Los memes acompañaron la reaparición de Cristina Kirchner en el balcón

El cumpleaños número 73 de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en un nuevo capítulo de fuerte carga simbólica, atravesado por su situación judicial y el régimen de detención domiciliaria que cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución. Desde las primeras horas del día, militantes de La Cámpora, dirigentes de Unión por la Patria, sindicatos y agrupaciones sociales comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del edificio con banderas, bombos y cánticos.

Pasado el mediodía, y luego de que se cantara el “Feliz cumpleaños” en San José 1111, la ex mandataria salió al balcón para saludar a la militancia. Vestida de colores celeste y blanco, levantó los brazos en señal de agradecimiento y realizó el gesto de la “V” peronista mientras los presentes entonaban la marcha partidaria. El saludo duró pocos minutos, pero alcanzó para que se escuchara su voz decir: “Gracias por estar, gracias por tanto amor”, antes de retirarse nuevamente al interior del departamento.

Entre los asistentes se vieron intendentes del conurbano bonaerense, legisladores nacionales y provinciales, referentes sindicales y artistas cercanos al espacio. También participaron dirigentes históricos del peronismo y jóvenes militantes que llegaron desde distintos puntos del país. Algunos llevaron tortas simbólicas y carteles con consignas como “Cristina libre” y “La proscripción no es democracia”, en alusión a su condena y la restricción de movimientos que pesa sobre ella. La jornada transcurrió con fuerte presencia policial en las calles aledañas y cortes de tránsito parciales.

En paralelo, las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo y también con ironías y memes vinculados a su cumpleaños en contexto de prisión domiciliaria. Mientras sus seguidores impulsaron mensajes de respaldo, los detractores difundieron imágenes satíricas que mezclaban globos, tortas y referencias al arresto en su vivienda.

