Leonora Balcarce: “Con el libro hice catarsis”

Está sentada sin incomodarse, con su tapado rosa chicle y sus facciones de niña bonita en el lobby del Hotel Four Seasons. Sube, casi de memoria, las escaleras para hacer fotos en los pasillos y pide sin dudar, una hamburguesa perfecta en el Pony Line. Se mueve como pez en el agua en territorios conocidos. La vida de hotel en una vuelta a la infancia. Mira la hora, y se apura: tiene que buscar a los chicos al colegio y volver a casa. Su lugar protegido y seguro. “Me gusta mucho la estructura de estar en casa”, asegura. “Casa” es Cruz Pereyra Lucena, su pareja desde hace 13 años y sus hijos, Vinicius (9) y Rio (7). “Casa” es la estabilidad de los afectos, dejar atrás los recuerdos de ser nómade. Las idas y vueltas de la profesión de una actriz, que quiso serlo desde chiquita, y una niñez trashumante tras los pasos de una madre que quiso tenerlo todo, sin hacer nada. “Una perla en la arena”, así se llama la novela, su primer intento como escritora, y un aferrarse a la eternidad de las letras, en la que retrata esta historia de una mujer empeñada en vivir más allá de sus límites, y la vida en sube y baja de ella, Leonora, su hija barrilete. “Terminé una novela y ni yo lo puedo creer. Escribía mientras mis hijos estaban en el colegio. Hubo voluntad y mucha introspección”, se reasegura la novel escritora, que ya va por más con una serie de cuentos.

Noticias: Estuvo como guardada, lejos de la actuación.

Leonora Balcarce: Estaba escribiendo el libro. El año pasado se estrenó una película que había filmado en pandemia: “Ven a mi casa esta navidad”, y estaba introspectiva, escribiendo esta novela que el proceso fue de un año y medio, casi dos.

Noticias: ¿Algo de cine, teatro, TV?

Balcarce: Ahora estoy haciendo la segunda temporada de una participación en una serie de Netflix que se llama “Envidiosas”, protagonizada por Griselda Sciciliani.

Noticias: ¿Y ahora que está escribiendo, la actuación queda en stand-by?

Balcarce: ¡Para nada! Actuar me encanta y siempre me va a gustar, y esto de la escritura es algo que también quiero seguir haciendo ¡Puedo con todo!

Noticias: ¿Cómo empezó a escribir?

Balcarce: Escribir era algo que hace mucho lo venía pensando. De chica tenía el hábito de escribir un diario íntimo. Ahí plasmaba lo que me pasaba y en momentos de angustia escribía sin sentido, sin cronología, sin historia, como un vómito, pero nunca pensé en tomarlo en serio. Por otro lado, me interesa tener algo paralelo a la actuación, que es un oficio muy inestable. Necesitaba algo más de seguridad, que tuviera que ver con algo personal, y en ese camino, optaba por hacer cursos de muchas cosas que no tenían que ver con lo mío.

Noticias: ¿Qué cosas?

Balcarce: Venía estudiando cosas que me gustaban, pero no me apasionaban, como diseño de interiores, diseño de indumentaria, y abandonaba. Hasta que un amigo me sugirió escribir. Me lo tomé muy en serio. Hice talleres de escritura, y me surgió la idea de querer contar la historia de mi mamá que me parecía muy interesante. Me junté con una editora y empecé a escribir esta novela que en un principio era una obra de teatro. Cuando terminé de leerle un texto me dijo: “¿Por qué no lo escribís contado desde la visión de tu mamá, en primera persona?” Lo probamos y quedó increíble.

Noticias: ¿Y qué le pasó al ponerle la voz a su madre?

Balcarce: Ponerme otra vez en el papel de otro, te salva. A su vez pude contar la vida de esta mujer, sin prejuicios y sin ética, porque es una mujer que piensa y vive la vida así. Si la hubiese contado desde la mirada de la niña, sería otra de tantas historias donde una hija cuenta a su madre. En cambio, fue muy interesante contar la historia, no desde una mirada crítica de una mujer que crió sola y que no es una santa, ni tampoco una malvada, sino que hizo lo que pudo. Noticias: El título es “Una perla sobre la arena”, como le decía su abuelo a su madre. ¿La predestinó?

Balcarce: Estaba en un contexto desprotegido, y también aplica cómo te condiciona lo que recibís. Alguien me dijo algo muy interesante sobre la novela, y es que además de tener que ver con una época de la historia argentina, es la historia de lo que cada uno hace con su vida. Y a veces pasa que no tenes la cabeza o las herramientas para elegir lo que va a ser mejor para vos.

