Lyna Vallejos: “Sufrí bullying en mi adolescencia”

La youtuber argentina Evelyn “Lyna” Vallejos es un fenómeno mundial de las redes sociales donde suma la friolera de 25 millones de seguidores. Sólo en YouTube creó cinco canales en los que tiene más de 20 millones de suscriptores. En Instagram, TikTok, Facebook y Twitter se le suman otros 5 millones de seguidores. Una auténtica comunidad de fieles que podrían ser la población de un país.

Es oriunda de Morón, provincia de Buenos Aires, aunque ahora, por razones del corazón, vive en Mallorca, España, junto a Dani Morro, su esposo ibérico. En la escuela primaria sufrió bullying y esa etapa dolorosa de su vida le dio resiliencia y la capacidad de generar empatía y contención con niños y niñas que padecen el mismo tipo de acoso escolar. Estudió comunicación hasta que un día se animó a pararse frente a una cámara.

A sus dotes de generadora de contenido suma sus habilidades como dibujante y autora de libros como “Elige tu historia”, “Una familia anormal” o “La gran boda”, editados por Penguin Random House en su sello Altea.

Gran conversadora, sumamente sensible y cálida, recibe a NOTICIAS en la intimidad de su camarín, mientras se prepara para una nueva función de su show Lyniel, con entradas agotadas

Noticias: ¿Cómo empezó todo?

Lyna Vallejos: Creo que comenzó por accidente o por lo menos no fue pensado. Yo estudiaba comunicación en la Universidad de La Matanza y trabajaba como secretaria en un consultorio psicológico. Alguien cercano me dijo: “¿Por qué no te haces un canal en YouTube?” La sugerencia era para practicar frente a cámara lo que iba estudiando porque yo quería dedicarme a la tele. Es algo que siempre me fascinó, pero me daba vergüenza ponerme frente a una cámara.

Noticias: ¿Dudó?

Vallejos: Sí, pero pensé que me podía servir para expresarme. Fue muy loco comenzar la práctica de algo universitario y ver cómo, de repente, empieza a sumarse gente. Así me fui topando con la idea de incorporar juegos y tutoriales de casas, porque también me encanta la construcción. Fui probando, cada vez se incorporaba más gente y así fui creando una audiencia. Ahí me di cuenta que llegué al tipo de comunicación que me gusta. Esto fue en 2014 y yo seguía manteniendo las tres cosas: estudio, trabajo y el canal.

Noticias: ¿Y cuándo fue el gran salto al vacío?

Vallejos: En 2016 me la jugué y dejé el trabajo para poder dedicarme con todo a esto. En esos comienzos era yo solita con mi cámara, un micrófono, mi computadora y la web, no mucho más. Obviamente, con el tiempo, fui mejorando cosas y conociendo gente.

Noticias: ¿Pudo aprender a exponerse?

Vallejos: Está el sentimiento de saber que hay alguien mirándote y es un poco raro al principio porque tomás conciencia que estás llegando a un montón de personas.

Noticias: ¿Cómo fue su infancia?

Vallejos: Nací y viví en Morón. Fabio, mi papá, siempre estuvo relacionado con el transporte, es camionero. Elizabeth, mi mamá, trabajaba en la clínica neuropsiquiátrica. De chiquita, con mi hermana, jugaba a hacer programas de televisión y conducíamos un informativo con noticias totalmente inventadas. Creo que ahí ya me gustaba comunicar. También fueron apareciendo otras cosas como el inglés y la historia que me gustan mucho y yo quería ser profesora. Pero al final, cuando tuve que decidir, volvió el interés en comunicación. Tuve que hacer un tatetí (sonríe).

Noticias: ¿Y su adolescencia?

Vallejos: Sufrí bullying porque de chica tuve mucho vello corporal y era una cosa con la que siempre se metían. También usaba anteojos así que el chiste típico era llamarme la “cuatro ojos”. Perdón, pero para mí fue todo muy fuerte y me pongo sensible (se emociona). Me pasó que me rompían los anteojos sabiendo lo que significaba para mí no poder ver bien durante semanas hasta que tuviera otro par. Pero, a pesar de eso, yo no estaba aislada. Tuve amigos que me hicieron de soporte. Pero había uno o dos que siempre se la agarraban conmigo. Fue así hasta los 16 años en que el último que me hacía bullying se cambió de colegio. Ahí se frenó esto y empezamos a llevarnos todos bien y a intentar conocernos mejor.

Noticias: Sin duda, un período muy cruel.

