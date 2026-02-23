Mauricio Macri fue al casamiento de su sobrino con Emily Lucius

El viernes 20 de febrero, Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri, sobrino del expresidente Mauricio Macri, se casaron por civil en una ceremonia íntima celebrada en el Registro Civil de la calle Uruguay en Buenos Aires. La pareja había mantenido una relación amorosa durante más de tres años y decidió formalizar su unión ante familiares y amigos cercanos, entre los cuales se destacó la presencia del propio expresidente, que asistió a la boda para acompañar y saludar a los recién casados tras la firma de las actas.

El compromiso entre Lucius y Valladares se había concretado en 2025 durante un viaje a Nueva York, cuando él le propuso matrimonio a la influencer en Central Park, un momento que la propia novia luego definió como mágico y emotivo a través de sus redes sociales. La ceremonia civil, de carácter reservado, incluyó el intercambio de votos y la presencia de familiares directos como la hermana de la esposa, Belu Lucius, y el mismo Macri, quien posó junto a los novios y fue retratado por la prensa presente en el acto.

Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron a una celebración posterior en un salón de la costanera, donde hubo música en vivo y festejos que prolongaron el clima festivo de la jornada, con Lucius compartiendo en sus historias momentos del evento y expresando su felicidad por haber entrado en una nueva etapa de su vida personal. La boda fue cubierta por distintos medios que subrayaron el ambiente familiar y la discreción del evento civil, en contraposición con fiestas nupciales más ostentosas.

Paralelamente a este momento de celebración familiar en la vida de Macri, su vida personal había atravesado cambios significativos en el plano sentimental tras su separación de Juliana Awada, con quien estuvo casado durante más de 15 años. La ruptura se confirmó oficialmente a comienzos de enero de 2026, cuando la ex primera dama publicó un comunicado en el que señaló que estaban “cerrando una etapa” después de una relación de más de una década y media, decisión que según fuentes periodísticas fue tomada de común acuerdo antes de las fiestas de fin de año.

Macri y Awada se habían casado en noviembre de 2010 en una ceremonia celebrada en la estancia familiar de La Carlota, en Tandil, con más de 300 invitados y gran repercusión mediática en aquel momento, marcando el inicio de una vida de pareja que incluyó años de exposición pública y la crianza de su hija, Antonia. Sin embargo, la confirmación de la separación generó un amplio interés mediático y diversas especulaciones sobre la vida sentimental del expresidente, aunque el entorno de ambos subrayó que la decisión se había tomado de manera cuidadosa y respetuosa, priorizando el bienestar y la intimidad familiar tras años de relación.

Tras la ruptura, la figura de Macri volvió a ser objeto de atención en programas de espectáculo, donde se ventiló la posibilidad de nuevos vínculos sentimentales, aunque en muchos casos sin confirmación oficial por parte del exmandatario, y con desmentidas por parte de las personas mencionadas en esas versiones.