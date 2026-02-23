Video: los extraños movimientos de Máximo Kirchner al hablar en Diputados

Durante los últimos meses, se han viralizado videos y publicaciones en redes sociales donde se observa a Máximo Kirchner en actos o discursos con actitudes y gestos que algunos usuarios interpretaron como inusuales o llamativos. Movimientos extraños y curiosas gesticulaciones del referente de La Cámpora circularon ampliamente en plataformas como Instagram y Facebook.

En el tratamiento de la ley de reforma laboral, impulsado por el gobierno nacional y tratado en la Cámara Baja la semana pasada, el dirigente peronista se lo vio con un continuo movimiento de hombros y pequeños brincos, en su asiento, en pleno debate. En su turno, el diputado de Unión por la Patria cargó contra el proyecto presentado por la administración de Javier Milei moviéndose continuamente en su asiento del recinto.

“Nos quieren hacer creer que quitar derechos genera empleo, pero en la Argentina cada vez que se avanzó sobre las conquistas de los trabajadores lo único que creció fue la desigualdad”, expresó. En esa línea, sostuvo que la iniciativa “no busca modernizar, sino retroceder décadas en materia de protección laboral” y afirmó: “Esta ley no es para el pequeño comerciante ni para el emprendedor; es para los grandes grupos económicos que quieren trabajadores con menos capacidad de reclamar”.

Hacia el cierre de su exposición con reiterados movimientos en su asiento, el diputado hizo referencia al impacto en las organizaciones sindicales y al clima social que rodeó el debate. “Cuando se limita el derecho a huelga o se imponen condiciones que hacen casi imposible la protesta, lo que se está haciendo es disciplinar al movimiento obrero”. Y concluyó: “No estamos discutiendo sólo una norma técnica; estamos discutiendo qué modelo de país queremos, uno donde el trabajo sea un derecho o uno donde sea una variable de ajuste”.

En plataformas sociales, particularmente en reels e historias de Instagram, existen antecedentes de distintas grabaciones sedonde Kirchner aparece intentando dar un discurso en una unidad básica, con gestos considerados torpes o con gesticulaciones amplificadas, lo que generó comentarios, burlas y teorías sobre su estado físico y presencia escénica. Estas piezas se viralizaron rápidamente y llevaron el nombre del dirigente a tendencias en redes, con miles de visualizaciones y reacciones de usuarios.

Distintos portales de redes sociales compartieron material que sugería un “aspecto físico diferente” o “cansancio evidente” del dirigente en apariciones públicas. Las interpretaciones que circulan en redes se ubican en el terreno de lo viral y especulativo, pero nada de las estimaciones dadas ha conocer por los usuarios ha sido confirmado.

El debate en redes sobre su lenguaje corporal o expresiones gestuales ha motivado comentarios en ámbitos digitales, donde se mezclan opiniones políticas, humor y crítica, muchas veces propuestas por activistas simpatizantes al movimiento libertario.En síntesis, aunque han circulado videos y memes en redes sociales señalando momentos llamativos del legislador bonaerense en actos públicos, no existe una narrativa periodística consolidada sobre el por qué de estos hechos.