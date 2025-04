Agustín “Rada” Aristarán: “Primero juego, después analizo”

Agustín “Rada” Aristarán no trabaja de simpático, lo es. Poco interesado en fórmulas usadas hasta el hartazgo, deja que la charla fluya, puede promocionar “Chanta”, el unipersonal de Mariano Cohn, Gastón Duprat y Juan José Becerra que acaba de estrenar en el Teatro Metropolitan, emocionarse hablando de su hija o rematar cualquier respuesta con esa picardía natural que no puede ensayarse.

Rada, actor sin red, mago consagrado, “Tronchatoro” feroz y memorable en “Matilda”, involuntario profe de “School of Rock”, mano derecha de un siniestro Joaquín Furriel en “El reino”, frontman de su nuevo proyecto musical Niño Monja, sabe que el gran truco es que no haya truco. Y mientras fantasea con robar de una disquería el álbum “Pan” del Flaco Spinetta o devela que el secreto de su colección de zapatillas es renovarla regalando muchos pares tanto a su papá como a un grupo de amigos que calzan lo mismo y no compran zapatos ni ropa desde hace años, Rada se dispone a mostrar las cartas y tirar su magia en esta entrevista.

Noticias: La sátira era un género casi en desuso hasta que resucitó fuertemente hace un par de años. ¿Cómo fue su manera de abordarla?

Rada: Con mucha garra, respeto y responsabilidad. Interpretar la pluma de estos tres dementes, Mariano Cohn, Gastón Duprat y Juan José Becerra es un honor y además es la primera obra que escriben. Antes habían hecho “La mujer de al lado”, con Griselda Siciliani, pero era una adaptación teatral de la película “El hombre de al lado”. “Chanta” es su primer material original para teatro. Estoy alucinado, me arrancaron de mi zona de confort, yo también decidí salir de ese lugar seguro y lanzarme. El público que me sigue está acostumbrado a ver obras felices, Cohn y Duprat no escriben en modo feliz. (Vibra su celular) Uy, me acaba de entrar un mensaje de Duprat, ¡sabe que estamos hablando de él! (risas)

Noticias: “Chanta” tiene la estructura del caramelo envenenado, al principio son todas risas y una vez que estás endulzado comienza un descenso a los infiernos. ¿Cómo trabajó ese recorrido?

Rada: La obra es eso, un caramelo envenenado. Arranca y vos decís: “Qué belleza este viejito”, pero se empieza a enroscar la tanza y es oscuro de verdad. Soy mago, me gusta sorprender y creo que esta historia va a lograrlo.

Noticias: No digo que devele el truco, pero denos una pista. ¿Cómo fue sacar a ese viejito de la galera?

Rada: Ese viejo del principio está muerto y la historia va para atrás, lo sacamos con mucho llanto, frustración, laburo y apoyo de un equipo increíble hasta que lo logramos. Es muy picante hacer un viejo, ya había encarnado a una vieja, Tronchatoro en “Matilda”, pero era super caricaturesca, esto es muy distinto. Acá hay algo increíble, hago de viejo y de nene, voy pasando por todo ese arco. En un solo momento me encuentro con mi edad real y cuando eso ocurre, el personaje no tiene ningún punto en común conmigo, es un asco ese chabón a los 40. “Chanta” es un desafío gigante con una puesta es descomunal, no es un unipersonal con dos luces. Voy a contar algo que no me deja la producción, ¡pero hasta un auto entra a escena y se mueve por todo el escenario! Es un montón.

Noticias: Nombró a ese niño que interpreta y usted ha contado que tiene muchos juguetes de colección …

Rada: Tengo muchos y también un tobogán que conecta el cuarto con el living.

Noticias: Lo sabemos, ese tobogán es mítico. No hay entrevista a Rada sin mención al tobogán.

Rada: Te agradezco, es muy importante el tobogán porque yo quería destronar a Alejandro Lerner, él tenía un “batitubo” en el estudio y me daba mucha bronca, yo dije: “A este boludo le voy a ganar”. Redoblé la apuesta, metí un tobogán en mi casa, ¡ahí tenés Lerner! (risas)

Noticias: Volvamos a la juguetería. Si tuviera que inventar a Radatoy, un muñeco de acción suyo, ¿cómo sería?

Rada: ¡Ay, qué momento! A ver, seguramente tendría una máscara que se está riendo y cuando se la sacás abajo aparece serio o al revés. Sería un muñeco vestido normal, piola, canchero, pero con diferentes máscaras intercambiables, que el comprador elija entre varios gestos disponibles. Me gusta ese concepto porque creo que todos usamos máscaras en la vida. El superpoder de esta figura de acción sería tener diferentes caras.

Noticias: Uno de los temas que han abordado Cohn y Duprat en series como “Bellas Artes” por ejemplo, es el de la cancelación. ¿Cómo le pega el asunto a alguien como usted que ha sido cancelado en la Tierra Media?

