Juez Mahiques, polémicas, cumpleaños y apodos

carlos “Coco” Mahiques acaba de sumar un capítulo más a una biografía movediza. En noviembre pasado habría festejado su cumpleaños en la quinta de Pablo Toviggino, dirigente de la AFA sobre el que debía resolver un expediente que investiga el inmueble y las personas que figuran como sus propietarios. Durante semanas nadie dijo nada. Cuando el dato salió a la luz en una nota del diario La Nación, Mahiques recordó que tenía demasiado trabajo y renunció a la sala, porque la estaba subrogando. Coincidencias.

Mahiques es parte del núcleo duro de lo que se conoce "la familia judicial". No es un juez más. Integra la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal antes de la Corte. Durante la presidencia de Mauricio Macri fue ministro de Justicia bonaerense de María Eugenia Vidal. Su nombre también apareció en el viaje a Lago Escondido, cuando jueces, funcionarios públicos, ex agentes de la SIDE y empresarios compartieron una estadía de fin de semana en la estancia de Joe Lewis, en El Bolsón. Aquel episodio todavía genera coletazos por lo escandaloso que fue. Incluso quedó inmortalizado cuando se filtraron conversaciones hackeadas de un grupo de Telegram de los protagonistas de aquel viaje en el que intentaban organizar la coartada para justificar el viaje. El nombre del Grupo se llamaba "Huemules".

Apodos. Mahiques divide aguas. En Casación lo quieren y lo cuestionan en partes iguales. Tiene trato campechano, memoria larga y facilidad para poner apodos a sus colegas. Algunos son ofensivos y otros más jocosos. A Mariano Borinsky le dice “Russo” o “Pelado”, por su origen judío y su calvicie. A Gustavo Hornos, magistrado de mala fama, le dice “Voldemort”, en referencia al Villano de Harry Potter. A Juan Carlos Gemignani, “Tiro Loco McGraw”, por su estilo impredecible. Hace unos años, en un momento de enojo, hizo detener de una funcionaria judicial. El caso le trajo dolores de cabeza y nunca se repuso. Tiro Loco era un dibujo animado de fines de la década del ‘50.

La lista sigue: A Alejandro Slokar lo llama “El Serbio”, aunque su apellido remita a otra geografía balcánica: Croacia. A Guillermo Yacobucci le dice “Petiso”, por su baja altura. A Javier Carbajo lo bautizó “el basquetbolista” o directamente “Jordan”, por su fanatismo por ese deporte. Los apodos circulan en los pasillos y también en los despachos. Algunos se los dice en la cara; otros, no. A Daniel Petrone, por ejemplo, cada vez que lo invoca le dice “Petrovich” o “Petron”, por un rumor estigmatizante de que sería mufa y así evitar nombrarlo de manera directa. Por último, a Diego Barroetaveña lo llama “Paz Martínez”, por el parecido físico con el cantante, o “Profesor Locovich”, por aquel personaje animado de la serie Los Autos Locos de fines de los años 60. Locovich ea calvo arriba, pero con pelo a los costados de la cabeza. La picardía de poner apodos parece una actitud infantil para un juez de la Nación.

Clan. La familia Mahiques completa el cuadro. Sus hijos Ignacio y Juan Bautista también orbitan el Poder Judicial y la política. Ignacio fue fiscal en la Ciudad y su nombre sonó cuando compitió por un juzgado federal en Mercedes, en una disputa atravesada por tensiones con el kirchnerismo. Juan Bautista es el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Tribunal de Ética de la Conmebol. Es el hijo mayor de "Coco" y tal vez el más conectado con el fútbol y la política. Los amigos del patriarca hasta sostienen que es él quien lo mete en problemas porque habría sido quien lo invitó a Lago Escondido y le consiguió el lugar para celebrar su cumpleaños.

Un dato relevante es que el 3 de febrero, el presidente Milei envió al Senado el pliego para renovar por cinco años la titularidad de la vocalía de Mahiques en Casación Federal. Es decir que el escándalo de Toviggino, enemigo declarado del Gobierno, dejó expuesta una vulnerabilidad para Mahiques: fallar a favor de su amigo que le prestó la quinta podría irritar al Presidente. ¿Por eso se apartó? Mejor no jugar con los bigotes del león.