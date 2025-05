Billy Bond: “Trato a la nostalgia con respeto”

Billy Bond promete una noche histórica para el próximo 13 de agosto, una cita ineludible para marcar en el calendario. Esa jornada en el Gran Rex propiciará el regreso de “Billy Bond y la Pesada del Rock” con “Rompan todo II”, una promesa de redoblar la apuesta, con músicos invitados, historias, canciones e himnos. Un show que propone leyenda y memoria, celebración, viaje en el tiempo, fiesta, nostalgia, reencuentro con el rock contestatario, rebeldía y emoción.

El italiano Giuliano Canterini vive desde hace más de cinco décadas en Brasil y sin embargo es una leyenda del rock made in Argentina. Conoció a los mejores músicos, tocó con todos, es parte de la historia viva del legendario Luna Park y fue propietario de La Cueva, un bar que sirvió de refugio, cobijo y plataforma de lanzamiento para muchos músicos emergentes del rock en castellano.

De una memoria prodigiosa, se presta gentilmente al diálogo con NOTICIAS en un recorrido repleto de imágenes y sonidos.

Noticias: ¿Cómo se prepara un show como el que va a hacer el Gran Rex?

Billy Bond: Es bastante complejo, no es solo una banda que tiene veinte éxitos, junta esas canciones, las canta sobre el escenario y se va. Esto es más elaborado porque se trata de un libro cantado, es la historia que está en mi libro “Rompan todo”, editado por Planeta. La he transformado en un espectáculo teatral, contando un poco mi trayectoria desde el inicio hasta el día de hoy, pasando por algunos momentos memorables. Voy cantando los temas cronológicamente desde el comienzo del rocanrol, mi relación con Sandro. También hablo con el público porque al mismo tiempo hay una especie de teatralización con imágenes y proyecciones mapeadas.

Noticias: Trabajó con Pappo y el Flaco Spinetta. ¿Qué recuerdo tiene de ellos?

Bond: La clase de recuerdos que tenés de la gente que querés y que ha pasado de todo contigo, momentos buenos y malos. ¡Tengo doscientas millones de anécdotas para contar! Artistas así hacen falta tremendamente, se los extraña, fue gente con un talento tan grande, no creo que pueda repetirse algo así. Fijate que hoy no tenemos otro Pappo, otro Luis Alberto Spinetta, no está una figura como Javier Martínez, ya hay muchos que salieron de gira.

Noticias: ¿Usted cómo se lleva con el tema de la nostalgia?

Bond: Mirá, lo trato con respeto, pero no con una importancia desmedida, respeto todas las cosas que han pasado, pero soy de Escorpio y el escorpión quema todas sus naves, cambia su piel cada vez que puede, vive convirtiéndose en otro.

Noticias: El show se llama “Rompan todo”, como la mítica frase que le atribuyen haberle dicho al público del Luna Park cuando entró la policía a reprimir en el medio de un recital. ¿Ocurrió realmente así o es una leyenda?

Bond: Te contesto algo muy simple, si tuviera que decir esa frase hoy y estuviera en la misma situación de ese momento, la diría, eso te muestra mi intención. Ahora si yo la dije o no en su momento... No recuerdo mucho esa noche, la verdad es que no sé siquiera si la dijo alguno (se ríe). Como han hecho de ese refrán una especie de “leitmotiv” sobre mi legado, en cierta manera recojo ese mito que construyó la gente, no reniego de eso, forma parte de mi vida también, ya tengo 80 años y eso pasó en 1972, imaginate.

Noticias: Uno ve a Mick Jagger, a Paul McCartney, a Bob Dylan. ¿El rock es una forma de supervivencia?

Bond: No, ha cambiado la perspectiva de vida en el mundo. Hace cuatro décadas un tipo que tenía cuarenta o cincuenta años estaba prácticamente jubilado, no iba más. Hoy eso se extendió hasta los ochenta y más, hay gente que tiene noventa y está firme. ¿Lo viste a Dick Van Dyke bailando? Está muy bien. De alguna manera seguir trabajando, siendo fiel a lo que construiste en tu carrera y haciendo cosas te mantiene más vivo, ágil, en forma. La cabeza te funciona y el cuerpo también. Después, obviamente, si hablamos de quién canta mejor o peor, no es lo mismo la energía que tenés a los veinte, pero también ganás cosas que no tenías a esa edad, como una gran experiencia y equilibrio.

Noticias: Igual hay que subirse al escenario a esa edad…

Bond: Te diría que eso es lo más fácil si estás bien físicamente. Yo me mantengo, como saludable, no fumo, no bebo, no me drogo, y el resultado es que puedo aguantar dos, tres o cuatro horas sobre el escenario sin mosquearme.

Noticias: Usted está viviendo en Brasil desde hace cinco décadas. ¿En su momento se fue porque tuvo que exiliarse?