Noticias: Habla sobre una madre “políticamente incorrecta”. ¿En qué momento le cayó la ficha de que algo no andaba bien con esa madre?

Balcarce: De grande, pasando la adolescencia y también con muchísima terapia. Yo creo que lo que le pasa a los niños cuando son chiquitos es que tu mamá es tu mundo, y por eso en la dedicatoria del libro a mi madre pongo que “soy sus ojos”, porque los niños ven el mundo como su madre. Porque es la persona en la que más confiás. Después con los años, con la incomodidad, con ver cosas de chicos de la misma edad de alrededor con vidas distintas, te empezás a dar cuenta que esto no estaba bueno.

Noticias: ¿No había otro adulto que la protegiera?

Balcarce: Hay un pariente, Jorge, un pariente ficticio que está en la novela, que me ayudó mucho a seguir con mi mundo de niña, que me sacaba de ese estado, me llevaba a pasear. Me recontra salvó. Me dio un respiro. Yo lo quería más que a nadie.

Noticias: Siempre fue una persona que resguardó su vida privada, pero en este libro muestra un costado muy íntimo de su historia.

Balcarce: Mucha gente no sabe si es una historia real. Todas las ficciones tienen siempre parte de realidad. El dolor o la tragedia se plasman a través de eso y se hace una catarsis.

Noticias: Buscaba una vida estable dentro de la inestabilidad que le presentaba tu madre, y de repente elige la actuación que es una profesión con bastantes altibajos.

Balcarce: El arte en general es inestable. También es la similitud que encuentro en escribir. Con la actuación, como que evadís la realidad, te metes en otra vida. Cuando era chica me iba mucho al living de mi casa a hablar sola, a hacer personajes, y de ahí nace mi amor por actuar. Además, porque mi mamá quería que fuera famosa. Después yo lo elegí y lo terminé sosteniendo. Con la escritura también me pasa algo parecido, te metes en un viaje y te metes en otra realidad.

Noticias: ¿Cuántos temores le dejó la relación con su madre en el tema de la maternidad?

Balcarce: Yo no tenía miedo, de hecho hacía bastante tiempo quería ser madre, y mi terapeuta me había dicho que la maternidad, si quería, me iba a ayudar un montón. Los primeros días con el primero me agarró ese puerperio de días de llanto, pero eran de empatía con el bebé. Pensar que yo había sido bebe y mi mamá que estaba medio volada, ¿qué habrá sentido tenerme ahí? Después vi una foto de ella conmigo chiquita y me imagino que seguramente tenía mucha felicidad.

Noticias: ¿Qué rescató de ella?

Balcarce: Era una mujer muy valiente. Hay que tener coraje para encarar muchísimas cosas y zafar de ir presa. Lo que me da pena era que era una mujer muy desaprovechada, porque todo lo que conseguía era tan insólito que se podría haber comido al mundo si hubiera usar bien sus dotes. Pero las uso mal, quizás porque no tenía las herramientas. Ella estuvo muy sola, se automedicaba, obviamente no tuvo la autocrítica de ir a hacer una terapia, pero no hubo nadie para aconsejarla.

Noticias: En la contratapa hay una crítica de su amigo Fito Paez.

Balcarce: Fito estuvo muy generoso, porque se lo mandé y lo leyó en tres horas, y al toque me mandó escrito lo de la contratapa. Otro amigo que no es conocido, pero que trabaja mucho con libros, me confesó que cuando le mandé el libro le daba cosa tener que leerlo de compromiso, pero me dijo: “Me cerraste la boca porque me encantó”. Esas críticas me dejaron tranquilas.

Noticias: ¿Hay planes de llevarlo a la pantalla?

Balcarce: La idea sería adaptar la novela para una obra y también para un guión para hacer algo audiovisual. Son procesos muy diferentes, el cine es algo más largo, con más presupuesto, en cambio el teatro puede ser más inmediato.

Noticias: ¿Alguna vez pudo explicarle a su madre lo que sintió?

Balcarce: No. Había mucho enojo y también muy poca autocrítica de su parte. Nada que a mi me sorprendiera de parte de ella. Ya no había un diálogo entre nosotras.

Noticias: ¿Cambió en algún momento de su vida?

Balcarce: Siempre siguió inimputable, hasta su muerte cuando tenía ochenta y pico. Quizás eso la dejaba más feliz. Nos distanciamos al final de su vida, así que no pude saber. Ahora hay mucho biodrama en la pantalla, quizás porque la vida es más fuerte que la ficción. Como esta historia, que es una suerte de comedia negra, con momentos de angustia y drama, pero en el fondo todo es medio absurdo, como la vida misma.