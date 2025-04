Nicola Higuaín: “Puedo decir que le gané al cáncer”

Nicola Higuaín, hermano mayor del ex delantero del Real Madrid, Gonzalo “Pipita” Higuaín e hijo de Jorge “Pipa” Higuaín, recordado defensor de River Plate, supo construir su propio camino, lejos de los flashes pero siempre apuntalando a su familia desde su incondicionalidad. Su historia comienza en el club barrial Palermo, hasta debutar en San Telmo donde tempranamente a los 21 años colgó los botines por no disfrutar la actividad. Y aunque su carrera como futbolista profesional fue fugaz, el fútbol siguió presente en su vida como representante de sus hermanos Gonzalo y Federico, a quienes acompañó hasta el último partido de sus carreras.

Sin embargo el fútbol volvió a desencantarlo desde su lugar empresarial y cuando “Pipita” se retiró en el Inter de Miami en 2022, se volcó a su verdadera pasión, la música. Amante del rock nacional y de bandas como Los Abuelos de la Nada y Viejas Locas, Nicola -apodo que adoptó de su paso por Nápoles-, encontró en el escenario el espacio de libertad creativa que siempre buscó. Y así dio a conocer su primer álbum “Amistad es lo primero”, una obra introspectiva que mezcla poesía urbana y melodía enérgica.

Pero la vida siempre parece tener una vuelta de sortija a su antojo y cuando se creía en su mejor momento tras editar su segundo disco "Qué importa la etiqueta”, un cáncer lo puso contra las cuerdas. Claro, su abuelo, el legendario Santos Zacarías, entrenador de los campeones del mundo “Látigo” Coggi y “Roña” Castro, le enseñó cómo pararse de manos frente a las adversidades y así combatió con sus mejores armas. Hoy, a un año de su tratamiento, se muestra recuperado como el campeón de la vida que es. El amor de sus hijos, de su familia y de sus amigos, lo volvieron a poner de pie en el ring, pero esta vez no con guantes sino con su viva voz para lo que será su tercer y más esperado trabajo discográfico.

Nicola Higuaín: El año pasado teníamos con mi banda un show en Makena a las once de la noche y antes de salir me junté con los chicos de la banda y les dije: “Chicos, me siento muy mal, tengo fiebre”, me dijeron: “Bueno, suspendamos”. “No, no suspendemos nada. Vamos, tocamos y me vuelvo”, les contesté. Fuimos, tocamos, terminamos el show, nos quedamos viendo a la banda que venía después y cuando llega mi mujer, me dice: “¿Te viste la cara?”. Nos fuimos a casa y me dormí. Por lo general los domingos a mi casa viene toda la familia a comer un asado, pero ese domingo cuando me desperté me fui directo al hospital porque me sentía realmente muy mal. Entré a la guardia a las 12 del mediodía y a las siete de la tarde después de varios estudios, la doctora me dijo que tenía dos tumores. Mi mujer me estaba esperando en el pasillo.

Noticias: Son esas frases que no se olvidan más.

Higuaín: Exacto. Y agradezco que me lo haya dicho así, que no me haya minimizado el tema. Lo que no podían detectar era si eran benignos o malignos porque se les había roto el tomógrafo. Le dije que lo hacíamos otro día en el otro centro y me dijo que no, que quedaba internado y que me iban a trasladar a la otra clínica de urgencia. Me hicieron nuevamente toda una serie de estudios y ahí me detectaron linfoma de Hodgkin, un cáncer en los ganglios linfáticos. “Ok” me dije, “A luchar, que tengo hijos, mujer, amigos y un papá. No me quiero ir ahora de este mundo que recién empiezo a disfrutarlo en serio”.

Noticias: Durante el tratamiento lo anímico es fundamental.

Higuaín: Todo esto fue un domingo y el miércoles ya me estaban operando. Me sacaron un testículo y ese fue el inicio de un duro tratamiento. Se me cayó el pelo, obviamente. Hice 15 sesiones de quimioterapia durísimas durante tres semanas intercaladas de lunes a viernes de cinco horas de bomba. Fueron los peores 45 días de mi vida. Todo lo que pensé que había sido un drama, como lo de Gonzalo, cuando dejé el fútbol o las negociaciones con el Real Madrid, fueron un chiste al lado de lo que estaba viviendo. Estaba asustado, pero con ganas de vivir. Después tuve una última operación, donde me abrieron la panza y me sacaron los dos ganglios que habían generado el tumor. Listo. Después controles cada tres meses y ahora estoy bien, dispuesto a volver a los escenarios haciendo lo que amo hacer, que es la música.

Noticias: A lo largo de su vida habrá tenido muchas personas que se le acercaron por conveniencia. Durante el tratamiento seguro había menos gente.

Higuaín: Con mi abuelo que fue uno de los entrenadores de boxeo más importantes de Argentina, mi papá siendo el 2 de Boca y de River, mi tío Claudio Zacarías, también defensor de San Lorenzo y después mis hermanos, tengo un master en detectar a los amigos del campeón. Mi círculo íntimo es el mismo desde hace 35 años cuando empecé a jugar al fútbol en el Club Palermo. Pero el tratamiento no lo hubiese podido pasar sin el apoyo de mi familia, de mi mujer, mis hijos y de mis médicos Reinaldo Chacón y Delfina Peralta Tanco. Yo perdí a mi mamá en el 2021 de un cáncer y conocía muy bien el tema, lo que sufre uno y sufre el resto. Pero ya pasó, puedo decir que le gané al cáncer.

