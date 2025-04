Pepe Monje: “Defiendo mi rol desde la pasión”

El actor José María “Pepe” Monje, uno de los mejores de su generación, posee una extensa carrera artística. Casado con Valeria, tiene dos hijos, Felipe y Segundo, y una nieta, Amelia. Se acercó a la actuación, a través del mítico Instituto Lavardén, donde ingresó a los 6 años y aprendió declamación y dicción. Allí tuvo contacto con profesores reconocidos como Ariel Bufano, creador del Grupo de Titiriteros del Teatro Municipal General San Martín.

Su debut profesional se produjo en 1982, a los 15 años, con la obra “Periferia”, de Oscar Viale, en el teatro San Martín, en la que trabajó junto a Leonor Manso, Ulises Dumont y Mario Alarcón, bajo dirección de Alejandra Boero, figura legendaria de las artes escénicas. Al año siguiente llegó a la televisión con “Señorita maestra”, junto a Cristina Lemercier. En 1983 participó en cine en “El arreglo”, con Federico Luppi. Nunca dejó de subirse a los escenarios para impresionar con trabajos como el del terrorista palestino Hassan el-Fawzi en “Tierra del Fuego”, la pieza de Mario Diament que protagonizó con la recordada Alejandra Darín.

Ahora, en “El debate”, dirigido por Manuel González Gil, se mete en la piel de José Ignacio Rucci, referente fundamental del movimiento obrero en la Argentina de los años setenta. Su contrapartida es el actor Gabriel Rovito que encarna a Agustín Tosco, dirigente sindical de Luz y Fuerza y uno de los principales líderes del Cordobazo, en 1969. Ambos recrean en el Multiteatro el encuentro del 13 de febrero de 1973, en el programa “Las dos campanas” que emitía Canal 11 y conducían Gerardo Sofovich y Jorge Conti. Allí quedaron en claro dos posiciones antagónicas ya que Rucci representaba el verticalismo peronista y Tosco una tendencia virada a la izquierda combativa.

Monje, de asombroso parecido con el personaje que representa, se encuentra con NOTICIAS en el salón Felipe Vallese de la CGT, ámbito ideal para esta charla.

Noticias: ¿Qué le atrajo de “El Debate”?

Pepe Monje: Volver a hacer teatro y trabajar de nuevo con Manuel González Gil. Y, obviamente, encarnar un protagonista que no está cerrado en la historia, como Rucci. Me sedujo mucho la posibilidad de encarnar un personaje con una gran necesidad de conocimiento y tener la posibilidad de conocerlo desde adentro hacia afuera. Interiorizarme con este hombre, comprometerme y reflexionar. ¿Qué pasó con él? ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? ¿Cómo fue su vida? ¿Cuál era su forma de pensar? En fin, bucear en la piel de este hombre que protagonizó una etapa tan interesante de la historia. Es un desafío importante.

Noticias: ¿Encontró cosas en común con Rucci?

Monje: Sí, claro, ambos somos padres. Cuando uno puede ver en imágenes de la época la mirada de admiración de Claudia y Aníbal (los hijos que tuvo con Nélida Vaglio), se da cuenta el amor con que lo miraban. Uno intuye que ahí había una “buena madera”, alguien íntegro y con convicciones.

Noticias: ¿Tuvo que prepararse físicamente?

Monje: Yo sabía que tenía que ir detrás de un bigote, un jopo y buscar el peso. Con una nutricionista logré bajar doce kilos porque sabía que la imagen física iba a ser muy importante. Incluso le pedí a la producción que no hiciéramos fotos de difusión hasta no llegar al peso adecuado. Es un detalle significativo porque con ese abracadabra ya tenés al espectador conectado. Después está lo que completa el actor, la dramaturgia y la dirección porque hay que tener en cuenta que el actor es nada más que un pixel en el cuadro final.

Noticias: Lo intuyo muy apasionado en su trabajo.

Monje: Es que yo tengo que defender mi rol desde la pasión, más allá de que estés de acuerdo, con lo que pensaba o dijera. Es un compromiso interpretar un personaje verdadero porque no es copiar y pegar. No soy una inteligencia artificial. Soy un actor dando el cuerpo a alguien que tuvo vida y alma propios.

Noticias: ¿Siempre es meticuloso a la hora de encarar un trabajo?

Monje: Trato de hacerlo desde todo punto de vista. A Gustavo Daujotas, un profesor de la UBA que enseña griego, siempre le muestro los textos y él me cuenta cuál es el mito que aparece en la historia. Bobby Flores, un hombre que tiene un ritmo cardíaco importante, me sugiere la música del personaje o del tiempo en que transcurre la historia. Con esos dos cimientos me falta un tercero que está en el desarrollo del personaje, siempre pensando en el espectador. Con el espectador se produce la fiesta y se cierra el ciclo.

Noticias: ¿Considera que vale la pena revisar aquel pasado de comienzos de los setenta?

