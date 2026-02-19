El video de un Milei "progre" yendo a una marcha con Moyano contra la reforma laboral de Macri

El 21 de febrero de 2018 una multitudinaria manifestación ocupó la Avenida 9 de Julio, en una movilización encabezada por Hugo Moyano, entonces líder del sindicato de camioneros, contra lo que calificaron como el plan de ajuste económico del gobierno de Mauricio Macri, vinculado a recortes de subsidios, caída del poder adquisitivo y políticas de austeridad exigidas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La marcha, conocida como “21F”, reunió entre 400.000 y 500.000 personas en la capital y se replicó en decenas de ciudades del país, con banderas de sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales que exigían frenar las reformas que percibían como un ataque al empleo y a los derechos de los trabajadores.

La protesta fue articulada por Moyano y otros referentes gremiales que denunciaron la pérdida de salarios reales, el aumento de tarifas de servicios públicos y la precarización laboral. Desde temprano, columnas de trabajadores marcharon bajo consignas como “No al ajuste” y “Defendamos el trabajo argentino”, en un clima de descontento social que en aquellos días se extendía más allá del núcleo sindical, cruzando sectores de la izquierda y organizaciones comunitarias. Los oradores instalaron un duro discurso contra la gestión económica del gobierno y pidieron cambios estructurales en las políticas oficiales.

Sorprendentemente, uno de los presentes fue Javier Milei, quien por entonces era un economista habitual en paneles televisivos. El influencer mediático participó de la marcha junto a Moyano y otros sectores de la izquierda. "El motivo por el cual yo vengo a la marcha es porque este Gobierno (el de Macri) quiere reproducir lo que fue el Estado fascista de la década del 30. Donde era una alianza entre politicos y empresauros, que dejaban a fuera los trabajadores. eso es lo que esta intentando este Gobierno", destaco quien años después seria presidente.

Estas declaraciones televisivas, sobre todo en el contexto actual, fueron viralizadas en varios medios y redes sociales como un episodio inusual. En aquellos registros audiovisuales difundidos en canales y plataformas digitales, Milei acusaba al gobierno de Macri de intentar favorecer a los grandes empresarios en detrimento de los trabajadores, posición que contrastaba con su posterior evolución política.

En el mismo mes, pero casi 8 años después, se convocó al paro nacional de 24 horas contra las medidas de reforma laboral, impulsadas por el gobierno conducido por Milei. La fuerte respuesta de los sindicatos y sectores trabajadores, muchos aglutinados en la Confederación General del Trabajo (CGT), convocó a la medida de fuerza en coincidencia con el día en que la Cámara de Diputados debate el proyecto que ya había obtenido media sanción en el Senado. Los representantes gremiales argumentaron que la iniciativa oficial implica un retroceso de derechos laborales históricos y agravaría la ya delicada situación del empleo formal en el país, con pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas emblemáticas como la fábrica de neumáticos Fate.

La adhesión a la huelga fue amplia. Además de los principales sindicatos del transporte —como la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Unión Ferroviaria y los gremios aeronáuticos—, se sumaron diversas ramas sindicales del sector público, de servicios y de la industria. La CGT señaló que la paralización alcanzaría a la mayoría de las lineas de colectivos, trenes, subtes, vuelos, bancos y recolección de residuos, afectando profundamente la vida cotidiana de millones de personas en todo el territorio nacional.

El gobierno nacional, por su parte, rechazó caracterizar la iniciativa como un ataque a los derechos de los trabajadores y ratificó su postura de que la reforma es necesaria para modernizar el mercado laboral argentino. Además, en torno al paro repitió su política de “día no trabajado, día no pagado” para empleados públicos que se adhieran al paro sin justificación laboral.