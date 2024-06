Benjamín Vicuña: “Siempre fui al extremo, soy muy pasional”

El talentoso y carismático actor chileno Benjamín Vicuña atraviesa un gran momento profesional. Protagoniza en teatro la obra “Felicidades”, junto a Adrián Suar, Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem, está por estrenar el reality “La isla de las tentaciones” en Prime Video, donde comparte el rol de presentador con Florencia Peña y comenzó a filmar “Corazón delator”, la nueva película de Marcos Carnevale con Julieta Díaz y gran elenco.

“Blanca y mis otros hijos son el gran motor de mi vida, mi gran inspiración”, afirma con convicción este hombre que ha pasado por una de las experiencias más dolorosas que un ser humano puede soportar. Su pequeña hija Blanca, falleció en 2012, a los 6 años, y la vida dio un giro para él y toda su familia. “Esa cicatriz y ese dolor son como el amor: te acompaña toda la vida y nunca desaparece”, explica. El libro “Blanca, la niña que quería volar” (Planeta), de su autoría, recuerda a la niña que tuvo con Carolina “Pampita” Ardohain, da testimonio y transmite su experiencia con el proceso del duelo.

Desde adolescente supo que su vocación era la actuación. Estudió, se perfeccionó y comenzó a recorrer un camino que hasta el día de hoy no se ha detenido. Teatro, televisión y cine, tanto en su tierra natal como en Argentina, dan cuenta de una carrera prolífica. Con calidez extrema y una sonrisa perenne, conversa con NOTICIAS en el teatro El Nacional, donde recibe el afecto de un público fiel que lo ha consagrado en el Olimpo de los actores populares.

Noticias: ¿Cuál es la trama de la película que está filmando?

Benjamín Vicuña: Es la historia de un tipo al que le cuesta conectarse con los demás. Sufre un ataque al corazón, recibe un trasplante y comienza la búsqueda de quién fue su donante. Su vida toma un giro inesperado cuando conoce a la viuda y surge una historia de amor y transformación personal.

Noticias: ¿Le gusta este tipo de historias románticas?

Vicuña: Sí, son dramas románticos empedernidos en donde está el elemento de fantasía. Ese creer que realmente todos podemos empezar a habitar nuestras emociones desde otro lugar.

Noticias: Está por debutar como conductor de un reality junto a Florencia Peña

Vicuña: Es un formato televisivo muy importante, un suceso mundial que tuvo muchas versiones. Por esas cosas de la vida me convocaron a dar este paso hacia lo desconocido que es la conducción, ser host. Me pareció atractivo el desafío y estuvimos grabando el año pasado en México.

Noticias: Con Florencia ya habían filmado la película “Miénteme”. ¿Cómo fue trabajar de nuevo juntos?

Vicuña: Fue increíble. Es una actriz de la concha de su madre. Talentosa, generosa, con mucha experiencia. Le di la mano y fuimos juntos por este camino. Ella entiende muy bien los códigos de la televisión. Es un lugar muy bonito y un crew enorme con muchos técnicos ya que también se hizo la versión para Brasil y México.

Noticias: Hasta salió ileso de un accidente doméstico.

Vicuña: Sí, el ámbito era muy aislado, yo estaba en un hotel espectacular con mis niños, pero un día fui a la casa donde se alojaba Flor y me corté la mano con un cuchillo mientras cocinábamos. Me tuvieron que suturar.

Noticias: ¿Esperaba el éxito teatral de “Felicidades”?

Vicuña: Mira, primero fue una propuesta honesta de Adrián Suar. Él nos planteó: “Vamos a divertirnos haciendo teatro”. El material prometía desde la primera conversación cuando estaba sobre la mesa el nombre de Mariano Pensotti de quien justo había estado viendo “Los años”, en el teatro San Martín. Me parece un director y dramaturgo increíble. Sumado a esto estaba en la dirección Daniel Veronese con quien ya trabajé tres veces, y además un elenco muy bueno. Y creo que es un éxito porque es una obra que no sólo hace reír sino también reflexionar en torno a la sociedad y cómo estamos en esta carrera vertiginosa por demostrar la felicidad. Por ese caretaje en el que estamos pendientes de cómo nos ven, cómo nos perciben, qué es lo que realmente queremos.