Monje: Creo que sí. El mismo sistema nos va anestesiando y nos va poniendo en un lugar en el cual nos creemos comprometidos. Con el tiempo es como que te corren la utopía, eso sobre lo cual fuimos luchando. Hoy el actor lucha desde un espacio poético, desde un escenario porque nos van acorralando y nos van atrincherando cada vez más. Me parece que es muy necesario no olvidar lo que estaba como tapado. Yo en esa época jugaba en el Lavardén, donde estudié teatro y no estaba conectado con lo que ocurría porque era muy chico.

Noticias: La gente, en general, parece desencantada de los políticos y los movimientos gremiales.

Monje: No puedo hablar por toda la gente. Sí como referente y observador. Veo que dejamos de escuchar y estamos un poco desencantados con todo. Pero ahí, a la vuelta de la esquina, siguen existiendo ideales. Nos los disfrazaron o los taparon como esas figuras a las que ocultan bajo telas. Pueden esconderlas, pero siguen estando. Estamos vivos y creo que todavía tenemos posibilidad de seguir peleándola porque estamos enteros y con mucha más fuerza.

Noticias: Las ideas no se matan.

Monje: No, no se matan. Son segmentos en el tiempo y nos tocó éste que atravesamos transitando. Por eso, cuando leí el texto de “El debate”, fue como una inyección de oxígeno para mí. La posibilidad de prepararme para un personaje con las características de Rucci y tener la satisfacción de hacerlo es una oportunidad única, más allá del resultado final.

Noticias: ¿Cómo surgió ser bombero voluntario?

Monje: Bueno, muchos decían: “Hay que poner el cuerpo”. Y el escenario no me saciaba, no estaba del todo satisfecho así que me fui a un cuartel de bomberos a ver en qué podía ser útil. Dejé el ego un poco de lado porque las cucarachas, las harinas y el ego se quedarán con este mundo (sonríe). Ahí aprendí mucho y soy de lo que se llama cuerpo operativo. Si hay un incendio grande tengo que ir y acompañar a mis camaradas, sea sirviéndoles agua o poniendo un cono en la calle para limitar el paso. Pensá que hay gente que está de guardia muchas horas por semana y es algo muy sacrificado. Casi el 80% de los miembros de los cuarteles del país es por voluntariado.

Noticias: ¿Se involucra en otras causas solidarias?

Monje: Sí, participo en distintas fundaciones y pongo mi filantropía para ayudar al que lo necesita. Pero no me gusta hacer alarde ni proselitismo con estas cosas.

Noticias: ¿Hay algo que une al bombero con el actor?

Monje: ¡Qué buena pregunta! (piensa) El bombero va siempre directo al foco, desde la oscuridad y el actor siempre busca la luz en un sentido metafórico. El bombero con máscara y en medio del humo busca la luz exponiéndose. El actor tiene un poco más de resguardo, más redes de contención y hace toda una periferia del conflicto. Puede incluso parar para comer y retomar lo suyo. Ambos, bombero y actor tienen fecha de estreno, una fecha de vencimiento, están muy preparados, tienen oficio, trabajo y mucha disciplina.

Noticias: ¿Qué se le exige hoy a un actor?

Monje: Siempre le digo a los jóvenes que cuanto más inteligentes sean en su preparación, serán mejores actores. La intuición ya pasó a otro plano. Hoy la competencia es tanta que te exige comer bien, pensar mejor, descansar, programar, elegir bien los proyectos. La docencia me apasiona porque creo en eso de pasar la información a los que vienen. Con el mismo amor con que me enseñaron a mí. Me multiplica esa posibilidad de pensar y decir, a ver, cómo resolvemos esto juntos.

Noticias: ¿Dónde dicta clases?

Monje: En Tigre en un lugar que se llama Sum que está en Rincón de Milberg y tengo, además, mi estudio, llamado Monk. También doy seminarios en las provincias.

Noticias: ¿Cómo vive la falta de ficción en los canales de televisión?

Monje: Bueno, no puedo decir nada porque la ficción no es dueña de la televisión. ¿No? No puedo decir que nos robaron espacios. Creo que hubo una época de bonanza y a sabiendas que perdíamos mercado internacional, la ficción pasó a copiar y pegar los mismos moldes. Nos fuimos bastante hacia la brillantina y el flúo y no entendimos para dónde iba todo el mercado. La consecuencia es que nos comió Latinoamérica. Algunos tuvieron rating, pero fue pan para hoy y hambre para mañana. Hay que volver a recuperar el espectador que ya tiene la posibilidad de ver series en cualquier momento, hasta con un teléfono o una tablet.

Noticias: ¿Cuál sería el medio para revertir la situación?

Monje: Pienso que la ficción va a volver desde las producciones regionales, de las provincias, contando historias locales. Tal vez eso nos va a permitir volver a contar cuentos de otra forma. Pero si vos seguís teniendo una licuadora en Buenos Aires, que recibe todo eso tan bello, con una forma de decir propia y toda su historia y la licuas, vas a tener exactamente el mismo jugo de tomate pasteurizado, mezclado con un poquito de jengibre para darle gusto a derecha. Tenemos que volver a darnos cuenta que estamos vivos y sacarnos de esta pelea que no es un nocaut definitivo.