Vallejos: Sí, complicado y cruel, pero como todas las etapas de la vida tienen su dificultad y uno va cambiando. Mi miopía era tan grande que me duchaba y no me veía bien los dedos de los pies. Un tiempo usé lentes de contacto y hace poco me operaron. Pasaron unos meses de la operación y todavía, por reflejo, sigo tratando de acomodar un lente que ya no está.

Noticias: La experiencia le dio fortaleza y capacidad de comprensión

Vallejos: Claro, cada uno crece y afronta las cosas de forma distinta. Ahora, ya adulta, un comentario de ese estilo puede que no me afecte, pero me dio la posibilidad de ver que hay miles y miles de chicos afectados todos los días por cosas así. Cuando vienen y me dicen por lo que están pasando intento hablarles mucho y comprenderlos. Me ha pasado de estar haciendo un vivo en redes y que algún chico me dijera lo que sufría. El apoyo y la contención son fundamentales, no me gusta que se sientan solos y desde mi lugar hago lo que puedo.

Noticias: ¿Cómo contribuye a generar conciencia?

Vallejos: Por ejemplo, hicimos una campaña para Nike en la que la idea era hablar de que todos podemos hacer el deporte que queramos y que podemos sentir la libertad de hacerlo. Con Dani, mi esposo, se nos ocurrió que éramos una familia, junto con mi abuela y mi hermana, que nos queríamos apuntar a un campeonato, pero nos decían que sólo era para chicos. Así que organizamos un campeonato paralelo en el que se podía jugar a pesar de la edad. El mensaje era que la unión hace la fuerza y es importante trabajar en equipo, sobre todo cuando es con gente que querés.

Noticias: ¿Cómo transcurre su día a día?

Vallejos: Es más aburrido de lo que uno pueda imaginar (sonríe). Me levanto temprano, aproximadamente a las ocho, tomo el desayuno y empiezo a pensar ideas. Estoy frente a la computadora, capaz que, hasta el mediodía, sólo pensando, sin ejecutar nada. Luego almuerzo y vuelvo a la computadora con una idea ya elegida. Por su lado mi esposo hace lo mismo, después nos juntamos y grabamos en conjunto. Obviamente, siempre hay un intercambio porque trabajamos en equipo para todo. Salimos a dar un paseíto para despejarnos un poco, regresamos y seguimos grabando hasta las ocho o nueve de la noche. Hay días que tengo que hacer dibujos para un nuevo libro o preparar animaciones o canciones para un show, pero así es la rutina diaria.

Noticias: Tiene mucho despliegue en sus presentaciones, ¿hace actividad física?

Vallejos: Sobre todo danza y caminatas con Dani. Siempre entre una hora u hora y media, todos los días.

Noticias: ¿Cómo conoció a su esposo?

Vallejos: Nos conocimos en un evento de videojuegos en Los Ángeles. Luego yo fui a España, después él vino para acá hasta que me dijo que quería mudarse a Argentina. Vivimos dos años acá y nos fuimos a España, más que nada para tramitar mis papeles y terminamos asentándonos en Mallorca.

Noticias: ¿Cambiaría su trabajo?

Vallejos: ¡No! (categórica) Amo lo que hago, me encanta. Creo que no hay un trabajo que sea más perfecto para mí que éste. Lo hago con amor y termino cansada, pero, al día siguiente, me levanto y quiero volver a empezar. Me encantan los chicos, me encanta el público al que llegué y me encanta también el poder estar en teatros, hacer shows. Me fascina el tener contacto, conocerlos y mantener una comunicación directa.

Noticias: ¿Qué cree que captura la atención de tanta gente?

Vallejos: Muchas veces me lo pregunté y no tengo una respuesta clara. Sé que hay algo que hace que estén ahí. Algunos chicos me siguen desde hace años, incluso algunos ya son mayores de edad y trabajan conmigo. Son casi once años con el canal y por algo tiene que ser, aunque no termino de identificarlo.

Noticias: ¿Qué sugerencia le daría a alguien que quiera recorrer su mismo camino?

Vallejos: Es muy difícil comenzar porque uno siempre está con la duda, pero hay que mandarse y hacerlo. No quiero ser irresponsable y decir que todos dejen sus trabajos por YouTube. Lo importante es ser auténtico porque la gente se da cuenta de eso. Me pasa a mi como consumidora de redes porque genero contenido, pero también lo consumo y la gente con la que más empatizo es la que noto que es auténtica.

Noticias: ¿Cómo imagina su futuro?

Vallejos: Me encantaría ser mamá, pero más adelante. Por ahora siento que no es compatible mi trabajo con la maternidad. Muchas veces hablamos con Daniel sobre tener hijos porque él quería ser padre joven, pero lo conversamos y lo dejamos para más adelante.