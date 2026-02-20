Récord absoluto: el detalle de las 14 visitas de Milei a Trump

Javier Milei se convirtió en el presidente argentino con más visitas a Estados Unidos en tan corto tiempo: 14 en poco más de dos años de gestión, superando ampliamente a sus antecesores democráticos. Pero lo que destaca es el vínculo personal y político con Donald Trump, con quien ya acumula siete citas directas —un récord compartido con Benjamin Netanyahu—, marcando una alineación inédita en la política exterior argentina.

El viaje número 14, realizado esta semana, llevó al presidente a Washington para participar en la sesión inaugural del Consejo de la Paz (Board of Peace o Junta de la Paz), un organismo impulsado por Trump para supervisar la reconstrucción de Gaza tras el acuerdo de paz en Medio Oriente y reemplazar parcialmente funciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Trump anunció un compromiso inicial de más de 5.000 millones de dólares para ayuda humanitaria y reconstrucción, con adhesiones de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Qatar, Egipto, Bahréin, Kazajstán, Uzbekistán, Indonesia, Vietnam, Turquía, Pakistán, Marruecos, Hungría, Kosovo y Paraguay.

Argentina se sumó como miembro fundador sin aportes económicos directos, pero evaluando participación con Cascos Azules o Blancos. Durante el evento, Trump respaldó públicamente a Milei: “Apoyo a este caballero (...) lo estás haciendo muy bien”.

El vínculo comenzó en la campaña de 2023 y se profundizó tras la asunción de Trump en enero 2025, cuando Milei asistió a la ceremonia en Washington (viaje incluido en el conteo).

Entre los viajes clave con componente Trump:

Enero 2025 – Washington : Asunción de Trump como presidente. Primer gran gesto de alineación post-electoral.

: Asunción de Trump como presidente. Primer gran gesto de alineación post-electoral. Octubre 2025 – Washington (Casa Blanca) : Reunión oficial bilateral el 14 de octubre, con almuerzo entre gabinetes; se avanzó en acuerdos comerciales y respaldo financiero (incluido swap por USD 20.000 millones).

: Reunión oficial bilateral el 14 de octubre, con almuerzo entre gabinetes; se avanzó en acuerdos comerciales y respaldo financiero (incluido swap por USD 20.000 millones). Noviembre 2025 – Mar-a-Lago / Miami : Participación en CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) en la residencia de Trump, más eventos conservadores y foro de negocios con líderes como María Corina Machado.

: Participación en CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) en la residencia de Trump, más eventos conservadores y foro de negocios con líderes como María Corina Machado. Septiembre 2025 – Nueva York : Asamblea General de la ONU, reunión bilateral con Trump y recepción ofrecida por él.

: Asamblea General de la ONU, reunión bilateral con Trump y recepción ofrecida por él. Febrero 2026 – Washington: Consejo de la Paz (viaje 14), con foto y respaldo explícito de Trump junto a Viktor Orbán y otros.

Otros viajes combinaron ONU (discurso anual), CPAC, foros económicos (como Davos o eventos en Nueva York/Miami), apertura de la Bolsa de Nueva York, reuniones con inversores (incluido Elon Musk en varias ocasiones) y promoción de inversiones. Lugares recurrentes: Nueva York (ONU y negocios), Washington (Casa Blanca y foros oficiales), Miami/Mar-a-Lago (eventos conservadores y personales con Trump).

El próximo viaje está previsto para el 7 de marzo a Miami, para una cumbre de presidentes latinoamericanos convocada por Trump (solo alineados ideológicamente), seguido de Argentina Week en Manhattan (9-11 de marzo), enfocado en atraer inversiones privadas.

Esta frecuencia —promedio de casi un viaje cada dos meses— genera debate local: mientras Milei prioriza la “alianza estratégica” con EE.UU. para reposicionar a Argentina y atraer capitales, críticos señalan el costo (millones en vuelos y logística) y la distracción de temas domésticos urgentes. Sin embargo, el Gobierno destaca resultados concretos: acuerdos bilaterales, credibilidad recuperada y posicionamiento como referente conservador global.