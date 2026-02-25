Aníbal Fernández vintage: recordó los 80 años de la primera asunción de Perón

A casi dos años de la salida del gobierno nacional tras la derrota electoral y el traspaso de mando al presidente Javier Milei el 10 de diciembre de 2023, Aníbal Fernández transita una nueva etapa de su vida pública que combina militancia partidaria e intervención en el peronismo lejos de la Casa Rosada. Su trayectoria, que lo tuvo en los cargos más altos del Estado durante gobiernos del kirchnerismo y de Alberto Fernández, ha sido central en claves internas y en el armado político del peronismo en los últimos años.

Por ese motivo, el abogado, contador y dirigente del Partido Justicialista, uno de los hombres de confianza del kirchnerismo desde principios de los 2000, recordó en sus redes sociales la asunción de Juan Domingo Perón al poder el 24 de febrero de 1946, tras ganar las elecciones a la formula compuesta por José Tamborini y Enrique Mosca de la Unión Democrática en 1945. La celebración en la cuenta personal del ex ministro de Seguridad acompañó con una imagen ilustrada del líder justicialista y un "¡Viva Perón!" en la descripción.

Ministro del Interior con Néstor Kirchner, ministro de Justicia y jefe de Gabinete con Cristina Fernández de Kirchner y ministro de Seguridad durante la gestión de Alberto Fernández hasta el fin de su mandato en 2023, el exfuncionario se consolidó como una figura clave en la estructura partidaria del peronismo. En el último año, ha asumido intervenciones en el Partido Justicialista en provincias como Jujuy, donde funcionó como interventor local para buscar consensos entre distintas corrientes del movimiento ante la fragmentación de la fuerza tras la derrota nacional.

Por otro lado, a principios de 2025, fue reelegido presidente de la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista, manteniéndose activo en la conducción de esa entidad deportiva de alcance nacional. Pero su no se limita a lo deportivo, ni a la militancia ortodoxa.

En publico, también ha defendido la necesidad de unidad interna entre sectores que hoy disputan liderazgo para hacer frente al gobierno de Milei.

Su vínculo con el kirchnerismo ha mostrado matices: si bien es considerado como parte del núcleo que acompañó a Cristina Fernández de Kirchner durante años, ha tenido diferencias públicas con figuras como Máximo Kirchner y la juventud de La Cámpora, durante la gestión de Alberto Fernández. Ese posicionamiento lo ubica como una figura de peso propio dentro del peronismo tradicional, capaz de plantear posturas más rígidas dentro del justicialismo.