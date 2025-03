Ágatha Ruiz de la Prada: “El negro en la moda ha sido muy dañino”

Es desfachatada y optimista. Es la diseñadora que bajó la alta costura del pedestal de las pasarelas y convirtió sus diseños en obras de arte. Es la creadora de un estilo propio y la que no temió volverse comercial gracias a su alma de vendedora. Es la hija de un vanguardista arquitecto y aristócrata castellano y de una aristócrata catalana, que le dejaron dos títulos nobiliarios: marquesa de Castelldosríus y baronesa de Santa Pau. Es la de los colores, las rayas, los corazones. Es la madre de Tristán y Cósima y la abuela de Deva, la hija de Tristán que está por cumplir su primer año. Es Ágatha Ruiz de la Prada, empresaria, diseñadora y artista.

Pasó más de 10 días en Buenos Aires, una ciudad que conoce bien y que ama por su vida social, sus museos, sus películas y sus series, aunque asegura que tiene que seguir volviendo. Fue al Teatro Colón, al campo en la provincia de Buenos Aires, aprendió a bailar tango, disfrutó de la gastronomía y las charlas con diseñadores, periodistas y políticos. La española presentó en la Usina del Arte una muestra integrada por al menos 100 de sus vestidos y diseños más icónicos, que reflejan la multiplicidad de expresiones que ha sabido desarrollar en su carrera desde hace más de 40 años de evolución y coherencia creativa, destinados a una mujer moderna y contemporánea. La misma cuenta con la curaduría del diseñador argentino Gino Bogani, con la dirección del proyecto expositivo de Vicky Salías -directora del Museo del Traje de la Ciudad Buenos Aires- y la coordinación y organización de Carminne Dodero.

“Estuve a las corridas totales, me he levantado todos los días a las 6 o las 7 de la mañana, ha sido un programa super intenso entre salidas, conferencias y entrevistas”, le dice a NOTICIAS poco antes de volver a Madrid. “Me lo he pasado muy bien, pero estoy agotada”.

Noticias: ¿Qué fue lo que más disfrutó de su paso por Buenos Aires?

Ágatha Ruiz de la Prada: La exposición, me ha encantado hacerla, me ha encantado el equipo de la Usina, el montaje, lo he disfrutado muchísimo.

Noticias: ¿Y de la vida social?

Ruiz de la Prada: Amalita Amoedo me hizo una cena maravillosa, me encantó la casa, el arte que tiene, y estar ahí con tanta gente interesante.

Noticias: Respecto al armado de la muestra, ¿cómo fue ver sus 40 años de carrera a través de los vestidos? Muchos de los diseños eran de su colección personal.

Ruiz de la Prada: Ver ahí los trajes de mi armario me dejó completamente asombrada. Los he visto desde muchos puntos de vista, no es lo mismo ver tus cosas en un armario que en un museo tan bonito, con tanta luz, de repente te das cuenta de que la visión que tu tienes de tu ropa no tiene nada que ver con lo que es, analizas los colores, las rayas. Ha sido muy emocionante, ha sido de los sitios más bonitos en los que expuse en mi vida. Vengo haciendo muestras retrospectivas desde 1999, siempre he hecho muchas exposiciones en museos, en galerías de arte. Hace más de 10 años que quería traer una muestra retrospectiva a Buenos Aires, estaba obsesionada con hacerla. No se me ocurre un sitio mejor.

Con su estética atemporal, audaz y colorida, se ha convertido en una de las artistas españolas más reconocidas internacionalmente. La inauguración de la muestra incluyó un gran cóctel para 500 personas, que contó con la presencia de celebridades, autoridades del Gobierno de la Ciudad y admiradores de su obra. Los amantes del arte y la moda podrán visitarla hasta el 6 de abril. “Está siendo tan emocionante la cantidad de gente que está yendo a la Usina del Arte que es algo que no me voy a olvidar nunca en mi vida. Es el mayor regalo que me puede hacer Argentina”, dijo sobre la recepción de la exposición.

Noticias: Su vida está muy ligada al arte, ¿cómo logra combinar el arte con la moda?

Ruiz de la Prada: Mi padre era arquitecto y coleccionista de arte, lo he mamado desde pequeña. Cada uno tiene talento para una cosa, no tengo talento para cocinar, pero sí para combinar los colores y tener una visión de la moda personal y diferente.