Rada: (Se ríe) Exacto, así es. Contemos que Tolkien me prohibió usar el nombre de ese mago de “El señor de los anillos” con el que se me conoció alguna vez. ¡Me mandó una carta documento de verdad y yo ni siquiera era Gandalf! (risas) Hablando en serio, eso de que esté medio mundo funado es tremendo, yo creo que si algún día me pasa sería terrible. Tuve una experiencia hace poco con el tema de la tragedia de Bahía Blanca. Soy de Bahía, hice un comentario en una nota y fui super claro, dije: “Pará, no hablemos de los que hicieron o no hicieron nada sino de lo que está pasando la gente ahora que tiene caca en el cuello”. Fue lo único que dije, ese recorté se viralizó y empezaron a llegar reacciones con un nivel de agresión descontrolado. Que si era esto o lo otro, que diga de qué vereda estaba, yo no hablé de política, solo de la gente. Por suerte duró un ratito, algunas horas, no fue tan grande el bardo, pero me pusieron en un lugar que me dio miedo.

Noticias: ¿En esos momentos uno se da cuenta de que las redes tienen una cara bastante temible?

Rada: Sí, yo estoy en total desacuerdo con la cancelación, pero también es lo que trajeron las redes sociales, todos tenemos el mismo poder para enaltecer o para destruir, es muy democrática la cuestión. ¿Está bueno? Sí. ¿Es malo? También. Antes necesitabas un productor de televisión que te toque con la varita para trabajar y ser alguien en los medios, hoy todos lo podemos hacer. De hecho, yo lo hice desde mi casa con mis redes, pero también está el otro lado no tan luminoso. La cancelación es una mierda, el nivel de violencia que se maneja es extremo, a mí por esto que te conté llegaron a amenazarme de muerte y también a mi hija. Algunos me mandaron: “Vos y tu gente se quedaron con la guita de las donaciones”. Fue una locura, terminé angustiado, no entiendo cómo hacen los que reciben hate constantemente.

Noticias: Respeto por la China Suárez, ¿no?

Rada: Te iba a decir exactamente lo mismo. ¿Qué tiene esa mujer para poder aguantar tanto? Hay que estar blindada porque es tremendo. Aunque también es cierto que uno se angustia y no pasa nada. A esa gente le decís que están hablando en Twitter de ellos y ya están acostumbrados, no les importa. ¿Sos tendencia? Esperá y se te pasa, las tendencias ahora duran 30 segundos, todo es muy efímero. Hashtag Rada hijo de mier...y ya desapareció (se ríe). Estamos re locos.

Noticias: En una nota que dio en su casa vi un cartel que dice: “Juego luego existo”. ¿Refleja en cierto modo su actitud frente a la vida ?

Rada: Ese es un afiche de El Tano Verón, un artista plástico, lo escribió él y no me había detenido nunca a pensarlo pero es así, refleja lo que soy. Es como mi lema, yo primero juego, después analizo. Porque entiendo que el juego es el estado más puro de la creatividad, del despojo de todas las reglas. Con reglas no se puede crear, solo sirven para un juego de mesa, el juego primario de una criatura es otra cosa, de chico podés creer que están en un bosque parado arriba de la mesa de tu casa. Hoy a los 41 no estoy con los autitos imaginándome una carrera de Fórmula 1, pero sí juego a la hora de componer un personaje, de escribir, de armar una canción, es la única forma en la que puedo crear, ahí no hay límites.

Noticias: Lo vemos yendo mucho al teatro con Bianca, su hija. Además, su pareja Fernanda Metilli, ella y usted ya trabajaron juntos en Matilda. ¿El teatro con los hijos siempre es un planazo?

Rada: Me encanta que hayan notado eso, es cierto que con Bianca vamos mucho al teatro, también viajamos juntos y compartimos un montón. Estoy deseando que eso siga sucediendo porque mi hija es una piba grande, ya tiene 19, en algún momento va a decir: “Viejo, listo”. Justo ahora está haciendo un casting y yo estoy más nervioso que ella, rezando para que le vaya muy bien, estudia Arte Dramático en la UNA y está metida hasta las muelas en el mundo de la actuación. Estoy contento de que así sea, igual, seguro hubiese reaccionado de la misma manera si me hubiera dicho que amaba las leyes y quería ser abogada. Ayer me mandó un audio y me hizo lloriquear un poco en el auto, me contaba la felicidad que le daba ir a la Universidad. Decía que necesitaba que fuera el día siguiente para ir a cursar, con eso me estaba ratificando que había encontrado su pasión y yo, que soy un apasionado, sé lo que significa, me pone la piel de gallina. Y ahora seguro vas a preguntarme por qué no voy tanto con Fer al teatro...

Noticias: No, porque calculo que tengo la respuesta, es porque la está levantando con pala todas las noches en la obra de Campanella

Rada: (Risas) Sí, ¡la está levantando con pala! La verdad es que a Fer le está yendo bárbaro y me pone muy feliz que sea así. Estoy muy orgulloso de mi pareja, es una bestia total.