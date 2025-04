Mora Bacal: “Argentina tiene una producción cultural de lujo”

La emblemática galería Ruth Benzacar celebra 6 décadas impulsando el arte argentino y reafirma su legado con tres generaciones de mujeres que la lideran. La fundadora, Ruth (1932-2000), su hija Orly y hoy es Mora, su nieta, quien está al frente de este espacio clave en la promoción del arte contemporáneo argentino e internacional. Fue y sigue siendo un ícono de experimentación, vanguardia y compromiso con los nuevos artistas. “En estos 60 años, no solo fue testigo de la historia argentina, sino que la ha atravesado y desafiado. Sobrevivimos a cambios de gobiernos, crisis económicas y momentos de incertidumbre, siempre con la convicción de que el arte es una fuerza transformadora. Hoy más que nunca, seguimos apostando al futuro con la misma pasión y compromiso que nos trajo hasta aquí”, destaca Orly quien nos recibe en la amplísima galería, en el barrio de Villa Crespo. Orly dejará en manos de su hija Mora esta charla con NOTICIAS, que se hará en el primer piso, en una acogedora y luminosa sala, que destaca por única en el inmenso loft. Mora es codirectora de la galería desde 2009.

Noticias: El mundo cambió y la galería también. ¿En qué sentido?

Mora Bacal: El mundo cambió pero, sobre todo, el mundo del arte argentino. Cuando mi abuela fundó la galería había poquitos colegas; los que sobrevivieron fueron aún menos y desde que yo estoy, vi nacer la Cámara de Galerías que nuclea más de 60 galerías en todo el país. Hay mayor profesionalización que viene impuesta desde el sistema macro. Arrancamos en los 60 sin computadoras, hoy disponemos de toda la tecnología. Los inventarios del comienzo eran en biblioratos… Acompañar esos cambios fue un proceso; no es lo mismo que haber nacido hoy.

Noticias: El calendario 2025 se inauguró en marzo con exposiciones de Ana Gallardo y Marina De Caro. ¿Por qué la elección de estas artistas para la apertura?

Bacal: En particular, la muestra de Gallardo resuena con nuestra historia porque recorre también tres generaciones de artistas. La propuesta de Ana tiene algo de revancha porque su madre no pudo ser artista, como ella y su hija lo son. Un tema de época, claro. Y creo que Ruth, salvando las distancias, abrió todas las puertas habidas y por haber en el mundo del arte. Construyó un nombre respetado internacionalmente… Tanto mi mamá como yo logramos objetivos que mi abuela no pudo cumplir, como esta internacionalización mayor. Nosotras abarcamos otros destinos, llegamos a lugares que para Ruth eran soñados. Como estar en Art Basel, en Suiza, por ejemplo.

Noticias: ¿Qué propuestas incluye el programa de celebraciones?

Bacal: Tiene varias instancias. Vamos a recordar las tertulias que hacía Ruth cuando inició, va a haber una fiesta de celebración en ArteBA y terminamos el año con una muestra que va a recorrer los 60 años de la galería con una investigación de Sofía Dourrón -que fue la curadora de la última Bienal de Venecia- y Belén Coluccio.

Noticias: Vayamos a los comienzos, cuando Ruth Benzacar tuvo una visión, la de construir un mercado del arte contemporáneo en la Argentina. ¿Cómo fue la proyección audiovisual, en el MoMA de Nueva York, 1966?

Bacal: Fue la primera acción que la abuela hizo en el exterior, convencida de que había que internacionalizar el arte. Con cierto grado de inconsciencia, propio de los soñadores y los pioneros que abren camino… “Para ser un recuerdo, antes hay que ser un reloco” como decía Federico Peralta Ramos. Y fue propio de la época, claro. Eran todos jóvenes. Ruth armó un carrusel Kodak con música de la joven promesa, Ástor Piazzolla… Ella tenía olfato, sensibilidad y ambición. Y no paró. Se fue a Nueva York sin ser nadie y no se detuvo hasta proyectarlo en el MoMA. Fue todo un logro. Ese espíritu con cierta tozudez y mucha convicción es lo que hace falta para iniciar algo que no existe.

Noticias: Tuvieron cuatro sedes. Y todo comenzó en el PH familiar de la calle Valle, en Caballito…

Bacal: Fue entre 1965 y 1978; después se mudaron a Talcahuano y Arenales, hasta 1983. En ese año se fueron a la calle Florida y en 2015 inauguramos acá, en Ramírez de Velasco y Darwin, con una muestra de Liliana Porter.

Noticias: ¿Participaron en muchas ferias internacionales?

Bacal: Las ferias son instancias de selección porque hay que pasar por un comité… Estuvimos en muchas. Destacaría Art Basel en Miami -muy prestigiosa, con sede central en Basilea- donde participamos ininterrumpidamente. En muchísimas ferias americanas, en Bogotá, en Lima, San Pablo…

Noticias: También conectaron y se conectan con nuestras provincias…

Bacal: Tenemos un montón de artistas que vienen del interior. Muchos viven afuera, otros en Buenos Aires. Todos nuestros artistas son argentinos, pero muchos no viven acá.

