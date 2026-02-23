El día que Mirtha Legrand confesó a NOTICIAS su edad

Hasta hace una década, la edad de Mirtha Legrand era un tema tabú en televisión. Por coquetería, la diva que este lunes 23 cumple 99 años, no había confirmado nunca en qué año había nacido. Pero en el verano de 2017 algo cambió. La directora de Revista NOTICIAS, Alejandra Daiha, la acompañó durante todo un fin de semana para escribir la nota de tapa que se tituló "La fórmula Mirtha para llegar increíble a los 90". Y allí llegó la novedad: en una de las tantas charlas habló de sus 89 años: “Tendría que estar en el Guinness”, comentó.

En realidad, el tema de la edad de Mirtha y esta revista había comenzado meses antes. NOTICIAS la había distinguido como una de las personalidades del año, a finales del 2016. Y allí la conductora rompió por primera vez el tabú ante los presentes en la fiesta. Aunque con algo de misterio, indicó: “Pronto, dentro de unos meses, voy a cumplir un número redondo que detesto, lo odio –dijo riéndose-, pero aquí estoy, señores, enterita y, mientras Dios me dé salud, aquí estaré con ustedes”.

Meses después, durante la producción de la nota de tapa, volvió a referirse al tema. "La coquetería es más fuerte que todo. Si hasta las mujeres jóvenes ocultan su edad. Preguntar la edad a una mujer es de mal gusto", se justificaba en el artículo. Sin embargo, decidió contarlo. Desde allí, el dato es oficial.

Lejos de arrepentirse, Mirtha volvió a referirse al tema días después de publicada la nota de NOTICIAS. En uno de sus legendarios almuerzos, levantó frente a cámara la tapa. "Yo muestro esto porque estoy orgullosa de esta nota, quiero que sepan", dijo, con la revista en la mano. Y entonces, estuvo a punto hasta de decir ella misma su edad: "Es la única conductora en el mundo que llega a los...", leyó, e hizo una pausa. "¡No puedo, no me sale, no me sale!", sentenció. Cuando sus invitados le repreguntaron, insistió con su protesta: "Es un número redondo que lo odio... ¡lo detesto!".

En la nota, Mirtha revelaba sus secretos para seguir vigente: 'hay que ser gánico, tener ganas de distintas cosas, disfrutar de todo y encontrarle algo positivo a cada situación de la vida'". Según reveló, ejercita el cerebro con crucigramas y pone a prueba a diario su memoria. "Si no recuerda algo, insiste asociando ideas hasta que lo logra. Estar informada es su obsesión", describía el artículo. Nueve años después, la fórmula Legrand sigue siendo un éxito: la diva todavía está frente a la tevé. Y ahora va por el siglo de vida.