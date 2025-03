Agustín Soler: “El reciclaje es eje prioritario de nuestra identidad”

Hace siete años compró un avión, que tenía marcado un destino de desecho. Era chatarra. “Invertí todo lo que tenía – aunque no era tanto- y la idea de adquirirlo y convertirlo en mobiliario, surgió de una pasión doble: la del diseño y la aviación. El mundo de los aviones siempre me fascinó, no solo por la tecnología sino también por la estética única de cada parte” dice Agustín, rodeado de sus muebles de alta gama. Aunque el resultado sean piezas de lujo, “el reciclaje es eje prioritario de nuestra identidad y contribuimos a la conservación ambiental y el reuso”, agrega.

Se lo percibe sencillo, con perfil bajo, un joven clásico. Quizá el lector podría imaginarse un tipo excéntrico, un poco delirante. No es el caso. Cuando habla, cuida lo que dice y, de tanto en vez, se le encienden los ojos al evocar algún recuerdo de su aventura. El entorno, su showroom, tiene algo surrealista. Un sillón hecho con un tanque de combustible –“la gente cree que es un misil”, dice divertido-, una mesa ratona con la base de una rueda de avión, una escultura construida con aspas…

Noticias: Es como un sueño del pibe que tuvo el privilegio de concretar.

Agustín Soler: De chico me llevaban a la costanera a ver los aviones. Los veía aterrizar, despegar, me gustaba el ruido y tenía la ilusión de viajar… Puede que esto me quedara picando. Y el diseño tiene que ver con mi madre quien, aunque no se dedicó formalmente, siempre restauró mobiliario antiguo, en su tallercito en casa. Y yo la ayudaba, como un juego. Esta mezcla entre la emoción de los aviones y el lado artístico materno se instaló en mí.

Noticias: ¿Cuál es su formación profesional?

Soler: No soy diseñador industrial. Estudié 5 años de ingeniería industrial. Siempre me gustó la mecánica, las matemáticas…Trabajé muchos años en relación de dependencia en el rubro automotriz, como gerente zonal de ventas en la última etapa. Empecé en marketing, tuve una experiencia laboral en España y regresé.

Noticias: ¿Cuándo y por qué tomó la decisión de crear Estilo Hangar?

Soler: La idea surgió en 2018; había visto una tendencia incipiente en Europa y Estados Unidos; me gustó, pero creí que no era muy viable acá. No tenemos un parque aeronáutico tan grande como ellos. Pero mobiliario aeronáutico no había, no estaba explotado. Y lo que es poco, es mucho para empezar.

Noticias: ¿Qué vio en Europa y Estados Unidos?

Soler: Boeing sacó su línea de mobiliario hace un par de años en Estados Unidos. Y en Europa hay varias firmas que exponen especialmente en las carreras de Fórmula Uno. Aviones, autos, kartings y lanchas convocan un público fierrero.

Noticias: Cuando compró el primer avión, ¿invirtió realmente todo lo que tenía?

Soler: Absolutamente todo ¡Que no era mucho! Fue un avión Fairchild F-27 de Morón, ex aerolínea Cata, de 97 metros de largo, que en ese momento me pareció una bestialidad. Y fue una gran experiencia, fue mi primera vez; hubo que sacar los permisos para trabajar adentro del aeropuerto. No tenía fábrica. Pero empezaron a darse las cosas. Hubo que transportar el avión en camiones y eso fue una locura. Eran tres camiones y yo los iba siguiendo con el auto. El trayecto fue bajando por Av. Márquez, todo por San Isidro, por Panamericana… ¡Veía la gente que miraba y se tiraba a la banquina para sacar fotos!

Noticias: ¿Su familia y amigos pensaban que estaba loco?

Soler: Muchos pensaron que estaba loco y parte de razón tenían. Eso lo vi con el tiempo. Generar una marca de lujo, exclusiva como ésta, es diferente porque la dificultad es poder instaurarla. Tenemos exclusividad y no competencia. Podés encontrar el concepto aviador, pero no la pieza.

Noticias: ¿Puede describir el proceso de realización de estas piezas de avión transformadas en muebles? No sé si la analogía es válida, pero la parte creativa que está a la vista, un tanque de combustible convertido en un sillón, por ejemplo, hace pensar en la creación de un vestido de haute-couture…

Soler: (Sonríe) Tenemos piezas de carácter único, como los tanques de combustible que son escasos.A partir de esto, la pieza es algo único y hay que entender su valor y su precio. Compramos aviones que estuvieron muchos años en servicio, y cada uno tiene su peculiaridad. Aunque compres fuselaje con ventanas, son diferentes. Elijo piezas de todo tipo, las llevo al taller, y a veces quedan un tiempo ahí. Nos preguntamos qué hacemos con esto y un día aparece la idea.

