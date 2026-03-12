Marcelo Longobardi y Perfil: un acuerdo win-win

El regreso de Marcelo Longobardi al ecosistema de los medios tradicionales tiene algo de movimiento estratégico y algo de retorno a una lógica que él conoce bien, la del periodismo como conversación permanente con la actualidad. Desde lunes el 16 de marzo, el conductor iniciará una nueva etapa dentro del Grupo Perfil con un programa que se emitirá en simultáneo por Radio Perfil (AM 1190) y por NET TV, en un formato matinal que buscará combinar análisis político, entrevistas y una lectura amplia de los temas que atraviesan a la Argentina y al mundo.



El ciclo se emitirá de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana y tendrá un formato dinámico que incluirá un resumen de noticias, conversaciones con protagonistas de la agenda pública y la participación de especialistas en diferentes áreas. La apuesta es claramente multiplataforma: radio, televisión y streaming, con circulación inmediata en redes y plataformas digitales. Una lógica que refleja la transformación que atraviesan los medios desde la pandemia y que el propio Longobardi empezó a explorar con su canal de YouTube, donde difunde un resumen diario de los principales acontecimientos nacionales e internacionales.



Hace un tiempo, Longobardi explicó que atraviesa una etapa personal que definió como un “cambio paradójico”. Con esa expresión buscó describir un proceso de transformación destinado, paradójicamente, a poder seguir siendo uno mismo. El periodista admitió que ese tránsito lleva años y que no siempre resulta sencillo. Sin embargo, en un escenario donde los medios tradicionales atraviesan mutaciones profundas, su experiencia parece estar más cerca de una tendencia que de una excepción.



Recorrido. Con 64 años, Longobardi tiene una extensa trayectoria en el periodismo y se movió en todas las plataformas tradicionales, especialmente en radio y televisión. Con los cambios que trajo la pospandemia y la expansión de la tecnología digital, el periodista comenzó a experimentar con nuevos formatos. Su canal de YouTube, que lleva su nombre, funciona como un compendio de noticias y análisis de la actualidad. El desembarco en Perfil representa un paso más en ese recorrido y también una expansión de ese mismo modelo hacia un esquema de difusión más amplio.



De alguna manera, esta nueva experiencia marca también un regreso al universo editorial de Perfil. El acuerdo se formalizó hace pocos días en una reunión que incluyó al director periodístico de NET TV, Néstor Sclauzero, y al fundador del grupo, Jorge Fontevecchia. Ambos compartieron con Longobardi la firma del contrato que selló su incorporación a la señal.



Reciprocidad. La relación entre Fontevecchia y Longobardi no es nueva. Se conocen desde hace décadas y mantienen un vínculo profesional basado en el respeto mutuo. El propio conductor lo definió públicamente como “jefe y maestro”, una figura que, según dijo, le merece un profundo reconocimiento profesional y personal. La coincidencia entre ambos no es sólo afectiva sino también conceptual: comparten una idea del periodismo como ejercicio crítico y como herramienta indispensable para interpretar tiempos políticos turbulentos.

La llegada de Longobardi ocurre además en un momento particularmente convulsionado para la escena pública argentina. El propio periodista ha señalado en diversas oportunidades que el clima político actual se encuentra entre los más tensos de las últimas décadas. En ese contexto, su regreso al centro de la conversación mediática aparece como un aporte significativo para un debate público cada vez más atravesado por la polarización.



A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, Longobardi se convirtió en una de las voces más influyentes de la radio argentina. Su programa “Cada Mañana”, en Radio Mitre, dominó durante años la franja matinal y marcó un estilo de análisis político que combinaba información económica, mirada internacional y entrevistas de alto voltaje.



Ese recorrido explica por qué su desembarco en Perfil no se percibe como un cambio de pantalla, sino como la adaptación de figuras consagradas del periodismo a un ecosistema mediático cada vez más híbrido, donde conviven el aire tradicional, el streaming y las plataformas digitales.

Galería de imágenes