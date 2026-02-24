Así llegaba el Emir a Bariloche: cómo será su estadía vip en la Patagonia

La llegada del emir de Emiratos Árabes Unidos a Bariloche estuvo marcada por un inusual despliegue de seguridad, hermetismo absoluto y una logística aérea poco frecuente para la ciudad. El vuelo aterrizó este lunes a las 18:45 en el aeropuerto internacional, donde se pudo observar un amplio operativo con al menos tres helicópteros preparados para el traslado inmediato de la comitiva.

Desde distintos puntos del perímetro aeroportuario, testigos advirtieron movimientos coordinados y un fuerte control en la zona operativa. Minutos después del arribo, uno de los helicópteros —de color blanco— despegó rumbo a un destino no informado oficialmente, presuntamente para trasladar al mandatario hacia su primer punto de estadía.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre actividades previstas ni encuentros con autoridades locales, provinciales o nacionales. La visita se desarrolla bajo estricta reserva, en un contexto de creciente atención política por el interés de capitales emiratíes en la Patagonia. El operativo convirtió nuevamente a Bariloche en el punto de llegada de una de las figuras más influyentes del mundo árabe.

El visitante es el presidente de Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, quien realiza por primera vez un viaje privado a la Argentina para visitar sus propiedades en Río Negro. La estancia Las Marías, en el paraje El Manso, sería uno de los principales destinos, con un dispositivo de seguridad propio desplegado desde el 17 de febrero.

Su llegada se produce pocos días después de que capitales estatales emiratíes se incorporaran al financiamiento del proyecto de gas natural licuado en Vaca Muerta. A través de XRG, brazo internacional de ADNOC, se firmó un acuerdo con YPF y la italiana Eni para impulsar el proyecto Argentina LNG, considerado estratégico para la exportación energética.

En paralelo, los fondos vinculados a la casa real de Abu Dhabi controlan más de 50.000 hectáreas mediante el fideicomiso Amaike. Las tierras incluyen bosque nativo, cursos de agua, un coto de caza en el Alto Chubut y una pista de aterrizaje con salida directa al Atlántico. Las operaciones comenzaron a formalizarse en 2017, aunque existen indicios de gestiones previas desde 2013.

En este entramado también aparece un conflicto judicial: el 7 de abril se realizará en Bariloche el juicio contra Soledad Cayunao, acusada de usurpación de tierras en El Foyel, un territorio de uso comunitario mapuche-tehuelche.

La representación local de estos capitales está encabezada por Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, empresario y hombre de confianza del príncipe heredero de Abu Dhabi. Junto con Tomás Bergter, estanciero barilochense, coordina la logística, el personal y los vínculos con la comunidad.

La visita del emir, rodeada de discreción, combina intereses económicos, presencia territorial y proyección geopolítica. En silencio y con máxima seguridad, su paso por la Patagonia vuelve a poner en foco el avance de capitales del Golfo en el sur argentino.