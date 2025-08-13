Juku Ares: “La música me eligió a mí”

“No es magia”, dice Julián Ares cuando se refiere a su carrera artística. Juku, como lo conocen sus íntimos y sus seguidores, nunca pudo prescindir del arte porque nació y se crió en una familia de artistas. De alguna manera o de varias su camino estaba casi marcado. Pero seguir los sueños, concretarlos y hacer la propia historia, ni hablar en el mundo de la cultura, tiene sus costos y sacrificios y también sus recompensas. De eso y más habló con NOTICIAS.

“Mi tío abuelo fue Juan Stoppani (artista visual, pintor, escultor, escenógrafo argentino), mi casa está llena de sus cuadros; mi primo fue el que me enseñó música; mi mamá es fotógrafa; mi viejo (Carlos Ares) escribe y fue periodista toda la vida; mi hermano hace cine, y así todos en la familia tienen que ver con el arte”, cuenta.

Juku compone, canta y toca música y su estilo está enmarcado en el nuevo pop argentino. Hace poco lanzó su tercer álbum de estudio como solista. SITCOM es un disco de pop puro y duro, donde resaltan los samplers y la programación. Son canciones claras, directas y al hueso. El 14 de agosto lo presenta con un show en vivo en The Roxy Live.

“Creo que la música me eligió a mí. Fui convocado hacia ella. De chiquito lo que más me llamaba la atención era la música, lo que más me daba adrenalina y cuando descubrí a los Beatles ya fue: “Esto me vuelve loco, quiero saber cómo se hace”. Por suerte, mi primo hermano es músico, me trajo una guitarra y empezamos a tocar. Yo tendría siete u ocho años. Así empecé con los primeros pasos. Mi familia no me podía decir nada, porque ellos habían perseguido el mismo sueño”, aclara.

Pero no todo fue tan simple. En un momento tuvo que negociar con su familia para poder estudiar música formalmente. “Yo no quería ir al colegio, ni al primario ni al secundario, odiaba el colegio, lo detestaba con todo el corazón. Entonces, pude negociar ir a la mañana al secundario y a la tarde a la Escuela de Música Contemporánea, que era la sede de Berklee de acá. Ahí empecé a estudiar y a conocer un montón de músicos. Me dejaron entrar con 16 años, cosa que no era muy común, yo era el más chico. Ahí conocí un mundo al que no había tenido acceso hasta ese momento. Un mundo nocturno de tocar, de shows, de gente tocando, de gente que pertenecía a la banda de tal, todo el mundo de la música”.

Noticias: ¿Cuándo decidió que esta iba a ser su profesión, su forma de vida?

Ares: Lo decidí de chiquito. A los diez, doce años ya sabía que esta iba a ser mi vida y quería estudiar de verdad. Estaba totalmente decidido. También el contexto familiar hizo que pudiera hacerlo y hacerlo bien. No como un hobbie o una joda, me dieron la dirección de que si elegía esto tenía que formarme y hacerlo como una profesión. Eso me sirvió mucho a nivel cabeza, a nivel entendimiento de lo que estaba haciendo.

Noticias: ¿Cuál fue el primer paso profesional ?

Ares: Cuando grabé mi primer disco con mis canciones, mi música y mi letra, en el estudio de Lito Vitale, que me ayudó un montón y me ofreció grabarlo gratis, en 2012. A partir de ahí armé Nidos para tocar en vivo, la banda que tuve seis, siete años, la que me formó, la escuela de mi vida, con la que grabamos tres discos, el último en Abbey Road, esos estudios increíbles de Londres, e hicimos muchas giras, muchos shows.

Noticias: Y ahora, en esta etapa como solista, acaba de lanzar su tercer álbum.

Ares: Sí, el primero fue “Nuestros”, que salió en 2021; después “Quemarropa”, en 2023, y ahora “SITCOM”. Yo venía haciendo canciones más rockanroleras, más ruteras y con este tercer álbum pateamos la pelota para otro lado. Es un disco pop total, eso ya le dio un color distinto en lo musical. Es también un disco más maduro de mi parte.

Noticias: ¿Qué cuentan las canciones?

Ares: Lo imagino como si fuera un set donde van pasando distintas escenas de la vida de todos los días. Habla del amor, de la ruptura, porque justo había terminado con una pareja de cinco años, del desamor, y hay un poco de queja también sobre cómo veo la música hoy.

Noticias: ¿Cómo la ve?

