"Curro de la casta": Marcela Pagano apuntó contra Milei en su discurso en Diputados

En una sesión de alto voltaje político en la Cámara de Diputados, marcada por un paro general y el rechazo sindical masivo a la reforma laboral, propuesta por el gobierno nacional, la diputada Marcela Pagano tomó la palabra para trazar una línea clara contra el proyecto de ley oficialista. La ex conductora televisiva, que hoy integra el bloque Coherencia, fue una de las voces parlamentarias más incisivas en el debate arremetiendo contra la administración conducida por Javier Milei, que pretende extender la jornada laboral, abaratar despidos y ajustar derechos laborales históricos.

"Cuando una reforma de esta magnitud sale de manera exprés y se lleva puestos derechos, cuando no se hace con un debate publico serio, no esconde una reforma. Que sepa el pueblo que van a hacer un nuevo curro de la casta”, afirmó la legisladora en su intervención, diferenciándose radicalmente del tono de la iniciativa oficialista y arremetió: "Porque todos los que gobierna hoy, son la casta". "Lo que se va a votar articulo por articulo acá va en contra de lo que prometimos a los votantes en 2023. Lo que hicimos y prometimos para que Milei llegue a ser presidente. Esto va a salir contrario a nuestros votante", consideró.

Su discurso también advirtió sobre la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una modificación que, a su juicio, pone en juego la libertad de expresión y “toca en lo personal”, por su trayectoria profesional en medios de comunicación. Por supuesto, la intervención de Pagano en el debate parlamentario no puede entenderse sin el contexto de su trayectoria legislativa reciente. La periodista ingresó a la Cámara de Diputados en 2023 de la mano de La Libertad Avanza, ocupando un lugar prominente en la lista de candidatos gracias a su cercanía con el líder libertario.

Sin embargo, a lo largo de los meses, las relaciones internas con el bloque libertario al que pertenecía se tensaron al máximo. Conflictos con la conducción de la bancada, denuncias públicas y diferencias estratégicas llevaron a una ruptura abierta e irreconciliable. A mediados de ese año, Pagano fue una de las figuras que dejó La Libertad Avanza para conformar un nuevo espacio parlamentario denominado Coherencia, junto a otros diputados que se distanciaron del oficialismo.

Uno de los primeros conflictos públicos se generó en 2024 alrededor de la Comisión de Juicio Político, cuya presidencia Pagano iba a asumir con respaldo de sus pares. El presidente de la Cámara, Martín Menem, suspendió intempestivamente la constitución del cuerpo para evitar que ella tomara el cargo, lo que profundizó la fractura interna. Ese choque institucional fue el puntapié inicial para que se sume a un nuevo espacio parlamentario, bautizado Coherencia, junto con Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta, entre otros.

Un episodio que ejemplificó el deterioro de las relaciones fue el uso de un megáfono por parte de Pagano en pleno debate en el Congreso en marzo de 2025. La diputada tomó un megáfono verde de su bolso para protestar contra la conducción del presidente de la Cámara, Martín Menem, definiéndola como "autoritario". El gesto fue interpretado por analistas y protagonistas de la interna como una radicalización del conflicto entre Pagano y el bloque libertario, y un síntoma público de la imposibilidad de una convivencia política funcional dentro de LLA.

Tras estos y otros cruces, Pagano llegó a cuestionar con dureza la estrategia política y la conducción de figuras cercanas al presidente e incluso publicó cartas abiertas en redes sociales donde criticó el rumbo del oficialismo y la influencia de allegados presidenciales, acusando a sectores internos de “institutionalizar la corrupción con otros apellidos” y de liderar maniobras que, a su juicio, alejaban al gobierno de sus principios fundacionales.

Hoy, ya fuera del bloque original que la llevó al Congreso, Pagano articula su discurso legislativo desde una posición crítica con LLA y con una lectura propia de las reformas impulsadas por el gobierno mileista. Su intervención en el debate de la reforma laboral quedó inscrita no solo como una crítica al contenido de la iniciativa, sino también como una reafirmación de su nuevo rol político, lejos de la disciplina partidaria que la introdujo en el campo político y con una mirada más independiente en la Cámara baja.