Noticias: ¿Las apariencias? ¿El cómo queremos ser vistos?

Vicuña: Así es, cómo de alguna manera todos estamos atrapados en la mentira. En cómo la falta de empatía genera en nuestras propias vidas un personaje para mostrarnos ante el resto de la gente. Están agotadas las entradas para varias semanas. Yo nunca viví algo así, este vértigo con la respuesta del público. Como actor es un gran privilegio ser parte de algo así en una sala enorme y lo agradezco.

Noticias: ¿Siempre quiso ser actor?

Vicuña: Creo que tuve la suerte de que algo muy potente me atravesó con el descubrimiento de mi vocación. A los 15 o 16 años me di cuenta de que esto era lo que quería y comencé a estudiar licenciatura en arte. Así que dediqué mi vida y pasión a ser actor profesional. Estimo que, si me hubiese dedicado a otra cosa, también hubiera puesto mucha garra y ganas porque soy así. De chico siempre fui al extremo, por ejemplo, en el deporte, siempre fui a lo más lejos que podía llegar. Soy muy pasional.

Noticias: ¿También le gusta escribir?

Vicuña: Sí, ya desde la escuela donde hicimos un taller literario y una revista. Tal vez, si no hubiera sido actor, me hubiese dedicado a escribir. Me gusta leer, me gusta el verbo. El libro que escribí sobre mi hija fue un hermoso ejercicio. Difícil, pero más allá de lo emocional pude ordenar ideas y enfrentarme al proceso de escritura fue alucinante e inspirador.

Noticias: ¿Cómo sobrevivió a la experiencia terrible de la muerte de Blanca?

Vicuña: Yo tomo con mucha responsabilidad el rol de consejero cuando alguien te lo pide. Con mucha humildad creo que primero hay que confiar en los tiempos de la vida y entender que hasta la muerte y el dolor se transforman en vida e inspiración. Aunque uno piensa que es imposible apagar ese fuego. Mi niña hubiera cumplido 18 años. Puede sonar abstracto, pero al dolor sigue la nostalgia, pero desde una evocación muy linda que me hace sentir acompañado. Esto es algo muy revelador para las personas que vivimos estas pérdidas. Uno deja de sentirse solo para el resto de los días. Para los que somos creyentes está la posibilidad del reencuentro después de la muerte. Esto da un sentido a la vida porque es una sensación que dista mucho del vacío que se siente en un principio.

Noticias: Su hijo Bautista tiene 16 años, ¿cómo es ser papá de un adolescente en estos tiempos?

Vicuña: La adolescencia es una de las etapas más importantes de la vida. Allí está el crecimiento y la búsqueda de identidad y de origen. Son muchas las preguntas y los cambios de conducta. Trato de acompañar a mi hijo con amor, paciencia y cariño. Pero sin dejar de tener en cuenta ciertos elementos de adultez y de independencia. Puedo acompañar, pero mi intuición me dice que hay momentos en que él juega y debe hacerlo de la mejor manera. No puedo coartar sus experiencias ni su libertad. Bautista se va ahora de viaje a Inglaterra y hay que confiar en que todo lo que le entregaste y enseñaste, será administrado por ese joven de la mejor manera posible para enfrentar sus decisiones.

Noticias: ¿Molesta no tener privacidad en su vida personal?

Vicuña: Bueno (sonríe), hay diferentes grados de pasión. Si estoy cambiando el pañal de mi hijo en un baño y venís a pedirme una selfie, no creo que reaccione muy bien. Pero, en general, todas las muestras que recibo son de cariño, amor y respeto por mi trabajo. Hasta me ocurre que vienen con el libro que escribí a pedirme que lo firme. ¿Cómo no voy a tener respeto y cariño por esa persona? Soy muy agradecido por esto que vivo en Argentina, donde veo mi presente y también mi futuro. No dejo de sentir que se me abrieron las puertas y que soy un invitado.

Noticias: ¿Está en pareja en estos momentos?

Vicuña: Estoy feliz (sonríe con picardía).