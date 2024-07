Marianela Núñez: “El escenario es mi lugar en el mundo”

Marianela Núñez tiene la capacidad de detener el tiempo. En sus performances artísticas, celebradas por los espectadores más exigentes del mundo como son los de ballet, hay un micrón de segundo donde entre paso y paso, su cuerpo se congela. Lo escuchó decir muchas veces y lo reconoce viendo sus videos, aunque asegura que no es buscado, simplemente le sale. Claro, a ella le sale lo que a casi nadie, por eso hace más de 22 años es la bailarina principal del Royal Ballet de Londres y 25 que integra la compañía. En su cuerpo lleva los personajes más destacados de la danza clásica y sus virtuosos e imposibles movimientos son admirados por la nueva generación de bailarines que la tienen como “The Queen”.

Como otrora hiciera María Callas, Núñez desde hace años se presenta siempre a sala llena. Escenario que pisa, sus localidades se agotan a las horas que anuncian su nombre. Es que esta argentina de 42 años está considerada como una de las cinco mejores bailarinas del mundo.

Noticias: Su relación con los zapatos de puntas no es de amor odio, sino solamente de amor.

Marianela Núñez: Pasión por bailar. Hace muchos años que no me tomo vacaciones por una decisión personal. El día que necesite vacaciones me las tomaré. No lo siento por ahora. Tal vez comienzo un periodo que sé que no voy a bailar y me genero alguna propuesta. El escenario es mi lugar en el mundo, lo prefiero por sobre todas las actividades. Dejar 15 días y después retomar me parece un montón y no estoy dispuesta por ahora. Por eso cuando tengo un mes de vacaciones, vengo a Buenos Aires y combino todo, mi amor por el Colón y visitar a la familia. Y siempre vuelvo a Londres con el corazón lleno. Es mi combustible.

Noticias: La historia del film “El cisne negro” dejó huella. ¿Las bailarinas se ven atravesadas por los personajes?

Núñez: Abordar obras oscuras o más luminosas es un tema porque lo sentís en el cuerpo. Es como hacer terapia, es catártico. Como cuando vas al teatro a ver una obra de texto, que además de ver un hecho artístico, te dejás interpelar por el mensaje y te cuestionás la existencia. Cuando hago personajes dramáticos, el proceso de construcción me moviliza mucho. El personaje de Manon u Onegin son complejísimos y me voy algo perturbada de los ensayos y mucho más de las funciones. Giselle tiene un poco de todo, pero su parte dramática es muy bajón. Pero me encanta interpretarlos.

Noticias: ¿Se nota la diferencia de técnica de un país a otro?

Núñez: No hay diferencias en cuanto a la técnica, pero sí en relación a los estilos. Hay diferentes estilos como el ruso, inglés, norteamericano, francés. Cada compañía tiene diferentes orígenes, tal vez no perceptible para el público masivo, pero sí para los bailarines. Podríamos hacer un paralelismo con el fútbol, que hay diferencias entre el europeo, el argentino y el brasilero. El fútbol es el fútbol pero en cada país tiene diferentes tácticas, dinámicas, formaciones.

Noticias: ¿Hay un estilo argentino?

Núñez: Lo bueno que tiene la escuela del Colón y los maestros que dan clases en todas las compañías argentinas, es que enseñan y forman con un poco de todas las escuelas. Ningún estilo desde que me fui del país a mis 15 años, me fue ajeno. Nadie podía creer lo que hacía a mis 15 años. Y eso se lo debo a todos mis profesores desde que hice el primer movimiento a mis tres años hasta que hice la gira con Maximiliano Guerra, que me dio visibilidad mundial. Por eso en todas las grandes compañías del mundo hay argentinos en el elenco, como también maestros. En la Scala de Milán está Alejandro Parente, profesor muy respetado. Y como él, muchísimos más.

Noticias: Se dice que la carrera de bailarina es muy sacrificada. ¿Es cierto?

Núñez: A mí me apasiona. Pero reconozco que es un estilo de vida muy particular. El cuerpo tiene que estar sano y súper fuerte. No es algo que me genere conflicto porque es mi estilo de vida. Llevo una vida saludable desde que nací. Soy muy disciplinada, duermo la cantidad de horas necesarias, tengo mi rutina de clases de ballet, pilates, descanso. No tomo, no fumo. Y como viajo todo el tiempo, necesito algunos cuidados como viajar en primera para estar acostada y cómoda por mis piernas. El jet lag me complica la vida, porque a veces llego a un país y a las pocas horas estoy bailando. En la compañía tenemos una nutricionista y nos hacen análisis de sangre seguido para ver cómo estamos de vitamina D, ya que en Londres no vemos nunca el sol. Mis gustos son el dulce de leche. Ahí no hago concesiones.

Noticias: ¿Tiene actividades prohibidas por contrato?

Núñez: Prohibido nada, pero sí hay cosas que no hago como esquiar y andar a caballo. No pongo mi cuerpo en riesgo en ningún momento. Obvio que me puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, caminando por la calle, en casa haciendo alguna tarea doméstica, pero al menos no desafío a la mala suerte.

Noticias: En 25 años del ballet de Londres, habrá tenido plateítas de lujo.

Núñez: Todas las celebridades inglesas que te imagines y también del mundo. Desde la reina Isabel hasta el príncipe Carlos, David Beckham, Harry Styles. Una vez vinieron Cristiano Ronaldo y su mujer Georgina, me contactaron y de ahí surgió lo que hicimos para el documental que está en Netflix sobre la vida de ella.

Noticias: ¿Sus gatos son su cable a tierra?

Núñez: Amo a mis gatos. Disfruto mucho los momentos en mi casa en pijama con ellos haciendo nada. Me recargan las pilas, me hacen reflexionar porque es tiempo para mí. Se llaman Lionel Astor y Romeo. Lionel Astor es bien argentino. Lionel por Messi y Astor por Piazzola. Y Romeo porque fue mi primer enamorado.

Noticias: ¿Recuerda alguna imagen, película o algo que la haya impulsado al baile?

Núñez: Nada. Lo mío fue muy tradicional. Soy la cuarta hermana de tres varones mayores. Cuando nací mi mamá dijo: “¡Por fin!, basta de fútbol”. Me vistió de rosa y me llevó a clases de danza. Lo que nunca imaginó fue todo lo que siguió.

Noticias: Vive hace 25 años en el extranjero. ¿Está al tanto de lo que pasa en Argentina?

Núñez: A mis 42 años estoy más informada y curiosa que en otras épocas. Cuando llego a mi casa después de trabajar, escucho Radio Urbana Play por Internet. Sigo a María O'Donnell, Wainraich, “Perros de la calle”. Me preocupo, me da mucha empatía cuando pasan cosas que no me gustan, pero entiendo que mi familia vive acá y no va a cambiar de país. Argentina es un país hermoso. Nunca voy a dejar de venir, de estar, no sé dónde viviré cuando se termine todo esto, pero Argentina es mi otro país en el mundo, además de Inglaterra, donde actualmente trabajo y vivo.