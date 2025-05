Luisana Lopilato: “En esta etapa de mi vida elijo proyectos que me hagan feliz”

En su cuenta de Instagram, Luisana Lopilato se anuncia como “actriz, modelo y por sobre todo mamá”. En realidad, Lopilato es de esas figuras que no necesita presentación alguna. Forma parte de la historia de la televisión argentina gracias a ciclos emblemáticos como “Casados con hijos”, “En terapia”, “Chiquititas” y “Rebelde Way”.

El estreno de “Mensaje en una botella” permite el encuentro de la actriz con NOTICIAS. Dirigida por Gabriel Nesci, es una propuesta que combina la comedia romántica con la ciencia ficción al estilo “Black Mirror” y destila pasión por el vino y los vinilos.

Lopilato protagoniza y está acompañada por un gran elenco con intérpretes como Benjamín Vicuña, Luciano Cáceres, Benjamín Amadeo, Valeria Lois, Rafael Spregelburd, Luis Machín y Eduardo Blanco, entre otros.

Madre de cuatro hijos —Noah (11), Elías (9), Vida (6) y Cielo (2)—, casada con un cantante de fama internacional —Michael Bublé—, se desdobla en una tarea camaleónica: vida idílica canadiense y trabajo constante en Argentina.

Con una clara preferencia por contar historias que formen parte del universo cinematográfico, ha encabezado relatos con actores como Joaquín Furriel, Juan Minujín y Guillermo Francella. Ahora se pondrá bajo la tutela experimentada de Lucía Puenzo en “La Pistolera” (la leyenda de Pepita).

Aunque los videos de YouTube la perpetúen en una adolescencia eterna, en “Mensaje en una botella” encarna a Denise, una mujer que sufre un replanteo existencial cuando le cae la ficha de que está por cumplir cuarenta.

Noticias: Abordó distintos géneros como la comedia romántica, el drama o el policial en títulos como “Mensaje en una botella”, la saga de “Pipa” o en su próximo proyecto sobre “Pepita, la pistolera”. ¿Le gusta transitar por el camino de la versatilidad?

Luisana Lopilato: Sí, me gusta. Y esta película me encantó desde el principio, me pareció que tenía un guión super inteligente. De hecho, cuando me llegó el material, me costó entender por dónde iba la peli hasta que me junté con el director, inclusive le pregunté por qué había pensado en mí para el papel. Gabriel Nesci tenía la película tatuada prácticamente, la venía escribiendo y trabajando desde hacía muchos años. Eso fue muy importante para poder hacer “Mensaje en una botella” porque es una comedia con viajes en el tiempo y un poco de ciencia ficción, así que me daba curiosidad saber cómo iba a resolverlo, era un género que nunca había hecho. Sabía que era una propuesta un poco arriesgada, pero me gustó tener la posibilidad de interpretar a alguien que viaja en el tiempo, me permitía pasar por distintas etapas de la vida de esa persona, era muy interesante.

Noticias: ¿Se sintió identificada con Denise, su personaje? Porque uno la ve a usted y piensa que no tiene nada de qué arrepentirse en la vida…

Lopilato: (Se ríe) Qué sé yo, quién no tiene cosas que le gustaría cambiar de su pasado, ¿no? Todos nos equivocamos y nos hemos mandado alguna. Denise encuentra la manera de poder enviarse mensajes al pasado mágicamente poniéndolos dentro de una botella. Cuando se da cuenta que funciona le empieza a tomar el gusto y comienza a modificar un poco el pasado para que su presente sea diferente.

Noticias: Usted hace muchas películas, ¿prioriza el cine sobre las series para manejar mejor sus tiempos?

Lopilato: La verdad es que es simplemente porque el cine me gusta mucho y tampoco me han llegado series que me hayan tentado. En esta etapa de mi vida elijo proyectos que me hagan feliz, que me gusten transitarlos, formar parte de una película con actores como los que trabajan en ésta es espectacular. Y también lo fue encontrarme con Gabriel Nesci, con quien nunca había trabajado. Todo en esta experiencia fue muy lindo, desde los productores, que son tan buena gente, hasta los compañeros y los técnicos. No pasa eso en todos los proyectos, siempre hay alguna cosa, acá nunca hubo un mal momento.

Noticias: Con respecto a esto de priorizar lo que la haga feliz, ¿en una película lo más feliz es el rodaje?

Lopilato: Sí, pero la previa también, todo. Hacer una película es la preproducción, la pre de la pre, más adelante el rodaje, después la post y finalmente mirarla. Hubo un primer corte de “Mensaje en una botella” que duraba como tres horas y media, después cuando la editan y le dan forma, todo ese mundo es apasionante. ¡Yo ya la vi terminada como ocho o nueve veces y me gusta siempre! Como tiene un final inesperado termino con esa sensación de: “Ah, qué linda película”.

