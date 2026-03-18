Martín Savi: “Lo fundamental es transmitir emoción”

A punto de presentarse en concierto en el Teatro Avenida, el 20 y 21 de marzo próximos, Martín Savi, este chico lindo que va a cumplir sus 22, bajo el signo de Aries, es mucho más que una cara bonita, frase hecha que le calza como un guante. El joven nacido en Buenos Aires supo desde siempre que sería cantante y se preparó para lograrlo. Coro de Niños del Teatro Colón, Academia de Valeria Lynch y Jorgelina Alemán, la nieta del eximio guitarrista Oscar, fueron los peldaños que fue subiendo, impulsado además por su personalidad avasallante. No sentir miedo ni vergüenza y apasionarse por cantar, fueron claves en aquel niño. Y entre su talento y el estudio se fue fraguando su condición de artista, en poco tiempo y con mucho esfuerzo. A los 12 cantó con Julio Iglesias; ganó el Festival de la canción San Remo Junior 2019; estuvo en Roma para el Partido Mundial por la Paz y cantó el Ave María para el Papa Francisco y para Diego Maradona.

Compartió escenario con el tenor José Carreras y ya en Buenos Aires, llegó a sumarse a Il Divo: “Habían venido a presentarse en el Luna Park y me enteré que iban a la editorial Perfil para una nota. Entonces me les puse enfrente y les canté. ¡Cantamos juntos y me ofrecieron ser su telonero!”, recuerda Martín. Su carisma y su voz componen una fórmula exitosa que explotó el año pasado con su participación en “Got Talent España”. Ahora será el primer argentino que competirá en “Tu cara me suena” en ese mismo país. Éste tal vez sea un desafío todavía mayor, ya que tendrá que imitar a grandes cantantes del rock y del pop. Por eso va y viene, de aquí para Barcelona donde graba el reality; y vuelve a su casa de Palermo para ensayar su presentación en Buenos Aires.

Noticias: ¿Qué primer recuerdo certifica que querías ser cantante?

Martín Savi: Cantar fue siempre algo natural en mí. Uno de esos recuerdos fue un viaje familiar a San Luis. En la ruta había poca señal de radio y mis padres —Silvia y Sergio— compraron un CD de Valeria Lynch para escuchar en el auto. Durante el viaje lo escuché una y otra vez. Al regresar a Buenos Aires, me sabía las canciones de memoria, para sorpresa de todos. Siempre tuve facilidad para memorizar, pero más que eso, fue una conexión muy fuerte que sentí con esa música. Ahí entendí que el canto no era algo pasajero sino parte de mí.

Noticias: ¿Qué ocurrió con Julio Iglesias?

Savi: ¡Fue memorable! Mis padres me llevaron a verlo al Luna Park y hubo un momento que me marcó. Fue cuando empezó a cantar Caruso y noté que lo hacía en mi tono. Fue instintivo; me eyecté de la butaca y me acerqué al borde del escenario para cantar. Él me escuchó y me hizo subir para cantar juntos frente a todo ese estadio con 20 mil personas. Julio es un grande; no solo por su trayectoria sino también por su generosidad.

Noticias: Estudiaste en la escuela de Valeria Lynch y con la nieta de Óscar Alemán.

Savi: Vi por la tele que Valeria tenía academias de canto y pedí a mis padres que me llevaran. Tenía 6 o 7 años. El primer día me hicieron una prueba vocal y justo llegó ella. Después de escucharme, pidió hablar con mamá y le dijo que yo iba a ser tenor absoluto. Fue una emoción enorme y una confirmación muy fuerte de que mi vocación era real. Dentro del staff estaba Jorgelina Alemán y con ella canté en distintos escenarios. Yo amaba esos momentos. Más que las clases, fueron experiencias que me formaron artística y humanamente. ¡Y me dieron seguridad desde muy chico!

Noticias: Ingresaste al Coro de Niños del Teatro Colón. ¿Cómo fue esa experiencia?

Savi: Tiempo después audicioné y quedé incorporado enseguida. Apenas 40 días más tarde,me dieron mi primer protagónico en Pulgarcito, la ópera compuesta por Hans Werner Henze, con libreto de Giuseppe Di Leva. Fue muy movilizador, de una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, una oportunidad inmensa.