Noticias: En algún momento pensó en dedicarse al arte, pero dijo que se volcó a la moda por su condimento social…

Ruiz de la Prada: El arte es muy duro. Porque estás muy solo y no tienes horarios. En la moda vas muy acompañada. Cuando pintas estás en un cuarto sola, y a lo mejor angustiada si algo no te sale..

Noticias: Tiene una vida social muy activa, ¿pero se dedica algún momento para usted misma?

Ruiz de la Prada: En mi visita a Buenos Aires he tenido muy pocos momentos para mi. Pero normalmente sí. Ahora estoy soñando con la Semana Santa, que en España se para una semana, y me voy a ir al campo.

Noticias: ¿Por qué se aleja del negro y siempre opta por incluir mucho color en sus diseños?

Ruiz de la Prada: Ten en cuenta que el negro en la moda ha sido muy dañino. Todo el mundo va de negro. Cuando vas a una fiesta ves a todas las señoras de negro, es como ir a un fineral. Ha habido años y años así.

Noticias: ¿Cree que es posible seguir reinventándose a través del tiempo?

Ruiz de la Prada: Yo creo que sí, gracias a Dios. No sola, pero con un equipo. En septiembre contraté por primera vez a un director artístico, es muy bonito porque me suma una visión de una persona a la que admiro mucho, que respeta mucho mi trabajo, pero me enseña de una manera diferente.

Noticias: Siempre ha sido una mujer muy comprometida con la ecología, ¿qué piensa de la moda sustentable? ¿Cree que es una fachada de la industria?

Ruiz de la Prada: No es una fachada, pero es un tema muy difícil. La moda es de las industrias que está más atrasada tecnológicamente. Se sigue produciendo casi como hace 500 años. Espero que seamos capaces de inventar una moda mucho más sostenible. Es tremenda toda la basura textil que se genera, hay que pararla como sea. Hay que pararla con un consumo mucho más responsable y hay que saber reutilizar todos esos textiles. De momento estamos todos con muchas ganas, que eso es muy importante, pero no sabemos cómo aún. Se podrían hacer mil cosas, es una vergüenza que se tire la ropa que quizás tiene solo cuatro usos.

Noticias: ¿Cómo ve el rol de las figuras públicas, por ejemplo en la realeza, que trata de mostrar cómo repiten atuendos?

Ruiz de la Prada: En España tenemos a Letizia Ortiz que la verdad en eso no se le puede poner ni un pero porque repite muchísimo y repite a propósito, y hace muy bien. Tu no puedes estar todo el día estrenando, tienes que reutilizar.

Noticias: ¿Cómo se viste la mujer argentina?

Ruiz de la Prada: Veo que muestra mucho. Sé que es muy difícil comprar ropa en Argentina, lleváis muchos años de complicaciones. Es complicado y caro. Pero la mujer argentina, que yo la encuentro en general muy guapa y muy atractiva, debería ser un poco más valiente.

Noticias: Veo que es una mujer bastante involucrada en la política, ¿está atenta?, ¿le interesa?

Ruiz de la Prada: Estoy atenta porque me parece importante estar informada y me divierte. He estado 30 años viviendo con un periodista y en mi casa entraban hasta 20 periódicos diferentes (n.d.r: estuvo casada con el periodista Pedro J. Ramírez, fundador del diario El Mundo). Estos días que estuve en Argentina preferí leer La Nación o Clarín que el ABC de España.

Noticias: Es una mujer muy fuerte en la moda y alguna vez dijo que es feminista desde muy pequeña porque ya en su adolescencia había leído a Simone de Beauvoir, ¿cómo ve el rol actual de la mujer?

Ruiz de la Prada: Creo que hemos avanzado muchísimo, en España hay mujeres con poder por todas partes. Ahora lo que me gustaría es que siguiéramos avanzando, pero mi energía en este momento está puesta en el tema ecológico, lo veo muy urgente. Si tuviera que invertir en feminismo o ecología, invertiría en ecología, luego cuando eso estuviera solucionado veremos qué podemos seguir haciendo por el feminismo.

Noticias: ¿Le preocupa el paso del tiempo en lo personal?

Ruiz de la Prada: Imagínate que nunca pensé que a mi edad iba a estar bailando tango por las noches de Buenos Aires. Me parece de broma. Me acuerdo de mi madre cuando tenía mi edad, y no me lo puedo creer.