Victoria Villarroel: la influencer venezolana que fue asistente de Kylie Jenner

Mientras los libertarios se burlan en redes de una vicepresidenta que parece haber "desaparecido" de la gestión oficial, el ecosistema digital de La Libertad Avanza encontró una nueva forma de ironía. Viralizan el video de su casi homónima venezolana para bromear con que la titular del Senado tiene una "nueva vida" en el clan Kardashian.

El nombre Victoria Villarroel hoy dispara dos imágenes opuestas: la de la abogada que preside la Cámara Alta en medio de un gélido silencio con la Casa Rosada, y la de la espectacular influencer de 34 años que conquistó Hollywood. Para la militancia tuitera, la confusión es el combustible perfecto para el sarcasmo: aseguran que la "Vice" abandonó el protocolo para dedicarse a los flashes y las pasarelas de California.

Pero, ¿quién es la verdadera Victoria Villarroel de las redes? Lejos de los despachos oficiales, esta joven caraqueña fue durante cinco años la sombra y confidente de Kylie Jenner. Su ascenso fue de película: empezó como pasante en Teen Vogue, pasó por las oficinas de Kris Jenner y terminó siendo la mano derecha en el lanzamiento de Kylie Cosmetics. La conexión fue tan estrecha que la línea entre jefa y empleada se volvió invisible.

Recientemente, en su podcast Better Half, Victoria reveló el bizarro punto de quiebre que la llevó a renunciar. “Kylie necesitaba su laptop, que estaba en el piso de arriba. Yo pensé: 'Uf, no quiero ir a buscarla'”, confesó entre risas. Ese instante de pereza fue la señal definitiva: cuando el deseo de servir a una de las figuras más influyentes del mundo desaparece, el ciclo ha terminado.

A diferencia de las feroces internas de la política argentina, su salida no incluyó comunicados ni desplantes. Kylie le ofreció su apoyo y Victoria, en un movimiento maestro, dejó a su propia hermana como reemplazo para asistir a Kendall Jenner. Hoy, mientras en Argentina juegan a que la Vicepresidenta se mudó a Los Ángeles para escapar de las tensiones con "El Jefe", la verdadera Victoria Villarroel factura millones y vive entre mansiones, ajena a cualquier quórum parlamentario.