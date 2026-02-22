Alerta Policías: el peligro de un efecto dominó

En medio del reclamo de la policía al gobierno de Santa Fe por el aumento del sueldo, el gobernador Maximiliano Pullaro recibió varios llamados de dirigentes que le ofrecieron recursos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el cordobés Martín Llaryora y el bonaerense Axel Kicillof pusieron a disposición patrulleros para que Rosario no quedara liberada.

En las charlas que se sucedían durante la segunda semana de febrero, una llamó la atención. Una vez que se supo que Pullaro iba a darle un aumento del 40 por ciento a las Fuerzas, Kicillof le hizo un pedido especial que el santafesino no pudo cumplir: “Por favor, no des los números públicamente”, le dijo. Había temor al efecto rebote.

Esta escena a la que tuvo acceso NOTICIAS, deja en evidencia que el estallido policial que se produjo en Santa Fe podría tener repercusiones en otros distritos, donde las condiciones de las fuerzas policiales son similares.

Tras lo sucedido en Santa Fe, un grupo de ex policías y familiares de agentes intentaron replicar el reclamo en Provincia. No tuvieron suerte. El 16 de febrero, apenas participaron diez personas en una marcha que se realizó en La Matanza. A varios de los concurrentes se les inició una causa judicial por “averiguación de ilícito”. También hubo manifestaciones, sin mayor éxito, en La Plata y Mar del Plata. Protestaban por el aumento de sueldo, pero también por las condiciones de trabajo y la falta de atención psicológica.

El mismo día, la policía de Río Negro rechazó el aumento que le proponía el Gobierno y anunció un posible acampe en Viedma.

Problemas similares tienen las fuerzas federales. Quedaron al descubierto cuando, a principios de mes, un policía de la PFA se encadenó a la reja de Casa Rosada. “Me van a sancionar, pero quiero que sepan. Termino fuera de hora, vivo en zona sur, uno va uniformado, exponiéndose. No hay descanso. Y el salario que percibo es de $700.000”, reclamó.

La imposibilidad de sindicalizarse hace que los reclamos policiales queden solapados hasta que se produce un estallido. Pero el conflicto está latente en las distintas fuerzas. “Los dirigentes responsables no escupen para arriba”, decía un ministro santafesino durante las horas de tensión, por las críticas que le hacían algunos opositores. Lo que pasó en Santa Fe podría pasar en otros distritos.