Bond: Así es, tuve que irme en el 72 por los militares, había mucha represión, la cosa estaba brava y yo de alguna manera los había pinchado cuando canté mi versión de la Marcha de San Lorenzo, ahí dijeron: “A este hay que hacerlo boleta”. Elegí irme a Brasil, pero cuando te exiliás todos experimentamos lo mismo en cualquier lugar, al principio pasás dificultades porque no sabés qué va a suceder con tu vida, pero a medida que transcurre el tiempo te vas acomodando. Tengo un oficio bastante feliz, que es la música, yo siempre fui más productor que cantante y en Brasil tuve la suerte de conocer a Ney Matogrosso y producirlo. Él allá es una figura equivalente a lo que para nosotros es Charly García, eso me abrió mucho el mercado, inmediatamente después trabajé con Caetano Veloso, fui director de musicales de TV Globo, hice toda una carrera.

Noticias: ¿Usted fue copropietario del bar La Cueva ?

Bond: Sí, fui el dueño, pero es verdad que había más gente en el piringundín del principio. Después yo fui propietario de cuatro Cuevas distintas, la primera estaba en la calle Pueyrredón, la segunda estuvo en la avenida Rivadavia, la tercera en avenida Las Heras y hubo una cuarta además de una quinta en San Pablo, llamada Viva Polula, todas fueron mías. Curiosamente, el 40 o el 50 por ciento de todo el mercado del rock and roll desde el setenta hacia adelante fueron semillas de La Cueva, fijate que de ahí salen Luis Alberto Spinetta, Javier Martínez, Pappo, Manal, Pintura Fresca, Conexión Nº5 , todos surgieron de esas cuevas. Después cerraron y cambió el mercado, pero de ahí salió la primera “Pesada del Rock and Roll”, donde Javier Martínez me dió la canción “Salgan al Sol”.

Noticias: Leí por ahí que había cierta controversia sobre si Sandro formaba parte de ese circuito de La Cueva.

Bond: Sí, formaba parte. Es falso que era dueño como dicen algunos, eso era una publicidad de la discográfica, la grabadora había hecho un arreglo con nosotros para sacarle fotos y hacer notas, en una época se usaba mucho fingir que los artistas eran propietarios de lugares, había otro tipo de marketing. Radiolandia hizo un reportaje grande que decía “La Cueva de Sandro”, pero nunca fue dueño, nunca limpió el piso y sobre todo nunca pagó una cuenta (risas)

Noticias: ¿Llegó a ver “Tango Feroz”? ¿Le pareció un retrato fiel de Tanguito a quien conoció tanto?

Bond: La vi y la verdad que no es fiel aunque es una película muy bien hecha, es una historia de ficción donde se usó un poco la figura de Tanguito para darle un color y una razón, pero es una novela, no está cerca de la realidad.

Noticias: ¿Usted se vio reflejado en algún personaje de la película?

Bond: Curiosamente no aparezco y lo más esperable sería que estuviera muy presente porque era el dueño de La Cueva. Tanguito entraba más temprano porque era menor de edad, yo lo conocía desde chico cuando él era cantante de “Los Duques”, mucho antes de que fuera conocido. Para mí a Tanguito lo mataron, para matar a alguien no necesitás hacerlo con un revólver, a él lo condenaron, lo encerraron en un manicomio, lo metían en cana todos los días, es matarlo de mil maneras. Después se cayó en las vías del tren, todavía no sabemos cómo, esa historia está mal contada.

Noticias: Hablando de historias que quedaron grabadas en el imaginario popular, ¿usted logró traer a Queen?

Bond: Sí, bajamos a Queen a Río y San Pablo en 1980 y después a Argentina, acá lo hicimos con Héctor Cavallero. También hice el primer Rock in Río donde estuvo Queen, llevé a Van Halen, a BB King, a Alanis Morissette, a Jamiroquay, a Iron Maiden, a todos los que se te ocurran. El más grande fue Queen porque detrás de ellos se abrió el mercado, hoy en día vienen los Rolling Stones porque alguna vez vino Queen. Si ellos no hubieran dado el puntapié inicial mostrándole a los ingleses y a los yanquis que en Sudamérica había plata y público nadie se hubiera animado, hasta ese entonces creían que en Brasil había indios y en Argentina solo vivían gauchos. ¡Por favor, no sean boludos! (risas) En Brasil la cantidad de habitantes equivale a cuatro Inglaterras, no jodamos. El que la vio fue Jim Beach, el manager de Queen que aparece mucho en la película Rapsodia Bohemia . Y cuando la vio metió 110.000 personas en el Morumbí.

Noticias: Tenemos que ir terminando, no sé cómo voy a volver a casa, pero quería preguntarle si no le sobra una moneda...

Bond: A mí no me sobra nada, no te hagas el boludo (risas).