Noticias: Usted trabaja con Alberto Quinteros, de Aircraft Integral Solution, con experiencia en el desmontaje y montaje de aeronaves.

Soler: Es una empresa de desguace aeronáutico, la que más partes de aviones consigue. Antes había varios jugadores, hoy está él y dos más. Trabajo con todos, pero a Quinteros le compro el 80% de las piezas. Cuando están disponibles, vamos al predio y elegimos. Todos los aviones – civiles o de guerra- tienen algo que se puede reutilizar.

Noticias: Elegida la pieza, ¿cómo sigue?

Soler: Empezamos a diseñar, observando la forma y pensando qué funcionalidad le vamos a dar. Imaginamos si será el pie de una mesa, la base de un escritorio, si usaremos corte láser o por agua.. Esto de no producir en serie, de pedir materiales por única vez, hace costoso el mueble o el objeto. Cada mueble lleva tiempo, seis meses, más…

Noticias: ¿Qué partes del avión le resultan más inspiradoras?

Soler: Las alas, los motores, el fuselaje. Las llantas son buenas para base de mesa ratona; tenemos algún modelo con la rueda completa.

Noticias: Cuenta con un equipo.

Soler: Sí. El diseñador industrial que lleva el concepto al diseño, a la realidad. Aprobado, pasa a la parte de producción que lidera mi hermano Francisco (27). Viene la moldería, todas las partes se hacen primero en madera, se prueban sobre la pieza y ahí buscamos el proveedor para el corte.

Noticias: Otro concepto es el reciclaje.

Soler: Creamos a partir de algo en desuso; lo transformamos en algo estético y funcional, dándole nueva vida.

Noticias: Aquí hay una vedette que es el trolley, el carrito que lleva la azafata con el menú de a bordo. Pero no son reciclados.

Soler: Cuando surgimos con los primeros trolleys eran originales y se nos fueron de las manos. Gustaron mucho. El problema es que no se consiguen porque se reutilizan. Así fue que copiamos el formato. Y gracias al volumen de ventas que logramos con este mueble rodante, pudimos crecer.

Noticias: ¿Cuál es el perfil de su cliente?

Soler: Un perfil socio económico alto. La gente piensa en hombres solteros, mayores de 40. Pero no. Mucha familia con hijos de barrios cerrados, nuevo Quilmes, Hudson… Y tenemos muchas clientas. Vendemos a cualquier parte del mundo. Mucho a Uruguay, Chile, Brasil, Miami.

Noticias: ¿Tiene clientes famosos?

Soler: ¡Siempre me preguntan! Yo no soy cholulo pero además, compran y no me entero. Tenemos jugadores de fútbol retirados, actrices y muchos empresarios en anonimato. A veces no sabés quién es el cliente final porque tratás con el arquitecto o con el diseñador.

Noticias: Está casado con Berenice (29) y tienen un hijo, Salvador, de un año y tres meses. ¿Su mujer estuvo con usted desde el principio?

Soler: Ella está desde el origen. La conocí en plena pandemia y fue la pandemia la que me inclinó a trabajar sólo para Estilo Hangar. En 2018 surgió la idea, pero recién a fines de 2019 o principios de 2020, el hecho de orientarnos a los muebles cobró fuerza. Y Berenice fue un apoyo enorme. Fue de las personas que me impulsó o me dio la confianza para dejar la empresa en la que estaba y dedicarme a full al nuevo emprendimiento.

Noticias: Entiendo que su mujer fue su pieza clave. ¿Sigue ahí, firme?

Soler: Hoy en día está muy involucrada en cosas nuevas porque aumenta el espectro. Yo me quedé en cosas muy aeronáuticas y ella vio una línea, Hangar Home, que tiene que ver con vajilla, blanco, etc, para los trolleys. La gente los usa para poner una cava, copas, toallas y objetos para toilette. Son muebles rodantes con múltiples usos.

Noticias: ¿Cómo ves al país en este período Milei?

Soler: Para nosotros, 2024 fue duro, atípico. Con una baja de consumo muy pronunciada el primer y gran parte del segundo trimestre. Se atribuye a las medidas económicas del gobierno, que no están desacertadas. Milei fue claro, dijo lo que haría y lo hizo. Si bien tenemos un público con dinero, es sumamente especulativo, se maneja con inversiones y apostó a las finanzas. A partir de octubre se vio un repunte. Lo veo bien, apuntamos a un 2025 bueno. Confiamos en que las medidas son acertadas y que el consumo se va a reactivar.

Noticias: ¿Nuevos proyectos?

Soler: Una línea de sillones de cuero. La gente necesita los complementos, la línea Home… Muchas cosas que hacemos surgen de los clientes.