Julia Mengolini a Macri por sus supuestos romances: “Dejá de hacer papelones”

La periodista Julia Mengolini lanzó una dura crítica contra Mauricio Macri por los rumores sobre su vida sentimental tras su separación. Lo hizo en vivo, durante su programa en Futurock, con una frase que rápidamente se viralizó: “Sos expresidente, ¿podés no andar haciendo tanto papelón?”.

El episodio ocurrió el lunes 24 de febrero, en el marco del ciclo Crónica Anunciada, durante un segmento dedicado a actualidad y espectáculos. Allí, Mengolini reaccionó a los comentarios que circulaban sobre los supuestos romances del exmandatario y le pidió públicamente mayor discreción.

En ese contexto, también lo comparó con Alberto Fernández, al señalar, entre risas y reproches: “Lo peor que tuvo Alberto fue que anduvo de tiroteo”. La frase combinó tono irónico y crítica política, reforzando su llamado a evitar exposiciones innecesarias.

El origen del revuelo: los dichos de Graciela Alfano

Las declaraciones de Mengolini se dieron en medio de un clima ya cargado por una entrevista previa de Graciela Alfano, publicada en enero por La Nación. En un móvil desde Punta del Este junto a Moria Casán, Alfano reveló detalles sobre su vínculo pasado con Macri.

Entre otras afirmaciones, contó que el ex presidente le escribía de madrugada, confirmó una relación clandestina en los años noventa y lo describió como “ocurrente” en la intimidad. Sus dichos generaron repercusión inmediata y reavivaron el interés mediático sobre la vida privada del dirigente.

Un nuevo rumor: Chloé Bello

En los últimos días, a ese escenario se sumó otro nombre: Chloé Bello. La modelo, conocida por haber sido pareja de Gustavo Cerati, volvió a aparecer en versiones que la vinculan con Macri.

Según comentó Yanina Latorre en el programa SQP (Sálvese Quien Pueda), habría existido un contacto iniciado por ella. Entre los datos que circularon, se mencionó que Bello es amiga de una de las hijas del ex presidente, que existe una diferencia de edad de casi tres décadas y que en el pasado también fue vinculada —sin confirmación— con Marcelo Tinelli.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados confirmó ni desmintió públicamente los rumores. Sin embargo, la combinación de los dichos de Alfano, las versiones sobre Bello y el cruce de Mengolini en vivo terminó por instalar el tema en la conversación pública.