con eso porque es exactamente así, somos dos personas que acordamos, nos decimos en la cara lo que sea, somos muy francos, nos llevamos bien.

Noticias: Usted tiene una trayectoria que abarca décadas. ¿Recuerda cuándo fue el momento en el que se dio cuenta de que iba a vivir de la actuación?

Palacios: ¿Sabés algo? Nunca trabajé de otra cosa. Empecé en esto profesionalmente a los 20 años y la verdad es que a partir de ahí siempre tuve trabajo. Tuve la oportunidad de hacer televisión, teatro y cine. Arranqué muy tempranamente haciendo películas como “Pasajeros de una pesadilla”, eso me abrió la puerta a otro mundo, me apasioné con el oficio. Y también empecé a tomar noción de las dificultades, pero cuando sos chico están más presentes la inconsciencia y las ganas. Como siempre supe que era un oficio distinto, fui previsor y cuidadoso a la hora de elegir qué podía hacer, en ir desarrollándome en un sentido quizás no tan tradicional y lo he disfrutado mucho.

Noticias: ¿Siempre tuvo clara su vocación?

Palacios: Mirá, mi abuelo quiso ser actor y no pudo porque la familia no lo dejó, yo, paralelamente mientras trabajaba en esto profesionalmente, estudié Psicología, me faltan muy pocas materias para recibirme. Pero hubo un hito, “Pasajeros de una pesadilla” se estrenó en el Gran Rex, mi papá, que poseía un conflicto interior respecto de su propio padre que a pesar de su talento no había logrado consumar su vocación de actor, tenía muchas dudas conmigo y esa noche se acercó Julio de Grazia a felicitarlo por mi trabajo. Ahí se abrió una ventana, apareció un cielo de confianza. Es lindo saber, como en ese caso, que un hijo está haciendo algo que le gusta y que te digan que lo está haciendo bien. Fue un empujón para seguir con mucha fuerza.

Noticias: ¿Y en esta etapa de la vida cuál es el motor que lo mueve en la profesión?

Palacios: Ahora la inconsciencia es menor que en los inicios, se impone más el principio de realidad, pero aunque el tiempo pasa y yo ya tengo 41 años de oficio, la pasión está intacta. Para mí elegir esto es tan importante como alimentarme o respirar, sigo tratando de perfeccionarme, de profundizar y de arriesgar en este oficio tan hermoso que nos da la posibilidad de manifestarnos en tiempos tan cambiantes, caóticos y criminales. Somos muy privilegiados de poder expresarnos con lo que elegimos, como esta obra con la que me siento identificado, eso no pasa siempre.

Noticias: Hablando de obras que lo identifican, estuvo 12 años haciendo “ART”. Por un lado es una bendición, ¿pero eso también le restó la posibilidad de hacer otras cosas?

Palacios: Sí, 12 años estuvimos con mi compañero del alma Ricardo Alberto Darín. Todo el tiempo al pie del cañón de esa maravillosa obra que ya es un clásico mundial. A mi nunca me pasó sufrir porque estoy haciendo algo que no elegí, todo lo contrario, obviamente tuve que resignar cosas porque tampoco me gusta agarrar mucho trabajo a la vez, no sirvo para eso, me gusta tomarme la pausa y el tiempo para cada cosa. ¡Fueron tan espectaculares esos 12 años de “ART”, tan plenos y vitales para nosotros! Más allá de lo actoral, en nuestros crecimientos personales y familiares, en el tiempo compartido, pero lo sentí como un abrir y cerrar de ojos. Pasó muy rápido (sonríe)

Noticias: Cuando tuvieron que dirigir junto a Darín la nueva puesta de “ART”, con Pablo Echarri, Fernán Mirás y Mike Amigorena, ¿cómo fue el acercamiento?

Palacios: Con Ricardo tengo una hermandad y una internalización apasionante del mundo de Yasmina Reza, así que fue maravilloso. Dirigir juntos me gusta muchísimo, son cuatro ojos, dos cuerpos. Si estás con alguien con el que te entendés, que respetás y con quien te complementás en la lectura del material es un placer. Para nosotros fue muy lindo reeditar esta última versión.

Noticias: El otro día le preguntaban a Bochini si cuando ve un clásico como Independiente – Racing no le dan ganas de jugar de nuevo. ¿Cuando dirigían la nueva puesta y veían a otros actores en sus personajes no les daban ganas de actuarla?

Palacios: Sí, ¡nos subíamos al escenario todo el tiempo! “ART” para nosotros es una obra que mañana podríamos hacer una función, nos sabemos la letra de memoria, la tenemos en nuestro ADN. Es muy gracioso, te voy a contar una anécdota hermosa. Ricardo estaba filmando “Argentina, 1985” y ensayábamos en el Multiteatro Mike Amigorena, Fernán Mirás, Pablo Echarri y yo. De repente entra un tipo a la sala, Mike medio que se asusta, nos miramos raro mientras entra esta persona que no reconocemos. Se va acercando al escenario, intenta entrar en el diálogo con cotidianidad y … era Ricardo caracterizado como el fiscal Julio Strassera. Había aprovechado la hora del almuerzo para venir a ver los ensayos. Otro día, Fernán se enfermó y Ricardo hizo su rol durante todo el ensayo. No hubo que suspender, se subió él, se puso la pilcha y pasó la obra entera. Él hacía lo de Fernán, pero sabe hacer los tres personajes.

Noticias: Mencionó mucho a Ricardo Darín a lo largo de esta charla, ¿lo va a ver en “El Eternauta”?

Palacios: ¡Obvio!