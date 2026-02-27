El consejo de Juan Carlos De Pablo a los despedidos en Fate: "Dosifiquen los gastos"

El economista Juan Carlos De Pablo, uno de los columnistas más influyentes de La Nación y asesor con buena llegada al círculo presidencial, encendió ayer el debate público al emitir un diagnóstico claro y sin rodeos sobre los despidos masivos ocurridos en la empresa de neumáticos Fate. En su columna titulada “Consejo no pedido a los 920 despedidos por Fate”,el economista evaluó la situación de los trabajadores afectados por el cierre de la planta en Virreyes y propone una hoja de ruta que ya generó polémica en redes sociales y en el ámbito político.

“El consejo que formulé es directo: cobren la indemnización, dosifiquen los gastos y salgan a buscar trabajo”, afirmó De Pablo en la columna, subrayando que la indemnización podría permitir a un asalariado con 20 años de antigüedad sostenerse “un par de años y medio” si ajusta su nivel de consumo. El economista agregó que insistir en presionar por la reapertura de la fábrica “no cambia la realidad” y que persistir en ese intento sería similar a soñar con “ganar el premio mayor en la lotería”.

El analista económico, autor de numerosos libros y figura habitual en medios nacionales, no limitó su análisis a un consejo práctico: también reflexionó sobre cómo una crisis económica puede convertirse, para algunos, en una oportunidad para reinventarse. “No me sorprendería que para algunos el cierre de su fuente de trabajo termine generando mejores emprendimientos”, escribió en el texto publicado en La Nación.

Sobre este tema, en redes sociales, el presidente Javier Milei se refirió sobre algunos actores involucrados en la crisis de Fate. El mandatario, lejos de adoptar un tono conciliador, apuntó contra ciertos sectores del empresariado, en particular a Javier Madanes Quintanilla (FATE) , Paolo Rocca (Techint) y Roberto Mendez (Neumen); responsabilizándolos de la situación que atraviesa la industria nacional. En un mensaje publicado en la red social X, el líder libertario calificó irónicamente a diversos CEO y los acusó de haber puesto “en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, al tiempo que agradeció “profundamente con todo mi alma” las “contribuciones” de esos dirigentes al “despertar de un país”.

La situación de Fate, fundada en 1940 y símbolo de la industria neumática argentina, se deterioró rápidamente cuando la compañía anunció el cierre de su planta principal, con una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año, y la desvinculación de 920 empleados. El sindicato SUTNA ocupó el predio tras el anuncio y la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria de 15 días, aunque los esfuerzos por reabrir la planta siguen estancados por la persistente ocupación gremial y la falta de acuerdo entre las partes.

La empresa atribuyó la decisión de clausurar la planta a los cambios drásticos en las condiciones del mercado, la presión de las importaciones y la imposibilidad de sostener operaciones rentables en un contexto de profundas transformaciones económicas. Por su parte, sectores sindicales y opositores atribuyen la crisis a las políticas de apertura del comercio promovidas por el Gobierno y a la reforma laboral en discusión en el Congreso, que según ellos debilita las condiciones de empleo formal.

El contraste entre la recomendación pragmática de De Pablo —centrada en la supervivencia económica individual de los despedidos— y el tono combativo de Milei —que convierte el episodio en parte de una batalla cultural contra “corruptos”— ha generado una discusión más amplia sobre cómo debería abordarse la reconversión productiva y el rol del Estado en situaciones de quiebra industrial local. Mientras tanto, los trabajadores de Fate y sus familias enfrentan incertidumbre, y el país observa con atención cómo se desarrolla este conflicto que combina economía, política y tensiones sociales.