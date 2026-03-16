Guillermo Francella: “No me genera ninguna empatía alguien así"

Todo empieza en la playa a la que alude el título. El conflicto arranca por una reposera. El espectador argentino enseguida pensará en un líder político al que el ingenio popular bautizara con el apodo de “Domador de reposeras”.

Cuento navideño, thriller psicológico, historia de segundas oportunidades, comedia negra. Todos esos elementos conviven en “Playa de lobos”, propuesta cinematográfica que nos ofrece el lado oscuro del Guillermo Francella actor, una partitura de la maldad que supo interpretar con distintos niveles de intensidad en “Historia de un trepador”, en “Animal”, en “El clan” y en la exitosa serie “El encargado”, de la cual este año veremos la cuarta temporada.

Francella también incursionará en el teatro con “Desde el jardín”, adaptación de la novela “Being there” de Jerzy Kosinski. El libro de 1971 sirvió como punto de partida para la película de culto de 1979 protagonizada por Peter Sellers. En la versión teatral argentina, Francella compartirá elenco con Martín Seefeld, Andrea Frigerio, Carla Pandolfi, Horacio Erman y Daniel Miglioranza, entre otros.

En una temporada intensa y de mucho trabajo, Guillermo Francella aprovecha una pausa dentro de su ajetreada agenda para dialogar con NOTICIAS.

Noticias: Tu personaje se presenta como Klaus al principio de la historia. ¿Podríamos decir que “Playa de lobos” es un retorcido cuento navideño?

Guillermo Francella: Y… ocurre en Navidad, durante las Fiestas, y es retorcido de verdad. Es un thriller psicológico; se centra en el contraste entre una persona inocente, ingenua, que trabaja cumpliendo a rajatabla las reglas de la playa donde lo han contratado, y un turista ocasional que se muestra con cierta frescura y empatía al comienzo, pero empezás a notar una oscuridad y no sabés hacia dónde va a llevarte con el correr de la película.

Noticias: Los más memoriosos podrán recordar tu personaje en “Historia de un trepador”. Ahí había un gran elenco en el que estaba Pablo Rago. Después coincidiste con él nuevamente en “El secreto de sus ojos”, “El robo del siglo” y en “La extorsión”, un récord …

Francella: Sí, con Pablo Rago trabajé mucho, es un socio ideal. ¡Uf, me hiciste acordar de “Historia de un trepador”! Fue en 1984, iba los domingos a las 10 de la noche. Estaban Claudio García Satur, Enrique Fava, Georgina Barbarossa, Mónica Villa, Cristina Alberó, Ricardo Lavié y Pablo Rago, por supuesto. Era de esos elencos grandes que armaba Hugo Moser.

Noticias: Este año volvés al teatro con “Desde el jardín”. ¿Es un tributo a tu querido Peter Sellers?

Francella: ¡Sí, señor, nada más ni nada menos! Amo esa película y siempre tenía ganas de hacerla en versión teatral. Estoy muy ilusionado, con muchas ganas de subirme al escenario, es un desafío muy grande, pero estoy contento, feliz.

Noticias: En la avant-première de “Playa de lobos” te acompañaron amigos como Juan José Campanella y Luis Brandoni. ¿La amistad es algo que queda después de tantos años de laburo?

Francella: ¡Por supuesto! Los amigos son todo, ¿no? Y ahí tuve alrededor mucho afecto, amigos míos de toda mi vida, familia, hijos, hermano, parejas, sobrinos, actores y varios compañeros. Estuvieron Marcelo de Bellis, Martín Seefeld, Andrea Frigerio, Carla Pandolfi, el Puma Goity...

Noticias: Uno de tus trabajos más recordados es el de Arquímedes Puccio en “El clan”, donde Peter Lanzani hacía de su hijo Alejandro. Ahora Peter se vuelve a animar a esos terrenos oscuros, será Alfredo Astiz en su próxima película. ¿Cómo se encarna la maldad?

