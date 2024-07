Nancy Dupláa: “No sé si amo lo que hago”

Si Nancy Dupláa fuera una actriz de nacionalidad española, probablemente “Los Javis” hubieran sucumbido a la tentación de convocarla para llevar a cabo una de las tres versiones de la madre protagónica en “La Mesías". De haber tenido la suerte de llegar a Hollywood, una de las amigas y vecinas de “Big Little Lies” tendría su rostro.

Para el público que la sigue desde Cemento, resulta evidente que haber nacido en Argentina igualmente le brindó muchas oportunidades a la intérprete de recordados ciclos televisivos como “Socias”, “Montaña rusa”, “Graduados”, “Padre Coraje” y “Cien días para enamorarse”, entre otros.

Con Pablo Echarri constituyen una de las parejas más consolidadas del ambiente. Ambos compartieron ficciones inolvidables, “El desvío” y “Apasionados” en cine, “El hijo de puta del sombrero” en teatro y las icónicas “Los buscas de siempre” y “La Leona” en televisión.

El estreno de “Goyo” (Netflix), la comedia romántica que protagoniza junto a Nico Furtado, permite el encuentro de Nancy Dupláa con NOTICIAS. Con simpatía, espontaneidad y cordialidad se entrega al diálogo.

Noticias: ¿Qué la atrapó de una historia de amor como “Goyo” que tiene elementos clásicos, pero también un toque no convencional?

Nancy Dupláa: En primer lugar, la convocatoria del director, Marcos Carnevale, porque trabajar juntos era una cuenta pendiente. Después leí el guión y me conmovió profundamente, no solo por cómo estaba escrito sino por la confianza que Marcos había depositado en mí para hacer ese personaje. Soy una actriz de 54 años, empiezan a cambiar las ofertas, hay que llevar todo desde un lugar muy inteligente y llegó un personaje así, muy a a medida de este momento de transición en mi vida. También el tema a tocar y el cuento en sí mismo es lo que siempre me mueve a la hora de decir que sí, además cuando supe que Goyo iba a ser Nico Furtado fue la frutilla del postre.

Noticias: ¿Nunca había trabajado con Carnevale?

Dupláa: No como director, sí como autor en algunas novelas. Marcos siempre me tuvo en mente, en algún momento me convocó para hacer una obra con Adrián Suar, confió en mí como actriz. Pero con esta primera experiencia con él en la dirección me llevé una grandísima y grata sorpresa.

Noticias: Con respecto a la actuación, ¿se podría decir que usted hace lo que ama y ama lo que hace?

Dupláa: No. La verdad que no amo lo que hago, pero lo hago por un motivo que es más profundo que el amor. Es algo que se me presentó en la vida y yo lo fui desarrollando con las herramientas que tengo y de acuerdo a mi gusto. Pero no sé si amo lo que hago, ese no es mi caso.

Noticias: Me deja con la curiosidad, ¿qué es más profundo que el amor?

Dupláa: Escucharse, encontrarse con uno mismo y enfrentar los monstruos que tenemos adentro. Ahí hay un vacío muy reconocible en mí que tiene que ver con la vocación. Creo que actuar es lo único que sé hacer, así me salen los personajes y la manera de contar ciertas historias. Por eso digo que es más profundo que el amor, tiene que ver con la esencia.

Noticias: La vi hace muy poco en “Exit” en el teatro y vende muy bien la fantasía, parece que disfruta mucho de lo que hace sobre el escenario.

Dupláa: ¡Es increíble lo buena actriz que soy! (se ríe) Y también cuesta creer la estrella que tengo, creo que vine a la vida, entre otras cosas, para hacer eso, para actuar. Hay algo de vivencia muy intensa que le pongo a cada personaje, les proyecto fortaleza, verdad. Desde ahí me sale, por eso algunos personajes ni se me cruzan por la cabeza porque siento que no están en mí. Es complejo, quizás tengo demasiada autocrítica. La falta de confianza a veces es fuerte.

Noticias: Con Netflix ya había hecho “El reino”, en su momento se vieron los sucesos de la serie como si pasaran en alguna otra parte del mundo. ¿Al final para los argentinos terminó siendo casi profética?

Dupláa: Sí, re profética. “El reino” fue un extremo… pero bueno, no tanto (risas). Cuando ves la segunda temporada es inmanejable la sensación que te lleva a pensar en este presente nuestro. Desde mi mirada es como una especie de pesadilla que en algún momento se terminará.

