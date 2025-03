Paula Rivero: “Ser artista es una manera de ver la vida”

Profesora de arte en una escuela secundaria se queda dormida en las clases una y otra vez. Adolescente de 14, aprovecha esa falta laboral grave para atacar el armario lleno de materiales y empezar a experimentar: tinta china, acrílicos, óleos. El universo entero. Así se despertó la vocación de Paula Rivero.

Noticias: Uno de los conceptos que identifican su obras es la libertad, ¡y qué mejor que el camino esté allanado porque la profesora se duerme!

Paula Rivero: Sí, el hecho de que no te pongan un límite ayuda un montón. Como decís, la libertad es una gran búsqueda dentro de lo que es mi proceso artístico y siempre estoy desafiándola. Creo que una pregunta que me hago desde toda la vida es qué es la libertad. Desde el lugar que yo la busco o indago a través de mi arte tiene que ver con una con mucho respeto hacia el prójimo, considerar al ser humano como algo sagrado, que estemos vivos es un milagro.

Noticias: Durante su infancia y adolescencia vivió en Italia, México, Perú y Uruguay. ¿Tuvo que ver con que su familia buscaba libertad, con un exilio por ejemplo?

Rivero: No, los muchos cambios de países fueron por el trabajo de mi papá. Él era director de una empresa italiana y nos movían, hasta mis 22 años. Hoy agradezco que la vida me permitió vivir todo eso porque me permitió mirar las cosas siempre desde ángulos distintos. Cambiás de país y las cosas se ven totalmente al revés, todo lo que era correcto allá, acá te dicen que es una mala palabra, que si se usaba pollera corta en un colegio, se usaba hasta los tobillos en otro. Eran todos cambios, mucha diversidad.

Noticias: ¿Cómo lo vivió en aquel momento?

Rivero: Fueron muy fuertes los desarraigos, dejando a amigos, novio, taller de arte; cambiar e ir a buscar nuevos. Y no por decisión mía… creo que estoy llegando a algo interesante… sino porque me tenía que ir, porque mi familia se iba, no era decisión propia.

Noticias: No había libertad allí.

Rivero: Me acabas de hacer una terapia de 52 años de vida (risas). Qué interesante esto. Me acaba de hacer un clic de algo más profundo: es verdad, siempre dependía de una decisión que no era mía. Yo me creaba mi mundo dentro de lo que me decían y “nos tenemos que ir para allá” o “ahora nos vamos para el otro lado”. Y arrancar de nuevo, de cero, extrañar, nostalgia.

Noticias: ¿A los 22 se rebeló y se cortó de esa decisión familiar?

Rivero: No, a los 22 fue el último cambio de país que fue de México a Argentina. Mis papás volvían y yo me quería quedar allá, que era mi mundo. Y me convencieron de que venga aunque sea 6 meses a Argentina. Se vé que mi papá me tenía el timing de que a los 6 meses me adaptaba y me dijo: “Si en 6 meses no te adaptás, te prometo que volvemos a México”. Fue muy traumático el cambio a mis 22 años.

Le faltaba un año para terminar la carrera de Diseño Gráfico en la Iberoamericana de México y, desde sus 14 años, hacía talleres de arte en paralelo. Iba casi todos los días a tomar clases con un maestro mexicano con el que aprendió técnica. Pero en esos 6 meses echó raíces en Argentina y descubrió la carrera de Bellas Artes. Fue de la última camada de egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón (luego IUNA y ahora UNA).

Noticias: ¿Qué es un artista?

Rivero: Es una pregunta que yo les hago mucho a los artistas y que me encanta. Para mí es una manera de ver la vida, es tener tu propia filosofía. Es estar conectada con la creatividad constantemente, no entender la vida sino es creativamente y a través del arte. Es encontrarle el ritmo a todo, saber que todo tiene una respuesta y que todo fluye, todo tiene su momento.

Noticias: ¿Cuánto importa el aval externo?

Rivero: Yo pasé por muchas etapas y esto que me estás preguntando me lleva directo a un momento donde encontré mi identidad como artista. A los 14, era experimentar con los materiales, era algo hasta sanador, no era mental, era muy visceral. A medida que empecé a estudiar en talleres, era querer aprender a pintar bien. Ahí entra el aval de la gente, ya me resultaba necesario que me dijeran “qué lindo pintás”, “qué bien que pintás”. Y a los 17, cuando adquirieron dos obras mías por primera vez, hasta me salió la pregunta: “¿Están seguros?”. Porque yo no lo podía ni creer, fue fuerte y a partir de ese aval, me afirmé en que iba por el camino correcto, pero no es lo que me dijo a mí internamente que era un artista.

