Encuesta: en redes el 94% tiene comentarios negativos contra Manuel Adorni

La imagen de solidez comunicacional de Manuel Adorni parece haber encontrado su límite con el episodio del avión presidencial. Lo que comenzó como una foto filtrada de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial hacia Nueva York para el "Argentina Week", derivó en un escándalo de proporciones judiciales y un tsunami de rechazo en las plataformas digitales.

Según un informe flash de la consultora INGOB actualizado al cierre del 11 de marzo, la conversación en torno a los viajes del jefe de Gabinete alcanzó niveles críticos. Con más de 1.5 millones de interacciones y 250.000 menciones, el dato más alarmante para la Casa Rosada es el termómetro social: el 94% de los comentarios registrados son negativos.

El factor "Nueva York" La indignación en redes —que tuvo su pico de mayor volumen durante la tarde del miércoles— no solo se alimenta de la contradicción estética con el discurso de austeridad oficial. La audiencia, compuesta en un 55% por hombres y con un núcleo duro de jóvenes de entre 25 y 34 años (4 de cada 10 usuarios), parece no haber digerido las explicaciones del funcionario.

Adorni intentó justificar la presencia de su mujer alegando que él se estaba "deslomando" en Estados Unidos y que los gastos corrieron por su cuenta. Sin embargo, los números no cierran. El pasaje de Angeletti habría costado más de 5.400 dólares, una cifra que representa cerca del 20% del patrimonio total declarado por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción en 2024.

Lluvia de denuncias La crisis no es solo de imagen. El abogado Gregorio Dalbón y la diputada Marcela Pagano ya presentaron denuncias por supuesta malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Se cuestiona no solo el viaje a la Gran Manzana, sino también el uso de un jet privado a Punta del Este durante el carnaval, cuyo costo rondaría los 10.000 dólares.

Mientras en las redes el sentimiento negativo roza la unanimidad, en el Congreso el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, ya adelantó que pedirá su interpelación. Para un funcionario que construyó su carrera cuestionando "la paja en el ojo ajeno" del gasto público, el impacto de estas cifras —30 millones de vistas en redes— marca un punto de inflexión en su gestión.

Los números del impacto digital:

Interacciones: +1.5M

Menciones: +250K

Alcance: +30M de vistas

Rechazo: 94% de sentimiento negativo