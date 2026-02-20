Los ex PRO mudaron sus internas al Gobierno (y Milei no interviene)

Los últimos días de ajetreo legislativo por la aprobación de la reforma laboral en Diputados dejaron una enseñanza interesante: aunque el PRO está en vías de extinción, sus ex integrantes, los que dieron el salto a La Libertad Avanza, siguen acaparando la agenda política y gozan de buena salud. Mírenlos si no a Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, el primero señalado por el polémico artículo 44 que restringía las licencias por enfermedad, y la segunda -hoy erigida en voz cantante del reformismo libertario- cuestionando esa iniciativa y prometiendo eliminarla para que la ley termine aprobada. Y en el medio de los dos, otro PRO que aún sigue en el partido, Cristian Ritondo, avisándoles a sus ex compañeros de la Rosada que, así como estaba, la reforma no salía.

¿Y Milei? Sentado en primera fila y viendo el espectáculo, pero sin intervenir. Porque sabe que, en última instancia, los ex PRO resultan más que necesarios en su administración y que dejar que resuelvan sus internas es un precio menor al lado de lo importante que resulta tenerlos.

Veamos. Sturzenegger, por ejemplo, es el mismo que le entregó en mano el proyecto de la Ley Bases cuando el líder libertario no tenía ninguno. Bullrich es la dirigente que mejor mide en el Gobierno y, por ende, una carta electoral que ya funcionó en CABA. Otro ex amarillo como “Toto” Caputo es el que le maneja la economía al Presidente, y también tiene una vieja cuita con Sturzenegger. Otro, Diego Santilli, es el que llegó para ordenar la relación con las provincias, clave para que en el Congreso salgan las leyes. Otro, Santiago Caputo, es el cerebro en cuestiones de estrategia y comunicación.

¿Podrían gobernar los hermanos Milei sin todos ellos? Seguramente no.

Macri, el fundador del partido amarillo, solía definir al gobierno de Milei como un canto a la soledad: “Son él, la hermana y las redes”, dijo alguna vez con tono despectivo.

Pero se equivocó: también están los ex PRO, los que lo abandonaron para sumarse al nuevo jefe.