Noticias: “El reino” tenía un elenco impresionante y “Goyo”, desde un formato de película aparentemente menos ambiciosa, también. Actúan Soledad Villamil, Cecilia Roth, Pablo Rago…

Dupláa: Y están todos muy increíbles, Mayra Homar, los nenes Milo Zeus Lis y Balthazar Murillo. Estamos todos súper contentos con los personajes que nos tocaron, es como que internamente supimos que eran para nosotros en el momento especial de nuestras vidas para contar este cuento. Como verás, ¡tenía muy pocos motivos para decir que no! (se ríe)

Noticias: Cuando ganó el Konex de Platino, dio un discurso en el que dijo: “La tele me cambió la vida”. Esa televisión ahora prácticamente no existe, ¿cómo se maneja con este cambio de paradigma?

Dupláa: Lo acepto y no lo peleo. La tele que me formó ya no está más, entonces desear hacer esa televisión es como pretender algo que no existe. Así que me acomodó un poco eso sabiendo que soy una actriz hiper mega privilegiada porque estoy con trabajo y siempre he tenido una muy buena continuidad laboral, no estoy en la posición de otros compañeros dentro del colectivo que son los que más sufren.

Noticias: Parece mentira pero este año se cumple una década de otra gran película en la que participó, “Relatos salvajes”. Ahí ya se mostraba un estado de crispación, de conflicto, de ánimos exacerbados, pero diez años después es mucho peor el clima social, ¿no?

Dupláa: ¡Seee, también fue premonitoria! (risas). Nunca hay que subestimar al arte y al cine ni a sus escritores y guionistas, siempre la realidad empieza a estar más cerca de lo que imaginaron. Es tremendo, tenemos que hacer el mismo trabajo que con “Goyo”, bajar el nivel de locura. Las personas con TEA tienen una altísima sensibilidad sensorial y hacen un gran esfuerzo para encajar dentro de esta sociedad que los crispa más de lo que los incluye. Me parece que la historia de “Goyo” en este momento es muy oportuna para ver también si podemos bajar toda esta locura, es necesario calmarnos un poco, va por ahí. Pero si no tenemos conductores, jefes o modelos a seguir que lo hagan, es muy difícil.

Noticias: ¿Hasta qué punto juega el factor ideológico? Hace poco Lola Arias estrenó un espectáculo, le hicieron una nota y dijo que nunca trabajaría con Luis Brandoni por un tema de ideología. En cambio usted hizo “El retiro” con él.

Dupláa: ¡Yo ni en pedo me perdía trabajar con Brandoni! Para mí es el mejor actor argentino, me encanta, cuando me llegó la posibilidad fue muy fuerte. En mí nunca estuvo ese debate, lo hice y siento que fue pura ganancia tanto en lo personal como en lo profesional. Después en cuanto al marco ideológico suyo y mío sabemos que es tremendamente opuesto. Sus opiniones siempre fueron desde un lado muy crítico y extremo, no hay compatibilidad en ese sentido, así que ese tipo de conversaciones las evitamos y listo.

Noticias: Hablando de momentos complicados y aprovechando que estamos acá gracias a Netflix. Siendo figuras tan populares, ¿a Pablo o a usted les tocó alguna vez una situación como la de “Bebé Reno”?

Dupláa: No miré la serie porque no veo nada que me ponga incómoda, sufro mucho, me volví muy pesada de vieja (nos reímos), pero me la contaron entera. Mis hijos me hacen el relato completo porque encima no me importa que me spoileen, soy muy fácil en ese sentido. Se han vivido algunas situaciones, no tan extremas como las de “Bebé Reno”, más con Pablo que siendo galán producía ciertas reacciones medio heavy. En su momento fueron cosas muy molestas y que también generan miedo, pero supimos manejarlas.

Noticias: Sobre todo en redes sociales la cosa puede ponerse brava. ¿Ya no tiene más activa su cuenta de Twitter?

Dupláa: La usé mucho en su momento, sobre todo para hacer declaraciones y aclaraciones, en ese aspecto me parecía una herramienta muy buena porque la relación entre los actores, los políticos y los medios de comunicación es medio desigual. Nunca sabés cómo se transcribe lo que decís y Twitter te daba la posibilidad de hablar, hasta que se convirtió en un campo minado de locura. Ahí ya me retiré, no hay forma de ganarle a eso.