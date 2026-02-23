Volvió Cavallo: “No hay que tenerle miedo a la emisión con respaldo”

Domingo Cavallo reapareció en la escena pública con fuertes definiciones sobre la política económica del Gobierno. En una entrevista reciente, el exministro relativizó el impacto inflacionario de la emisión monetaria y sostuvo que “no hay que tenerle miedo a emitir cuando existe respaldo”, en abierta crítica al rumbo adoptado por la gestión de Javier Milei.

El exfuncionario planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de mayor previsibilidad cambiaria y financiera. Según explicó, la clave no pasa únicamente por restringir la cantidad de dinero, sino por reconstruir la confianza y eliminar lo que definió como “represión financiera”, que distorsiona el funcionamiento del mercado.

En ese marco, Domingo Cavallo sostuvo que una emisión respaldada por activos y reglas claras no debería ser vista como una amenaza. “El problema no es emitir, sino hacerlo sin credibilidad ni respaldo”, señaló, al tiempo que advirtió sobre los riesgos del atraso cambiario y las tensiones con los organismos internacionales.

Las declaraciones se inscriben en una serie de cuestionamientos que Cavallo viene formulando desde hace meses al programa económico oficial. En particular, puso el foco en la política cambiaria y en la relación con el Fondo Monetario Internacional, aspectos que considera centrales para consolidar la estabilidad.

El regreso mediático del exministro reavivó además un antecedente político sensible para el Gobierno. En febrero de 2025, su hija, Sonia Cavallo, fue desplazada de su cargo como embajadora argentina ante la Organization of American States, luego de que su padre intensificara sus críticas públicas.

Sonia Cavallo había sido designada en mayo de 2024 mediante el Decreto 433/2024, pese a no pertenecer al servicio diplomático de carrera. Su nombramiento estuvo vinculado al vínculo inicial entre Milei y su padre, a quien el Presidente había elogiado como uno de los mejores ministros de la historia reciente.

La salida se produjo el 10 de febrero de 2025, cuando el propio Milei le pidió la renuncia, decisión que fue comunicada por el vocero presidencial. Posteriormente, se formalizó su desvinculación y en marzo fue reemplazada por Carlos Cherniak.

Desde entonces, Cavallo no moderó sus cuestionamientos. Por el contrario, continuó marcando diferencias con la estrategia oficial, lo que refuerza la lectura política de aquel desplazamiento como una represalia indirecta.