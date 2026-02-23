Un intendente del conurbano copió el video viral de la favela de Río de Janeiro

La escena que se volvió viral en Río de Janeiro comenzó como un boom turístico poco convencional en la favela de la Rocinha. Allí, una terraza panorámica se transformó en atracción para visitantes que pagan —según reportes— cerca de 200 reales (equivalente a más de $50.000 argentinos) para protagonizar videos capturados por drones con el paisaje del asentamiento y el mar de fondo. La experiencia, que combina la estética cinematográfica con la espectacularidad visual del barrio y referencias a escenas icónicas del cine brasileño, se viralizó en redes como Instagram y TikTok y generó debate sobre la espectacularización de entornos vulnerables.

Inspirado por ese fenómeno digital, Gastón Granados, intendente de Ezeiza, subió recientemente un video en el que muestra su distrito desde el aire utilizando un dron, en un formato que remite a la popularidad del “tour audiovisual” de Río. La secuencia recorre la geografía local, combinando tomas amplias con planos detallados de rutas, espacios públicos y zonas urbanizadas, y apunta a resaltar la identidad y el desarrollo del partido bonaerense.

La iniciativa del jefe comunal generó reacciones mixtas en redes: mientras para algunos fue una estrategia eficaz para “mostrar una Ezeiza distinta”, otros compararon la propuesta con el material viral de la Rocinha, planteando que la explotación estética de un paisaje urbano puede responder más a intereses mediáticos que a una narración comunitaria real.

Aunque el contexto —un barrio carioca con turismo y un partido del conurbano— es muy diferente, la idea de replicar un formato visual que ya atrajo millones de vistas dejó en claro cómo las tendencias globales pueden influir en la comunicación política y territorial local.

El diálogo entre lo viral y lo institucional vuelve a evidenciar el cruce entre redes, gestión pública y uso de la imagen en tiempos en que un video puede convertirse rápidamente en símbolo de época.