Noticias: Su papá se llama Eduardo y Eduardo Blanco interpreta al padre de su personaje. ¿Fue una feliz coincidencia?

Lopilato: Sí, ¡me acuerdo que en una de las primeras reuniones que tuvimos Eduardo Blanco me dijo lo mismo! ¿Sabés algo? Él tenía claro que mi papá se llama Eduardo porque los dos son hinchas de River y se encuentran en la cancha.

Noticias: Le tocó hacer de sommelier, ¿conocía el mundo del vino o tuvo que aprender algo sobre el oficio?

Lopilato: No tenía mucha idea, tuve que aprender. Tengo una amiga que justamente es sommelier, está muy metida en el mundo del vino, vive en Canadá y me ayudó un montón, me tiró muchísimos tips. Después, en el set también había sommeliers para lo que necesitáramos, porque es importante saber cómo agarrás la botella, de qué modo la destapás, cómo servís. De hecho todo eso lo sumé para la vida. Ya empecé a fijarme y a decir: “Mirá, está agarrando la copa mal“. Ahora me hago la canchera (se ríe).

Noticias: Hay un detalle que me provoca curiosidad. ¿Por qué se convirtió en morocha para la película?

Lopilato: Fue una propuesta del director y una decisión que tomamos en conjunto. También me parecía que al ser una película donde se viaja en el tiempo se necesitaban muchos cambios de pelo, corto, largo, flequillo… Las mujeres nos hacemos un montón de cosas en la cabeza a lo largo de doce años. Y viste que en eso se van reflejando nuestros estados de ánimo, nosotras tenemos una relación muy particular con el pelo y el cambio de look. Denise es un poco ácida, maneja un humor irónico y creo que el morocho ayudaba a reflejar ese costado.

Noticias: En este momento hay un gran éxito del cine argentino, Adrián Suar metió más de ciento cuarenta mil espectadores con su película “Mazel Tov”. ¿Eso levanta la vara de sus expectativas?

Lopilato: ¡Nosotros vamos a tener un millón! (risas). Tengo las mejores expectativas, es una película en la que disfruté todo, de cero a cien. Creo que la gente va a pasarla bien, hay que ir al cine a verla. No es algo que podés mirar mientras lavás los platos, requiere sentarse en la butaca y prestar atención, porque quizás si te perdés alguna vuelta de tuerca no vas a lograr seguir la historia. Así que no vayan con teléfono al cine...

Noticias: Hablando de vueltas en el relato, esta es una comedia romántica poco convencional, transitan muchos hombres por la vida de Denise, pero parece que el más importante siempre es su padre…

Lopilato: Es una chica que no tuvo suerte en las relaciones amorosas y que ha querido cambiar un montón de cosas porque no logró ser feliz con las decisiones que tomó. Y en una de esas decisiones aparece con fuerza la relación con el padre, ¡no lo vamos a contar porque es la frutillita del postre!

Noticias: Hace poco estuvieron acompañando la película en el Festival de Málaga, ¿cómo fue esa experiencia?

Lopilato: Fue una experiencia re linda la del Festival de Málaga porque la vio el público en general por primera vez. Me pasó que la gente se levantaba de la butaca y venía a abrazarme llorando, nunca me había ocurrido algo así. Gabriel me decía: “Vas a ver lo que va a pasarte con esta peli”, pero él es el director, es su hijo la película. Al final tenía razón, nunca viví algo igual hasta ahora. Eso de que te abracen y te digan que se conmovieron con el mensaje no me había pasado.

Noticias: Me tomo una licencia con algo que no tiene que ver con esta película. Usted hizo un gran papel en “En terapia” , ya pasó más de una década, ¿cómo lo recuerda?

Lopilato: Ay sí, nos dirigía Alejandro Maci. “En terapia” fue como la puerta para tocar otros tonos en la actuación, también una oportunidad para probar. El camino del actor es muy largo y necesariamente vas probando cosas, ves qué te gusta, cómo podés llegar a hacerlo, de qué manera lograrlo Hay que probar, después uno se puede equivocar en la elección, o no. En el caso de “En terapia”, Ale Maci me ayudó un montón, él y Diego Peretti estuvieron a full conmigo, confiaron mucho en lo que estaba haciendo, fue algo muy lindo.

Noticias: ¿Haber empezado en la profesión siendo tan chica la ayudó para todo lo que vendría después?

Lopilato: Sí, yo creo que me dio experiencia. Trabajar desde chica conviviendo todo el tiempo con gente del ambiente me permitió aprender a estar en el día a día, vivir rodeada por los camarógrafos, por los productores y por los colegas. El colmo es que de chica me lo tomaba más naturalmente, con el tiempo me puse peor, ahora me da más vergüenza hablar (sonríe).

Noticias: Dentro de poco es su cumpleaños. ¿Cuál sería un regalo perfecto?

Lopilato ¡Ay sí! Que vayan a ver la película y que les guste, ese sería un gran regalo.