Noticias: ¿Qué fue?

Rivero: Cuando ya fui sintiendo que sabía pintar, me empecé a plantear buscar un estilo propio. Quería entrar en la abstracción pero el profesor que tuve cinco años en México decía: “La abstracción lleva a la frustración”. Fue una búsqueda muy silenciosa, a solas con mi arte. Un día me rebelé y usé unos quesos que había en mi casa y fue mi primera abstracción: pintar esas figuras de los quesos, pero en colores magentas, turquesas. Entonces me creí que había entrado en la abstracción, pero no. Cuando me vine a vivir a Argentina, me empezó a brotar una necesidad de escribir en las obras.

Noticias: Habla de pasar del texto a la textura.

Rivero: Sí, era el año 98, yo en paralelo a estudiar en Bellas Artes, trabajaba en una empresa para tener mis ingresos, y había entrado en una etapa que me estresaba porque yo era muy sensible y estaba en un mundo muy hostil, donde las personas eran números. Entonces empecé a desahogarme en mis obras, a escribir arriba, porque no podía pintar.

Noticias: ¿No podía pintar?

Rivero: No podía pintar lo figurativo de antes, fue un impulso que me ganó y salió una escritura necesaria en mí, pero tampoco quería que leyeran lo que yo escribía. Entonces volvía a escribir arriba de lo que escribía y aparece ese juego del concepto del texto que se vuelve textura y deja de ser un texto. Ahí es donde realmente siento que salió el artista que tenía dentro, cuando fue más fuerte que mis pensamientos, era algo necesario en mí que brotaba. Mi vida es como una película, todo muy intenso. Y miro para atrás y todo tiene un porqué. No hay nada que no encaje, aunque en el momento uno lo vive distinto. Hoy con los años ya no me asusta lo que pasa en el momento presente, lo disfruto, aunque sea malo. Sé que la respuesta viene después, todo tiene una perfección, por esto que te digo de los ritmos: en todo para mí hay una perfección, en todo hay un ritmo, es música. Entonces el arte es ritmo, es música; puede haber ruido, pero hay un caos que va al orden, y un orden que va a un caos.

Noticias: Fue convocada para donar obra para India, ¿Cómo vivió la experiencia?

Rivero: Sí, fue muy lindo. Si toda mi vida dedicada al arte sirve para ayudar en este poquito a combatir el hambre del mundo, ya valió la pena. Aparte el haber estado allá y conocer lo que es la pureza de almas. Si algo me llevo de India es sentir que las personas no tienen corazas, no tienen armaduras. En mis obras yo hablo también a través de los corsés, de las armaduras, que tienen que ver con los preconceptos y con esa necesidad de mostrar lo que no somos cuando podemos ser lo que somos. Y en India noté esa no coraza y que te entregan el alma. Es todo un caos, pero si hacés foco en el detalle o en alguien, tienen una paz interior que es como contradictoria con el caos que estás viendo. Y creo que eso es lo mismo que una obra de arte, el caos pero que tiene un orden, hay una armonía, una armonía caótica, un caos armonioso.

Noticias: ¿Qué cosas se está preguntando hoy, a los 52?

Rivero: Me sigo preguntando lo mismo que el primer día: qué es la libertad y qué es ser artista. Porque la libertad por libertad no existe, a través de mi obra lo fui notando: cuando rompés la estructura, entrás en otra. Siempre hay un límite, siempre, y en un punto yo lo necesito porque es lo que me da seguridad y me deja hacer, es como nadar en una pileta que tiene agua, ¿no? Pero esa libertad tiene que tener ese lugar de respeto hacia el otro y de saber por lo menos coordenadas de dónde está.

Noticias: ¿Qué quiere lograr?

Rivero: Me propongo poder seguir siempre en contacto con el proceso creativo. Me llegué a preguntar si pintaba para trascender y llegué a la conclusión de que no. Pinto por el solo hecho de estar en contacto con el proceso creativo, que es donde siento que le hago un tajo a la vida y entro en otro lugar, en otro plano, donde no hay tiempo y no hay espacio. Ahí llego a la respuesta de qué es arte: para mí el arte es todo lo que hace que pierdas el tiempo y el espacio cuando te ponés a hacerlo. Yo vivo la vida así.