Noticias: Cambiemos de tema, sacó dos discos de rock, pero también es un apasionado del tango.

Higuaín: Legados de mi madre y de mi abuelo. Mi mamá era fanática del rock nacional. Escuchaba todo el tiempo Sui Generis y Los Abuelos de la Nada, pero yo también era muy pegado a mi abuelo. Estaba mucho con él y era un apasionado de Gardel y de Floreal Ruiz. De hecho, la primera canción que canté, según me cuentan, fue un tango llamado “En la tranquera”. Mi abuelo mientras entrenaba a Coggi, Castro, Palma, escuchaba tangos. Y yo también cada tanto le daba a la bolsa. Me hubiese gustado ser boxeador, mi abuelo decía que tenía condiciones, pero mi mamá no quería saber nada con que fuese boxeador.

Noticias: Con su papá siendo uno de los defensores más famosos de los 80 y 90, era cosa juzgada la suya y la de sus hermanos.

Higuaín: Nunca nos presionó para que fuésemos futbolistas. Yo soy el más grande de mis hermanos, pero empecé porque estaba jugando en una plaza, me ve un tipo y me dice que debería jugar en el Club Palermo. Terminamos yendo todos mis hermanos, cada uno en categorías diferentes y ahí forjamos nuestras carreras. Yo defensor, Federico que era el más habilidoso y vistoso de mediocampista y Gonzalo que era letal, de delantero. Gonzalo salió goleador y campeón de su categoría todos los años hasta pasar a River. Yo también salí campeón, pero era el más rústico de los tres. Mi otro hermano Lautaro no se dedicó al fútbol.

Noticias: La carrera de Gonzalo y Federico son reconocidas en el ambiente, pero usted se retiró muy joven.

Higuaín: A los 21 años. La verdad es que nunca estuve convencido de ser futbolista. Me gustaba el boxeo, la música, era muy bueno jugando al pádel. Pero terminé debutando en la primera de San Telmo, en la Primera B Metropolitana. No era muy disciplinado y entrenar todos los días y dejar todo por el fútbol no me convencía. Recuerdo que una vez me había acostado tarde y me había despertado para ir a entrenar en un estado no muy bueno. Me mira mi viejo y me dice: “Mirá que no sos como tus hermanos, a vos no te sobra nada”. Y tenía razón. La verdad es que ser Messi está buenísimo, pero hasta dónde uno está dispuesto a sacrificar todo por ser Messi.

Noticias: Pasó de jugador de fútbol a representante de jugadores con tan solo 26 años. Hay que tener personalidad.

Higuaín: Tenía la personalidad para hacerlo, pero tampoco me apasionaba. Por momentos era insoportable tener que atender las necesidades de todos los que están alrededor de un futbolista. No voy a renegar de viajar, conocer gente ni nada de eso, pero era una actividad de 24 horas todos los días del año. Disfruté, pero me tuve que pelear con mucha gente. Nadie te regala nada en el mundo del fútbol.

Noticias: Tampoco es sencillo sentarse a negociar dinero con el Real Madrid.

Higuaín: Mi abuelo siempre me decía: “No hay tontos con plata”. Sacarle plata al Madrid, Juventus o Napoli no es fácil. Con De Laurentiis, el del Napoli, me recontra peleé. Pipita había sido el goleador récord de la temporada y quería armar un equipo para salir campeón en la casa de Maradona y me faltó a la palabra. Con el Real Madrid antes, lo mismo. Había negociado su llegada con Mijatović, pero después llegó Florentino Pérez que tenía como favorito a Benzema y todo cambió. Gonzalo hizo más de 100 goles en el equipo, incluso jugando con Cristiano Ronaldo, pero nos fuimos al Napoli que puso en la mesa los 40 millones de dólares que valía mi hermano. La negociación con David Beckham fue la más sencilla porque ya se conocían del Madrid y tenían buena onda. Después ya me retiré del mercado.

Noticias: ¿Cuándo pasó a ser opción la música?

Higuaín: La música siempre estuvo. Pero como creía que no era compatible con la época que Gonzalo jugaba al fútbol, esperé a que se retirara para hacer mi camino. El fútbol tiene esos prejuicios de imagen. No puedo estar haciendo música y negociando los contratos de mis jugadores. Y arranqué fuerte a los 38 años. Hoy es mi vida, mi motivación y lo que más disfruto hacer.

Noticias: ¿Se viene el tercer álbum?

Higuaín: Cuando giramos el segundo álbum lo disfrutamos mucho. Tocamos en muchos lugares, con muchos amigos del medio, conocí a Mariano Otero con el que pegué mucha onda y es un músico de mucho prestigio. Y una noche planificando el futuro, les dije que tenían que pasar cosas para cranear un tercer disco. Bueno, lo del cáncer fue un antes y un después. Obviamente no va a haber canciones que hablen de ello, pero sí del trance que viví. Estoy en un momento muy creativo e inspirador. Con ganas. Con muchos sueños por concretar.