Noticias: ¿Qué aprendiste en el coro?

Savi: El coro me enseñó la disciplina y el rigor que exige la música clásica. Cada ensayo, cada interpretación fueron aprendizajes constantes. Aún recuerdo la emoción de pisar por primera vez el escenario del Colón. Y sentí algo muy claro y muy íntimo: que ése era mi lugar y que los escenarios serían parte esencial de mi vida.

Noticias: Nombrás mucho a tus padres. Entiendo que te apoyaron.

Savi: Tuve la fortuna de que toda mi familia me apoyó y valoró, también mi hermano mayor Sergi. Mis padres estuvieron en cada ensayo, audición y presentación, acompañándome tanto emocional como presencialmente. Así pude desarrollarme con seguridad y confianza desde muy chico. Hoy siguen siendo un sostén indispensable en mi carrera.

Noticias: ¿Dónde cursaste el colegio primario y el secundario?

Savi: El primario en San Martín de Tours, en Palermo; el secundario en el Colegio del Salvador y en Palermo Sounder del que egresé con una tecnicatura musical.

Noticias: Y pudiste con todo. Imagino el esfuerzo…

Savi: Iba todos los días al coro del Colón, intervenía en funciones y también asistía los sábados y domingos. Aprendí a organizar mi tiempo entre clases, ensayos y presentaciones. La disciplina me permitió equilibrar estudios y música, y me preparó para asumir responsabilidades.

Noticias: ¿Cómo llegaste a España y a “Tu cara me suena”?

Savi: Me seleccionaron y voy a estar en las 14 galas del ciclo 2026. La elección de los participantes fue ardua, exigente. Me siento muy honrado de ser el único participante argentino desde que comenzó el programa, que ya lleva 15 temporadas. Es una plataforma increíble para mostrar mi voz y mi estilo a un público internacional. Voy a combinar técnica lírica y repertorio popular.

Noticias: ¿Vivís del canto?

Savi: Sí, lo cual es un placer y un privilegio. Mi espectáculo en el Teatro Avenida es el que hoy mejor me representa, está diciendo quién soy ahora. No es un concierto más, es una declaración de identidad. Habrá una orquesta en vivo, un cuerpo de baile y una puesta donde luces, visuales y recursos tecnológicos crearán climas casi cinematográficos. La fusión de estilos también estará presente. Pop, melódico, musical y lírico se unirán para mostrar mi versatilidad. Cada escenario es un aprendizaje y un compromiso con quienes me escuchan.

Noticias: Sos cantante lírico, contratenor y con repertorio también popular.

Savi: Mi base es lírica y tengo un registro que va de contratenor a tenor, lo que me permite explorar registros poco habituales. No me gusta poner límites, me apasiona llevar la técnica lírica al repertorio popular y hacerlo en ocho idiomas. Pero no quiero vanagloriarme. Para mí lo fundamental es transmitir emoción. Si lo logro, soy feliz. Ver a alguien lagrimear, emocionado, mientras canto, es una de las mayores satisfacciones que me da la música. Es ahí donde siento que todo el esfuerzo y la disciplina valen la pena.

Noticias: ¿Qué opinás de Dimash Kudaibergen?

Savi: Es un artista extraordinario, con técnica y sensibilidad únicas, y me inspira su manera de unir lo clásico con lo contemporáneo.

Noticias: ¿Cuál es tu objetivo inmediato y cómo te ves en 10 años?

Savi: Mi objetivo inmediato es consolidar mi carrera internacional, seguir creciendo artísticamente. Y en 10 años me imagino con una carrera sólida, girando por distintos países y habiendo grabado varias canciones que reflejen mi identidad musical. Para mí es un desafío componer y explorar nuevas formas de expresión. Me debo al público que es el gran juez de todo lo que hago.

Noticias: Algunos cantantes líricos y de música popular que admires…

Savi: Es difícil elegir porque puedo omitir otros que también admiro… En lo lírico, tres tenores: Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras; más contemporáneo, Jonas Kaufmann. Entre cantantes de música popular, Carlos Gardel, Mercedes Sosa y Soda Stereo. Pero hay íconos en la historia de la música como Elvis Presley, Barry White y Michael Jackson… y muchos más que me inspiran cada día.