Ares: Creo que lo vacío se hace popular. La música sin contenido que termina siendo para las masas, para el mainstream. Como consumidor de música y como melómano digo: “Basta, ¿esto es todo?”. Es todo basura, te están metiendo basura constantemente y eso rompe mucho las bolas. Ni aunque suba el volumen la paso bien. Salvo algunas cosas que me gustan mucho, que tienen que ver más con mi ámbito, que vendría a ser el indie o el nuevo pop argentino o la nueva música argentina hecha desde las bandas y por los artistas de verdad, lo que veo en el mainstream me parece un horror. Cada vez peor, no parece que vaya a ir mejorando en un futuro cercano. Es un desierto del Sahara, no pasa nada, no tiene onda, no tiene swing, realmente feo. Después está la resistencia, la música hecha por artistas que saben tocar, cantar y hacer música.

Noticias: Lo saco del pop y le pregunto por otros estilos: jazz, tango, música clásica. ¿Le gustan?

Ares: Me encantan. Pensá que yo estudié esas músicas - jazz, latinoamericana, folklore, tango - en la escuela de música. Soy fan del jazz. Escuchás eso y después escuchás un tema, no quiero nombrar a nadie, y decís: “No puede ser”. Encima, el consumismo de música hoy es a través de Tik Tok, cositas muy cortitas, muy pasteurizadas, no tenés que pensar absolutamente nada. De hecho, los temas número uno de Spotify en el mundo son canciones de Tik Tok que se hicieron virales. De ahí para abajo es terrible lo que pasa. Por suerte, hay gente que escucha música. Yo seguiré escuchando música y artistas por siempre. Si ciertos artistas, como Charly García, por ejemplo, no hubieran existido, la gente sería hoy muchísimo más retrógrada, inconsciente de lo que importa, inconsciente de la libertad. Si no hubiesen existido ciertos artistas o ciertas músicas, el mundo sería mucho peor. Estoy seguro de eso.

Noticias: ¿Cómo es el camino de un músico argentino que quiere hacer su propia historia fuera del mainstream?

Ares: No es para nada fácil. Vivir de eso, ganar guita y que te vaya bien, haciendo música que no es mainstream o no es lo que se consume hoy en día a nivel masivo, es muy difícil, casi imposible. Pero siendo músico desde chico, ahora de adulto lo entiendo de otra manera. Entiendo que a veces me va a ir mejor y otras, peor, pero este es mi oficio. Entonces, no entro en la de si no la pegamos con este disco, me dedico a otra cosa. No pienso así porque esto es lo que hago y es lo que siempre voy a hacer. Ya entendí que esta mi vida. De hecho, si tuviera que hacer música para pegarla y llenarme de plata, no estaría haciendo pop rock ni canciones, porque no es la que va. Ya a esta altura, posicionado en otro lugar y con ciertos privilegios, que son estar afirmado en un sello discográfico, que la gente me venga a ver, poder armar giras, vender tickets, poder hacer un montón de cosas que a mí me pasan y a un montón de gente no le pasan, con esos privilegios con más razón tengo que seguir en la mía, en mi ley y haciendo las canciones que yo quiero, que sé que a la gente que me escucha le gustan. Me irá mejor o peor, pero esto es lo que hago y no tengo dudas. No me dejo llevar por el afuera.

Noticias: Las tendencias

Ares: Sí, claro, y es muy peligroso lo de las tendencias, porque si vos tenés una línea artística y tenés un pasado y un futuro, subirte a la tendencia es raro, porque estás saliéndote de tu eje, de tu camino y después volver puede ser muy difícil.

Noticias: Supongo que también hay que tener cierta fortaleza, cierta perseverancia para mantenerse en el propio estilo y no dejarse tentar por el afuera.

Ares: Yo me dejaría tentar si estuviera bueno. Lo que pasa es que es una basura. Entonces, artísticamente no te tienta nada. Si fuera tentador, bueno, ahí vemos.

Noticias: ¿Cómo viene la segunda mitad del año?

Ares: El 14 de agosto tengo un show en The Roxy Live. Después hago una gira larga por Tucumán, Córdoba, Rosario, La Plata, Montevideo y también una gira por España. Y probablemente a fin de año hagamos un show grande y gratuito en Buenos Aires.

Noticias: ¿Tiene alguna frase de cabecera?

Ares: Tengo una frase que me acompaña mucho, creo que la dijo Picasso. Dice que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Me encanta porque yo confío en la inspiración y confío en la suerte también, para hacer esto y que te vaya bien tenés que tener mucha suerte, pero que te encuentren con las manos en la masa. Hay que poner mucho el cuerpo, mucha cabeza y mucho sacrificio y después ahí vendrá un golpe de inspiración o de suerte o de las dos. Eso me rige bastante la vida.

Noticias: No es magia

Ares: No, de ninguna manera. Es mucho laburo, mucho laburo.