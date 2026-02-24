El afiche de Karina Milei pintora que compartió su hermano

"Mientras intentan operarla y voltearla, sigue pintando el país de violeta", fue el mensaje que la cuenta Libres.santa fe de Instagram subió a su historia de la red social. Junto a la frase, refiriendose a Karina Milei, se acompañó una imagen de la funcionaria, diseñado con IA, en la que se puede observar un mapa de Argentina siendo pintada por el emblemático color de La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei compartió la imagen de su hermana en su cuenta personal que, previamente, lo había hecho la activista libertaria Belu Duarte Alonso. En la historia, se puede visualizar el agregado de texto en cursiva con la aclaración "el jefe Karina" , utilizando el reconocido apodo que tiene la secretaria general de Presidencia, creado por su propio hermano, y arrobando al mandatario.

Karina Milei se ha convertido en una figura central dentro de La Libertad Avanza, no solo por su vínculo familiar con el presidente Javier Milei sino como presidenta nacional del espacio político, rol que ejerce con un perfil activo en la construcción política de su fuerza y en la articulación con aliados provinciales. Desde su lanzamiento como armadora en la Ciudad de Buenos Aires y su campaña de expansión para las elecciones de 2025, la funcionaria no solo encabezó actos de fundación del movimiento libertario en zonas clave como Palermo, sino que viajó por distintos distritos para consolidar estructuras y asegurar personería jurídica en múltiples jurisdicciones, un paso crucial para competir contra partidos con mayor trayectoria y recursos.

La estrategia de ampliación de LLA bajo su liderazgo fue, en muchos casos, un ejercicio de pragmatismo político frente a gobiernos provinciales bien establecidos. En un contexto en el que el Partido Justicialista y Juntos por el Cambio tenían estructuras sólidas, Karina Milei articula alianzas y negociaciones con dirigentes de otros espacios –incluso del PRO en la provincia de Buenos Aires– en busca de posicionar al libertarismo como una fuerza competitiva nacional, complementando así la promesa de “motosierra” administrativa con presencia política territorial.

A nivel electoral, la figura de Javier Milei logró capitalizar el descontento con gobiernos provinciales tradicionales mediante una combinación de discurso anti-casta, críticas al “establishment” político y énfasis en la reducción del tamaño del Estado. Esta narrativa sirvió para movilizar un electorado desencantado con la polarización tradicional y con problemas económicos persistentes, permitiendo que el espacio tuviera resultados competitivos en distritos donde antes era marginal. Sin embargo, esa estrategia también enfrentó resistencias y retrocesos: en las elecciones de medio término en Buenos Aires, por ejemplo, La Libertad Avanza obtuvo una derrota significativa frente al peronismo.

Las acusaciones por coimas y tráfico de influencias han puesto a la hermana del presidente y a su secretario, Eduardo "Lule" Menem en el centro de una tormenta política que amenaza con alterar la percepción pública. En marzo del año pasado, diputados de la Coalición Cívica presentaron una denuncia penal contra ella por cohecho y tráfico de influencias en el denominado “criptogate”, derivado de la polémica alrededor de una criptomoneda vinculada al entorno gubernamental, y en el que se la acusó de participar en reuniones y decisiones que supuestamente favorecieron a determinados actores por fuera de los marcos éticos establecidos.

A esas acusaciones se sumaron versiones mediáticas de supuestos pagos de coimas, difundidos en audios filtrados al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, en el que se señalaba que Karina Milei habría recibido un margen del 3 por ciento de un dinero recaudado por parte de diversos laboratorios y droguerias. Un caso que esta siendo investigado por la Justicia y salpicó a la administración libertaria por finales del segundo semestre del 2025.