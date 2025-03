Fernando Tornello: “Para llegar a la F1 se necesita talento, apoyo y una cuota de suerte”

Con casi 50 años en el periodismo dedicado al automovilismo deportivo y 777 Grandes Premios de Fórmula 1 sobre sus espaldas, Fernando Tornello es la voz (ahora por Disney +) de la categoría reina para buena parte de la América hispanoparlante. Y con la aparición de Franco Colapinto en las últimas nueve citas de 2024 con Williams -lo que aquí cuadruplicó la audiencia-, Tornello se convirtió en un referente ineludible a la hora de adentrarse en el mundillo de la “Máxima”, de entender el fenómeno Colapinto y de evaluar las chances que tiene Argentina de volver a tener una fecha en el Mundial de la especialidad.

Noticias: ¿Cómo nació su pasión por las carreras de autos?

Fernando Tornello: Yo viví parte de mi infancia y mi adolescencia en Palmira, un pueblo de Mendoza, de donde era mi padre; y ahí, a los 10 años, empecé a leer las revistas deportivas de la época, que me prestaba un vecino que tenía un kiosco de diarios. Así nació mi vocación por el periodismo deportivo. Y mi primera carrera de autos también la vi en Mendoza, en las calles del Parque San Martín.

Noticias: ¿Nunca quiso ser corredor?

Tornello: Jamás. A mí sólo me gustan los autos, el periodismo y el fútbol; soy hincha de Independiente.

Noticias: Pero empezó estudiando derecho…

Tornello: Sí, porque las carreras más frecuentes en esa época eran abogacía, medicina y arquitectura, cosas así. Pero entre que me di cuenta de que el derecho no me gustaba mucho y que en esos años -inicios de los ’70- la facultad estaba muy politizada, decidí comenzar a estudiar en el Círculo de Periodistas Deportivos.

Noticias: Donde seguramente la mayoría eran futboleros.

Tornello: Sí. Éramos 42 alumnos y a sólo dos nos gustaba el automovilismo. En ese entonces, lo que no era fútbol, automovilismo y boxeo, eran “deportes raros”. El tenis y el básquet estaban en el límite.

Noticias: ¿Cuál fue su primer trabajo en medios?

Tornello: Empecé en “Campeones”, el programa de Carlos Legnani, que justo empezaba una tira diaria por radio. Luego participé de las transmisiones de Turismo Carretera a las seis de la mañana desde un puesto en la ruta, en una estación de servicio que tenía teléfono, que honestamente no era lo que más me gustaba. Lo mejor fue cuando comencé a relatar F1, cuando Carlos “Lole” Reutemann pasó de Brabham a Ferrari.

Noticias: ¿Siempre le gustaron más los autos de fórmula?

Tornello: Sí. La primera vez que vi F1 fue en el ’73, acá en el autódromo. También fui al Gran Premio del ´74, cuando “Lole” iba ganando y se quedó sin nafta en la última vuelta. Durante varios años, en enero, me gasté todo el sueldo para ver la carrera desde el mejor lugar: la platea, arriba de todo, porque desde ahí veía la largada, la llegada y el trabajo en boxes. Ahí empezó esta enfermedad (risas).

Noticias: ¿Cuál fue su primer Gran Premio de F1 como relator?

Tornello: El de Argentina de ´77; y el primero afuera, 15 días después, en Brasil, la primera victoria de Reutemann con Ferrari. Ese año también transmití desde Zandvoort y Monza.

Noticias: ¿Cómo era transmitir F1 en esa época?

Tornello: En Zandvoort ni siquiera había cabinas. Transmitía al aire libre, arriba de los boxes, con una consola de audio sobre una mesa, el micrófono, los auriculares y un cronómetro en mano. Nada más.

Noticias: Ahora no va a todos los Grandes Premios. ¿Por qué?

Tornello: Ir tiene otro sabor, pero ahora son 24 fechas y te pasás el año arriba de un avión. Cuando empecé, había 14 y en los ‘90, 16. Hoy, además, con toda la información gráfica que hay en la pantalla, las cámaras onboard, las cámaras en boxes, el live timing para saber los tiempos, las diferencias, los promedios, la temperatura en pista, te enterás de todo aunque no vayas.

Noticias: ¿Se imaginaba todo lo que pasó con Colapinto?

Tornello: No, para nada. Por suerte superó todas mis expectativas.

Noticias: ¿Qué tiene Colapinto que hizo que ahora sea el piloto del que hablan todos?