Francella: Es muy feo realmente; son personajes execrables con los que no tengo ninguna comunión, al contrario. No me genera ninguna empatía alguien así. No obstante, tengo que llevarlo a cabo a los efectos de generar una cierta conexión con el personaje, pero cuando no comulgás con nada, cuando no te sentís cercano en ningún aspecto, es duro. No me gustó tanto hacer a alguien como Arquímedes, pero sí el resultado, el fenómeno que fue “El clan” en su momento y trabajar con Pablo Trapero, todo eso lo disfruté.

Noticias: Si una universidad o un cineclub quisiera hacer un ciclo de películas tuyas, ¿cuáles programarías?

Francella: A ver...(piensa). Yo programaría “El robo del siglo”, “El secreto de sus ojos”, “El clan”, “Animal” y “El misterio de la felicidad”. Tampoco pueden faltar “Corazón de León”, una película que me gustó mucho, “Homo Argentum” y “Mi obra maestra”. Esas son algunas, ¡hay tantas! Cuando trabajás mucho y codo a codo para hacer una película, siempre queda un cierto orgullo, aunque a veces no salgan como uno esperaba. En general, me han gustado todas las películas de esta última etapa. Me han interesado mucho las cabezas detrás de los proyectos, son todos directores muy heterogéneos.

Noticias: Estrenaste “Playa de lobos”, se viene la cuarta temporada de “El encargado” y arrancás a hacer teatro. ¿Cómo encontrás la energía para hacer todo ?

Francella: Vivo de lo que amo y eso es mi zanahoria. Siento que tengo una vocación desde muy temprano, desde que era pequeño y siempre pude trabajar… aunque no siempre logré vivir de la profesión, cuando eso se dio fue como tocar el cielo con las manos, porque lo había deseado toda la vida. Actuar me hace sentir vivo, pleno, joven. Cada vez que tengo un nuevo desafío, me vuelve a doler la panza como cuando era jovencito.

Noticias: Has trabajado con tus hijos en diferentes proyectos cinematográficos, tanto con Nico como con Yoyi. ¿Te gustaría repetir esas experiencias si surgiera la posibilidad?

Francella: Si encuentro un buen proyecto para estar juntos, ¡por supuesto!

Noticias: Obviamente, tu trayectoria es impecable, ellos la están peleando. ¿Te piden consejos o hacen la suya?

Francella: Algunas veces sí y otras no, ahora menos, ya no tanto. Pero me han pedido muchas veces consejos y yo a ellos también, ¡eh!

Noticias: ¿Y vos qué clase de consejos les pedís?

Francella: Me gusta escucharlos, saber su opinión con respecto a un guión, qué piensan de una música y de la elección de algún actor. Me encanta ir transitando todo eso con ellos.

Noticias: El año pasado, Fernanda Torres fue candidata a mejor actriz en los Óscar y este año está nominado otro actor brasileño, Wagner Moura. Acá también tenemos muy buenos actores y actrices, pero no pudimos lograr nunca una nominación. ¿Ellos se saben vender mejor que nosotros?

Francella: Me parece que no pasa tanto por ahí, yo creo que en mi caso uno de los motivos es que no he tenido tantas oportunidades de filmar con actores extranjeros en otro idioma. No hablo inglés, me parece que eso conspira mucho, ¡eh! La verdad que nuestros contenidos han viajado, pero no tanto como a veces creemos. Fijate los años que tengo en esta profesión y ahora con “El encargado” siento por primera vez que soy muy conocido en distintos lados. Las plataformas son una gran ventana, pero no significa que asiduamente te lluevan oportunidades. He sido conocido por “El secreto de sus ojos”, por “El clan”, una ganó un Oscar, otra compitió en Venecia, pero aun así no he tenido una chance como Wagner Moura, por ejemplo. El hombre es un gran trabajador, pero tiene la ventaja de actuar también en inglés.

Noticias: ¿Después de esta entrevista te vas a ensayar “Desde el jardín? Ojo que Peter Sellers estuvo nominado al Óscar por ese papel

Francella: Sí, de acá me voy corriendo al ensayo, le estoy metiendo mucho a la obra. Es verdad que Peter Sellers estuvo nominado al Óscar por “Desde el jardín”, ¡pero digamos también que perdió con Dustin Hoffman! (risas)