Noticias: ¿Qué notoriedad le dio a la galería tener a Antonio Berni?

Bacal: Fue al principio, en los 90. Ruth trabajó muchísimo su obra, dándole un reconocimiento a su valor. Representar artistas -hoy tenemos unos 30- es un compromiso muy grande de parte de los artistas con su producción y de la galería con su representación. Todas las galerías que trabajan en directo con artistas o herederos -si fallecieron- pactan una comisión por la venta de la obra. Representar a un artista implica acompañarlo desde el comienzo de su carrera. Actualmente representamos tres artistas con menos de 26 años.

Noticias: ¿Cómo los descubren y eligen?

Bacal: Algunos vienen recomendados por otros; los artistas son una gran fuente de conexión. A veces tienen asistentes, que son artistas más jóvenes y esos artistas tienen como una temperatura muy clara de lo que sucede en la escena. Tenemos artistas involucrados en la gestión federal, entonces conocen a artistas jóvenes y nos acercan. Cuando falleció Ruth, Orly se encontró con un gran desafío que fue el de mantenerse contemporánea. Ruth y Orly trabajaron juntas 10 años, desde 1990 hasta que Ruth murió. Orly creó un concurso que se llamó Curriculum Cero para artistas sub 30, que no hayan tenido ninguna muestra individual ni ganado premio alguno. Recibíamos las aplicaciones, teníamos un jurado interdisciplinario y a fin de año se hacía una muestra con los seleccionados. Se premiaba a uno dándole lugar, al año siguiente, para su primera muestra en Ruth Benzacar. Fue entre 2002 y 2013 y resultó un semillero, con una gran energía…

Noticias: La galería forma parte de Meridiano…

Bacal: Meridiano es la Cámara de Galerías de Arte Contemporáneo. Empezamos siendo ocho galerías que generamos un consorcio exportador. Orly fue la presidenta de las primeras dos gestiones. Meridiano es clave para acompañar las demandas de nuestro sector. Modificamos leyes como la de Circulación de Obras que era un sueño de Ruth.

Noticias: Vivió 4 años en París y obtuvo una licenciatura en Artes… Lleva el arte en su ADN.

Bacal: Mmm… mi papá es químico y mi mamá es bióloga. Yo estudié medicina un tiempo breve. Hay algo de las ciencias exactas que me corre por la sangre también, porque hay cierto pragmatismo y racionalidad, que vienen de mi genética más científica y que valoro. Me fui a París, persiguiendo un amor -que terminó siendo el padre de mis hijos- y viví esos años allá, donde cursé esa licenciatura bastante general, pero me sirvió para re enfocarme en otros aspectos de mi vida naturalizados, como fue y es mi vínculo con el arte. Y tuve la suerte de vivir experiencias con mamá, que viajaba a una feria en Londres, por ejemplo, y la acompañaba. Soy trilingüe, entonces le daba una mano. Era una excusa para estar juntas. En una oportunidad, mamá fue a París, tenía una cena con unos coleccionistas y me llevó. Con una pareja de un hondureño y un francés. El hondureño -Juan Carlos Bendana Pinel- estaba por abrir su galería de arte y yo, que tenía laburitos de estudiante parisina, le mandé un mail y me ofrecí para trabajar con él. Y tuve el privilegio de presenciar y estar en el nacimiento de una galería. Fue increíble pensar esa creación. Al volver, me sentí una galerista joven con una galería vieja. Pero ambas experiencias fueron hermosas.

Noticias: ¿Imaginaba que iba a terminar acá?

Bacal: No. Creo que a mi vieja y a mí nos pasó algo parecido. No hubo presión familiar y una gran generosidad. Mi mamá me recibió con los brazos abiertos y recuerda que su madre hizo lo mismo con ella.

Noticias: ¿Tiene hijos?

Bacal: Elisa de 12 y Gaspar de 7. Estoy separada pero el papá de los chicos es esencial; sin él no podría viajar todo lo que viajo, ni trabajar tanto, es un apoyo.

Noticias: ¿Cómo ve en la actualidad el arte plástico argentino?

Bacal: Hoy el arte es federal. En unas semanas nos vamos a San Juan y Mendoza en un proyecto de ArteBA que hace un foro con artistas y curadores internacionales. Se está pensando mucho con mirada federal. Argentina tiene una producción cultural de lujo, con un nivel muy alto. Los momentos de crisis siempre generan cierta efervescencia que hacen que las cosas se hagan muy interesantes. Hay algo de nuestra condición de supervivientes que nos da plasticidad. La producción de nuestros artistas lo refleja; canalizan ideas creativas con gran calidad. Stella Ticera (24), Francisca Rey (24) y Ulises Mazzucca (26) son nuestras últimas incorporaciones y expresan este concepto.

Noticias: ¿Qué recuerda especialmente de su abuela Ruth?

Bacal: La viví y la recuerdo como abuela. Era la abuela más canchera del universo. Su casa estaba siempre abierta, me dejaba hacer pijamadas mixtas, nos preparaba los desayunos… La acompañé mucho a ferias, la vi en acción… ¡Me llevaba de joda en la noche madrileña! Mi abuela era feliz con su trabajo. Y yo también.