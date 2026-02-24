Orden, números y mensaje: Jorge Macri se planta con la baja del delito

Jorge Macri eligió hablar con números. Y los números, esta vez, juegan a su favor. Al presentar el Mapa del Delito 2025, el jefe de Gobierno no fue tímido: “En la Ciudad la ley se cumple y el orden es la regla, no la excepción”. Frase corta, directa, pensada para quedarse. Los datos que mostró son contundentes. En 2025 todos los delitos bajaron en la Ciudad. Los homicidios llegaron al nivel más bajo en 31 años: 78 casos, con una tasa de 2,5 cada cien mil habitantes. Eso coloca a Buenos Aires como la segunda capital más segura de América, solo detrás de Ottawa. “La seguridad de los porteños es nuestra prioridad máxima”, remarcó Macri, flanqueado por el ministro Horacio Giménez y la cúpula de la Policía de la Ciudad.

El robo automotor es el caso estrella: cayó 54% respecto de 2024 y está 92% por debajo del pico histórico de 2002. En números concretos: 524 casos en todo el año. Menos que en pandemia. Los robos con armas bajaron 34% interanual y acumulan una caída del 71% desde 2016. Los robos totales descendieron 27%, con el registro más bajo en 25 años (sin contar los años excepcionales del Covid). Los hurtos también retrocedieron 21%.

No es un detalle menor en un país donde la inseguridad suele liderar las encuestas de preocupación. Jorge Macri lo sabe y lo verbalizó sin rodeos: “La verdadera diferencia entre una ciudad donde se vive con miedo y una donde se vive en libertad no está en el discurso, está en que la ley se cumple”. El mensaje apunta a dos públicos. Por un lado, al vecino que quiere caminar tranquilo. Por otro, al sistema político. “No cambiaron las leyes ni los jueces. Lo que cambió fue la decisión política”, insistió. Es una forma de marcar diferencia frente a la provincia y también frente a quienes sostienen que el problema es solo normativo.

La gestión también puso el foco en el orden público. En 2025 hubo 36.512 detenciones, un 3% más que el año anterior. Se recuperaron casi 600 propiedades ocupadas ilegalmente. Se desalojaron 18 mil manteros y se liberaron 639 cuadras tomadas por la venta ilegal. Macri lo graficó con una comparación impactante: “Si ponemos en línea todas las cuadras que liberamos, son 68 kilómetros. Llegaban hasta La Plata”.

El capítulo “trapitos” también entró en la agenda. “No vamos a tolerar que ninguna familia sea extorsionada cuando va a cenar o a un recital”, afirmó. Y fue más allá: “Cometer un delito en la Ciudad no es gratis, te vamos a ir a buscar donde sea que te escondas”.

Detrás del discurso hay inversión. Más de 2.500 nuevos efectivos, casi 500 móviles incorporados, 1.200 cámaras nuevas para llegar a 17 mil conectadas al Centro de Monitoreo Urbano, 400 Puntos Seguros y la creación de la Patrulla de Control de Accesos. “Logramos un muy buen equipamiento, tanto científico como de vehículos y personal”, destacó el ministro Giménez.

El Mapa del Delito —herramienta que se publica desde 2017— funciona como respaldo técnico y también como carta política. Permite mostrar evolución, comparar series históricas y exhibir resultados. Este es el noveno informe desde su creación. En clave electoral, la apuesta es clara. En un escenario donde La Libertad Avanza quiere disputar la Ciudad, el PRO necesita demostrar gestión concreta. Seguridad y orden son activos fuertes en el electorado porteño. Jorge Macri intenta consolidar esa percepción con cifras y presencia.

El desafío ahora es sostener la tendencia. “Estos logros, lejos de relajarnos, nos desafían a seguir consolidando un Sistema Integral de Seguridad a la altura de lo que los porteños se merecen”, aseguró el jefe de Gobierno. El tono es firme pero optimista. No hay épica ni dramatismo, sino insistencia en la gestión diaria. En una Argentina donde muchas veces el debate se da en el plano de la retórica, la Ciudad busca diferenciarse con resultados medibles.