Tornello: Además de ser muy rápido y carismático, Franco es un chico con una cabeza que pareciera tener 10 años de experiencia en F1. Eso ya lo veníamos notando en F3 y F2, donde luego de cada carrera -y más allá de cómo le hubiera ido- analizaba con acierto y profundidad lo que había pasado. Eso es muy importante en un piloto, porque le quita mucha presión. Para llegar a la F1 se necesitan tres cosas: talento, apoyo y una cuota de suerte. Para Franco, esa suerte fue la salida anticipada de Logan Sargeant de Williams por romper varios autos. Ahí empezó a alinearse todo, porque de no tener asegurado el 100% del presupuesto para terminar el año en F2, con esa posibilidad que surgió, sus sponsors decidieron poner lo que hacía falta para dar el salto a la F1. Después Franco hizo el resto, aprovechando esa oportunidad. Sobre todo, en las primeras cinco carreras. Luego, con esa ola de exitismo que se generó acá -y quizás presionado por no tener garantizado un asiento para 2025- se empezó a pegar. Franco es muy talentoso, pero a las cosas, para no malgastarlas, hay que darle tiempo.

Noticias: ¿Qué piensa de esta nueva etapa de Franco como piloto reserva de Alpine, apadrinado por el controvertido Flavio Briatore?

Tornello: Creo que es un paso adelante, porque que Briatore lo tenga en la mira -como antes lo hizo con Michael Schumacher y Fernando Alonso- es una chance que otros pilotos no tienen. Pero insisto, hay que tener paciencia.

Noticias: Briatore no es James Vowles, esa figura casi paternal que Colapinto tuvo en Williams. ¿Franco podrá manejar la presión que implica estar al lado de Flavio?

Tornello: Briatore es un duro, pero Franco no es un chico que se asuste, que se altere ante una determinada situación o ambiente. Creo que lo puede manejar.

Noticias: En los ’90, cuando usted y Felipe Mc Gough estaban en Telefe, fueron los promotores de la vuelta de la F1 al país. ¿Qué posibilidades ve de que la categoría regrese en unos años?

Tornello: Con Colapinto y las empresas que lo apoyan, lo veo posible, quizás en 2027 o 2028, no antes. Yo no creo que el gobierno deba poner dinero. Se debería hacer con inversores privados, más el apoyo institucional del gobierno y el ACA. El modelo de negocio que creó Liberty Media, actual dueña de la F1, es mucho más interesante para las empresas que el de Bernie Ecclestone, que en nuestra época se llevaba la mayor parte.

Noticias: ¿Qué le pareció la nueva entrega de “Drive to Survive”, la serie de la F!?

Tornello: Debo confesar que, de las siete temporadas, sólo vi el primer capítulo de la temporada uno y el capítulo final de la temporada 2021, porque quería ver cómo habían tratado la increíble definición entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Noticias: ¿Por qué no vio el resto?

Tornello: Porque está hecha para el público. Para la F1 fue bueno, porque está novelada y atrajo mucha gente, pero a mí no me aporta nada. Las cosas reales que pasan en F1 son mucho mejores que lo que se ve en la serie.

Noticias: Hablando de Verstappen, hay gente que le critica ser hincha de él.

Tornello: No me preocupa. También dijeron que era hincha de Alonso, de Schumacher y de Ferrari. Claro que me gusta Max, pero me gusta porque es el mejor de los actuales. Verstappen es el nuevo Ayrton Senna.

Noticias: De todos los pilotos que vio, ¿cuál considera el mejor?

Tornello: Senna, que era un grande arriba y abajo del auto. Con Ayrton, además tuve un vínculo muy fluido. Él me invitó a la inauguración de su pista de karting; y con Felipe le armamos la famosa cena con Fangio en el Sheraton, porque Juan era su ídolo. Se admiraban mutuamente.

Noticias: ¿Su piloto argentino favorito?

Tornello: Por una cuestión cronológica, a Fangio no lo vi correr. Pero de los que vi, Reutemann. “Lole” no fue campeón por esas cosas del destino, aunque fue mejor que muchos campeones: Keke Rosberg, Damon Hill, Jacques Villenueve...

Noticias: ¿Cómo ve la temporada 2025?

Tornello: El equipo favorito es McLaren, y de sus pilotos prefiero a Oscar Piastri. Pero la temporada es larga y creo que va a ser muy interesante. En 2024, Red Bull ganó siete de las primeras 10 carreras, pero luego arrancaron Ferrari, McLaren y Mercedes. Cada uno tuvo su momento.

Noticias: Leí que está escribiendo un libro.

Tornello: Sí, ya está en imprenta y sale más o menos en un mes. Está centrado en la F1, de la que cuento mil anécdotas, pero también hablo de otras categorías. Acordate que con Felipe también hicimos la F2 Codasur, la F3 Sudamericana… El título es “Amigos de América”, la frase con que inicio las transmisiones.

Noticias: Retrocediendo en su historia hasta ese chico que quería relatar F1, ¿qué piensa?

Tornello: Que toda mi vida hice lo que me gusta; y que no tengo nada que reprocharme.

por Sergio Nuñez