Longobardi contra Milei: “Su aprobación bajó cuatro puntos en apenas un mes”

El periodista Marcelo Longobardi, uno de los conductores más escuchados del país, volvió a marcar distancia con el gobierno de Javier Milei y lanzó una dura advertencia económica y política: la imagen del Presidente cayó cuatro puntos en apenas un mes y el motivo es “estrictamente económico”.

“Se acaba la paciencia”, escribió Longobardi este miércoles 25 de febrero en su cuenta de X, acompañando un video de análisis en el que repasó las últimas encuestas.

Según el periodista, “los números marcan un cambio de clima”. “La aprobación de la gestión de Milei registró una caída de cuatro puntos en apenas un mes. El estrangulamiento del bolsillo está haciendo su trabajo. La preocupación por la suba de precios se duplicó en el último cuatrimestre y la inflación vuelve a ocupar el centro de la escena en la vida de la gente”, afirmó.

Longobardi concluyó con un mensaje directo al oficialismo: “El Gobierno tiene que entender que la tolerancia social tiene un límite, y ese límite siempre es económico”.

Las encuestas publicadas en la segunda quincena de febrero respaldan el diagnóstico del conductor.

• CB Global Data: imagen positiva de Milei bajó a 46,8% (era 48,3% en enero).

• Hugo Haime y Asociados: 41% de aprobación y 57% de rechazo.

• AtlasIntel/Bloomberg: 41,5% aprueba y 55,3% desaprueba.

• Synopsis Consultores: evaluación negativa del Gobierno en 54%.

El deterioro coincide con el estancamiento del poder adquisitivo, la pérdida de empleos formales y la percepción de que la inflación, aunque baja, sigue golpeando fuerte los salarios.

Longobardi, que en las últimas semanas endureció su crítica al Ejecutivo —al que llegó a calificar de “gobierno de lunáticos” en otros análisis—, vuelve a posicionarse como una voz incómoda para La Libertad Avanza, justo cuando el oficialismo celebra victorias legislativas como la reforma laboral.

La publicación ya supera las 60 mil vistas y generó más de 500 respuestas, con fuerte cruce entre mileístas que lo acusan de “operador” y analistas que coinciden en el desgaste por la economía.